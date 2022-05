Pedagang NFT semakin berpusu-pusu pindah ke Solana

Jumlah NFT Solana mencapai $295 juta pada bulan April

Integrasi dengan OpenSea telah meningkatkan keseluruhan ekosistem

Yuran gas hampir sifar dan halangan masuk yang rendah bermakna pedagang NFT baharu semakin berpusu-pusu pindah ke Solana

Derivatif Not Okay Bears di Ethereum menyerlahkan sejauh mana Solana telah bergerak

NFT meledak pada tahun 2021, dengan penjualan sebanyak $17 bilion sepanjang tahun. Setakat tahun ini, walaupun dengan persekitaran penghindaran risiko melampau dan aset yang berada dalam zon merah di seluruh pasaran, laporan daripada Chainalysis ini menunjukkan bahawa jumlah dalam sektor NFT semakin stabil.

Dengan setiap penunjuk jangka panjang menunjuk ke arah kelanjutan dalam sektor ini, saya rasa ia akan menarik untuk menilai di mana penjualan ini berlaku, dan sama ada Ethereum masih kekal sebagai raja.

Satu trend melonjak dengan agak pantas – pertumbuhan Solana.

OpenSea

Dalam sejarah singkat NFT, sebahagian besar jumlah berada di Ethereum, kebanyakannya di OpenSea, pasaran yang dibina asalnya untuk Ethereum. Bagaimanapun, itu mula berubah. OpenSea baru-baru ini terintegrasi dengan Solana, detik penting untuk koleksi NFT Solana yang sehingga kini terhad kepada pasaran eksklusif untuk koleksi Solana, seperti Magic Eden dan Solanart.

Dalam satu lagi detik yang menyentuh hati, koleksi derivatif yang dipanggil Not Okay Bears telah dihapuskan semalam dari OpenSea, selepas aduan daripada pengumpul Okay Bears. Secara tradisinya, apa yang berlaku adalah sebaliknya – koleksi tiruan dilancarkan di Solana, tetapi tiruan berprofil tinggi di Ethereum terasa seperti detik yang menarik untuk Solana.

Kembali kepada Okay Bears, ia kini merupakan koleksi terhangat di Solana, didagangkan pada harga lantai 222 SOL ($11,500) dan dengan jumlah yang kukuh sebanyak 1.5 juta SOL ($77 juta) sepanjang bulan lepas – dan itu hanya di Magic Eden sahaja. Di OpenSea, ia telah mencapai jumlah yang hampir sama pada bulan lepas, meletakkannya pada kedudukan ketujuh – dengan hanya enam koleksi daripada Ethereum di atasnya.

Harga dan jumlah lantai Okay Bears (dalam SOL) berada pada trend menaik sepanjang bulan

Bored Ape Solana Club

Kekal dalam lingkungan derivatif, satu lagi kes yang menyentuh hati ialah Bored Ape Solana Club (BASC)– versi Solana dari Bored Ape Yacht Club (BAYC) di Ethereum. Ini berbeza daripada situasi Not Okay Bears kerana koleksi derivatif di sini lebih kepada penghormatan berbanding tiruan. BASC malah telah disahkan di OpenSea, menyaksikan jumlah dan harga lantainya melonjak tidak lama selepas itu.

Bulan lepas, susulan huru-hara pelancaran Otherside daripada Yuga Labs, pencipta BAYC, saya menulis di sini tentang betapa eksklusifnya dunia NFT Ethereum. Ia terasa seperti Bored Ape 1% Club, kerana harga tinggi dan bayaran gas yang membebankan menyebabkan pelabur biasa tidak dapat terlibat.

Penumpuan kekayaan dalam sektor NFT semakin membimbangkan, sementara pemusatan sektor itu menjadi isu nyata – Yuga Labs mempunyai tiga koleksi teratas di OpenSea dan juga memiliki hak IP untuk CryptoPunks, apatah lagi dengan ciapan Twitter mereka bulan lepas bahawa mereka mahu memulakan blok rantai mereka sendiri.

