Token RACA melonjak daripada $0.0018 kepada $0.0021, naik 20% pada awal pagi Ahad. Ia kemudian turun dan didagangkan pada $0.001831 pada masa artikel ini ditulis, penurunan 7.27% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Walaupun harganya meningkat kira-kira 39.7% dalam tempoh 30 hari yang lalu, syiling ini telah jatuh sejak kebelakangan ini kecuali pada hari Ahad. Secara umumnya, harga RACA telah turun sebanyak 17.9% dalam tempoh tujuh hari yang lalu.

Tetapi mengapakah RACA melonjak dan kemudian turun dalam beberapa jam selepas lonjakan itu? Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan semua ini, tatal ke bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Sebelum kita mendalami pergerakan harga RACA, mari fahami terlebih dahulu apa itu Radio Caca (RACA).

Radio Caca ialah token asli Universal Metaverse (USM) dan ia juga merupakan pengurus eksklusif NFT “Maye Musk Mystery Box”.

USM telah dicipta oleh USM Lab dan ia adalah dunia maya 3D Planet di mana pengguna boleh memiliki tanah, membina bangunan seperti kedai dan galeri seni, serta mencipta dan bermain permainan.

Sekarang mari kita lihat sebab syiling ini melonjak sebelum penurunan pada masa ini.

Terdapat tiga sebab utama mengapa harga RACA melonjak pada hari Ahad, dan ini disebabkan oleh penyenaraian di bursa dan pembekal perkhidmatan kripto utama, pelancaran NowPayment Radio Caca, dan khabar angin mengenai penyenaraian di Binance.

Selepas Binance menyiarkan panduan tentang cara pengguna boleh membeli RACA di bursa dan laman web rasmi media sosialnya, khabar angin mula tersebar dan bukan sahaja harga token meningkat tetapi jumlah carian untuk kripto itu juga meningkat.

RACA muncul di tempat kedua sebagai mata wang yang paling banyak didagangkan pada hari itu selepas ia dipaparkan pada carian sohor kini bersama GTM dan ApeCoin.

Walau bagaimanapun, Binance menekankan pada siarannya bahawa token itu belum lagi tersedia pada platformnya selain peminat kripto yakin bahawa RACA akan disenaraikan tidak lama lagi seperti yang berlaku sebelum ini dengan kripto lain.

Pada minggu lepas, penyedia perkhidmatan dan bursa kripto utama telah mengumumkan bahawa mereka akan menyenaraikan RACA kerana ia telah menggambarkan pertumbuhan yang luar biasa dalam ekosistemnya. Beberapa syarikat ini ialah Bybit, Huobi, Phemex dan ChangeNow.

Satu lagi sebab kenaikan dan pencapaian hebat untuk Radio Caca ialah pengumumannya tentang penjualan dan pembelian tokennya dalam pelbagai pasangan fiat seperti RUB, EUR, TRY, UAH, USD dan GRB.

Fiat-to-$RACA or #RACA-to-Fiat — doesn't matter anymore because we’re here for you either way!💛

So let’s transform your business and enjoy the opportunities from both world!🌎🌐

Are you with us, #RadioCaca? More details in the article⤵️@RadioCacaNFThttps://t.co/WPuOw98DNi

— NOWPayments (@NOWPayments_io) April 11, 2022