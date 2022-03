Nilai Monero naik sebanyak satu perlima: beli di sini

Antara semua syiling privasi, Monero adalah yang paling banyak meningkat. Sekatan terhadap Rusia dipercayai akan membawa kepada lebih banyak jenayah siber, dan token seperti Monero menjadi lebih popular kerana penggodam berkemungkinan menuntut bayaran di dalamnya.

Artikel ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang Monero, termasuk jika ia berbaloi untuk dibeli dan tempat terbaik untuk membeli Monero sekarang.

Monero ialah token yang menumpukan kepada privasi dan kerahasiaan, yang ditubuhkan pada 2014. Menurut penciptanya, privasi dan keselamatan adalah keutamaan mereka. Kecekapan dan kemudahan penggunaan diutamakan.

Ekosistem ini juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan kepada semua pengguna, termasuk mereka yang tidak mempunyai latar belakang teknikal.

Kenaikan harga Monero juga bertepatan dengan pergerakan harga aset lain, seperti saham. Niaga hadapan Dow Jones dan Nasdaq 100 meningkat pagi Rabu apabila presiden Ukraine berkata bahawa beliau bersedia untuk berkompromi dengan keahlian NATO dan kawasan yang memisahkan diri.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Wallet Investor membuat ramalan yang positif. Mereka menjangkakan harga Monero akan naik daripada $196.26 kepada $247.74 dalam tempoh satu tahun. Ini mendatangkan potensi pendapatan sebanyak +26.23% dalam tempoh satu tahun.

Dalam tempoh lima tahun, mereka meramalkan 1 XMR akan didagangkan pada harga $609, lebih daripada tiga kali ganda harga semasa.