Solana memberikan pelabur biasa akses ke dunia NFT, meruntuhkan halangan untuk masuk dengan bayaran gas rendah dan antara muka yang mudah digunakan. Untuk berseronok, saya juga membeli Ape di bawah daripada BASC untuk memadamkan rasa tidak puas hati saya daripada kejatuhan Yuga Lab. Yuran yang saya bayar adalah sebahagian kecil daripada sen, dan keseluruhan proses sangat berbeza dengan rakan-rakan BAYC ultra-eksklusif di Ethereum.

Instagram dan Coinbase

Minggu ini juga membawa berita bahawa Instagram milik Meta akan menguji ciri yang membolehkan pengguna memaparkan NFT sebagai gambar profil mereka. Meta mengesahkan bahawa walaupun pelancaran ujian awal terhad kepada Ethereum dan Polygon, Solana akan ditambah pada satu tarikh kemudian. Coinbase juga mengumumkan hasrat mereka untuk berkembang ke Solana selepas ekosistem NFT Ethereum mereka siap dan sedia digunakan.

Pertumbuhan

Akses untuk orang biasa yang ditawarkan Solana ini mula mendapat perhatian. Semakin ramai pelabur baharu memilih Solana berbanding Ethereum untuk percubaan pertama mereka dalam NFT, atas sebab yang sama saya pergi ke Solana untuk membeli Ape saya di atas. Terdapat 9.2 juta transaksi di Magic Eden vs 1.67 juta di OpenSea sepanjang bulan lalu, menurut laporan ini.

Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa jurang dalam transaksi ini sebahagian besarnya disebabkan oleh aktiviti bot. Walau bagaimanapun, trend pertumbuhan sangat jelas – Solana berkembang dengan pantas, dengan harga lantai bagi koleksi utama meningkat sepanjang bulan lepas, berbeza dengan apa yang berlaku di Ethereum.

Mungkin lebih tepat daripada kiraan transaksi adalah jumlah, dan menurut DappRadar, pasaran NFT Solana melonjak 91% pada bulan April, dengan jumlah sebanyak $295 juta. Mengimbas kembali sepanjang 30 hari lepas dari hari ini, kemerosotan telah mengurangkan jumlah dolar, tetapi jumlah SOL meningkat dengan ketara. Sememangnya, apabila mempertimbangkan kelemahan dalam pasaran yang lebih luas, hakikat bahawa jumlah sepanjang 30 hari lepas di 14 pasaran teratas ialah $274 juta (pada harga SOL semasa $52) merupakan tanda yang sangat bulis.

Graf di bawah menunjukkan sebahagian besar jumlah ini telah berlaku di Magic Eden dan OpenSea.

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah tempoh bulis besar-besaran untuk NFT Solana. Walaupun pasaran kripto telah menunjukkan prestasi kurang baik – dan token Solana tidak terlepas – trajektori jangka panjang untuk ekosistemnya kekal menghala ke atas.

Ethereum secara mudahnya tidak dapat bersaing dengan halangan kemasukan yang hampir tiada yang ditawarkan oleh Solana kepada pelabur NFT. Bertukar NFT, bermain-main dengan koleksi yang berbeza dan membeli sesuka hati semuanya boleh dilakukan di Solana, dengan bayaran sebahagian kecil daripada sen bagi setiap transaksi. Ini sememangnya mustahil di ETH, diburukkan lagi oleh penguasaan koleksi teratas, yang membebankan harga yang tinggi, selain bayaran gas yang berat.

Namun sekali lagi, melainkan anda berbelanja banyak untuk NFT yang sangat mahal, Ethereum tidak boleh digunakan kerana anda menghabiskan banyak wang ke atas gas – yang bermakna ia terus mengukuhkan dirinya sebagai blok rantai untuk golongan elit, sekurang-kurangnya berkaitan NFT. Bagi pelabur biasa yang mahu melabur dalam jumlah yang tidak mengubah kehidupan, maka Solana lebih masuk akal.

Pasaran sudah mula menyedari perkara ini.