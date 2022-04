Harga langsung Astar hari ini ialah $0.29 dengan jumlah dagangan dalam tempoh 24 jam sebanyak $282.3 juta. Ia telah kehilangan lebih daripada sepersepuluh nilainya hari ini.

Jika anda ingin mengetahui apa itu Astar, adakah ia boleh memberi anda pulangan yang baik jika anda membelinya pada harga penurunan, dan tempat terbaik untuk membeli Astar, anda telah datang ke tempat yang betul.

Memandangkan ASTR ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli ASTR menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ASTR sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk ASTR

Astar Network ialah hab dApp di Polkadot yang menyokong penyelesaian Ethereum, WebAssembly dan lapisan 2 seperti ZK Rollups. Astar menyasarkan untuk menjadi platform kontrak pintar berbilang rantaian yang akan menyokong berbilang blok rantai dan mesin maya.

Polkadot Relay Chain tidak menyokong kontrak pintar. Itulah sebabnya penting bagi ekosistem untuk mempunyai parachain yang membolehkan sokongan ini untuk semua pembangun yang ingin membina dalam ekosistem Polkadot.

Astar menyasarkan untuk menyediakan penyelesaian terbaik untuk semua pembangun dengan menyokong EVM dan membuat parachain di mana kontrak pintar EVM dan WASM boleh wujud bersama dan berkomunikasi antara satu sama lain.

Astar boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

GOV Capital meramalkan token Astar ASTR akan mengekalkan paras harga ini sepanjang tahun hadapan. Walau bagaimanapun, ini tidak akan berlaku 5 tahun dari sekarang, apabila 1 ASTR diunjurkan akan didagangkan pada $1.2.

Amazing news!! We are excited to announce a $22M fundraise with participation from @polychain, Dr. Gavin Wood, @AlamedaResearch, @AlchemyPlatform, @cryptocom, and other great investors.

We will create a multi-chain smart contract hub and Web3.0🚀https://t.co/sNgecVsslS

— Astar Network | WASM + EVM HUB on Polkadot (@AstarNetwork) January 28, 2022