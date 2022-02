Bitgert memperkenalkan dirinya sebagai organisasi kejuruteraan kripto, yang telah membangunkan blok rantai terpantas dengan kelajuan 100,000 TPS (Transaksi Sesaat) dan yuran transaksi yang sangat rendah. Ia melonjak selepas berita penyenaraian KuCoin.

Panduan ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang Bitgert, jika ia berbaloi untuk dibeli, dan tempat terbaik untuk membeli Bitgert sekarang.

Memandangkan BRISE ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli BRISE menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli BRISE sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan Binance kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke SushiSwap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk BRISE

Ekosistem Bitgert termasuk projek yang merangkumi DeFi, NFT, Web3 dan banyak lagi. Rangkaian ini mempunyai dompet yang disokong BRC20/ERC20/BEP20 pada Android dan iOS. Token asli BRISE diguna pakai pada Binance Smart Chain.

Bitgert dikatakan telah mengelaurkan lebih daripada empat produk baharu yang hebat dalam tempoh 200 hari selepas pelancarannya. Ini termasuk dompet BRISE untuk token BEP20/ERC20, pertukaran BRISE untuk token BEP20, audit BRISE dengan sokongan papan pendahulu dan pegangan BRISE.

Pada masa ini, mereka sedang membangunkan satu pertukaran. Terdapat 420,000,000,000,000 token sedang dalam edaran. Bekalan dihadkan pada 1000,000,000,000,000.

Melakukan penyelidikan anda sendiri adalah lebih baik. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta spread portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kerugian wang.

Tech News Leader yakin dengan harga BRISE. Walaupun harga semasanya ialah $0.00000062, penganalisis meramalkan ia boleh mencapai setinggi $0.00000122 dalam masa satu tahun, $0.00000362 dalam lima tahun dan $0.00002635 dalam masa satu dekad.

I am glad I invested and am #Hodling #bitgert $BRISE … all the projects its released and about to release this 2022 since its launch is amazing. I don’t want to be left behind again (not financial advice). Look at the 7 day chart at #CoinMarketCap pic.twitter.com/RItwbtdg4q

— NT (@NoelTCBU) February 21, 2022