Ripple telah mengumumkan bahawa ia komited untuk memberikan pendanaan $100 juta untuk inovasi blok rantai yang bertujuan meningkatkan pengurangan karbon.

Pendanaan itu, yang akan disalurkan kepada syarikat dalam pasaran karbon, juga diperuntukkan untuk syarikat permulaan teknologi kewangan yang berfokuskan iklim, kata Ripple pada hari Khamis.

Menurut siaran akhbar , dana itu juga akan masuk ke dalam portfolio program Ripple yang disasarkan untuk membantunya menjadi bebas karbon menjelang tahun 2030. Selain itu, Ripple akan menggunakan dana itu untuk menyokong usaha tokenisasi kredit karbon sebagai NFT.

Syarikat itu mengatakan, ini akan berlaku pada XRP Ledger (XRPL), dengan teknologi blok rantai membantu memastikan ketulenan NFT kredit karbon.

Brad Garlinghouse, Ketua Pegawai Eksekutif Ripple menyatakan bahawa pendanaan itu adalah “tindak balas langsung syarikat terhadap seruan global untuk bertindak” berkaitan perubahan iklim. Dia berkata bahawa syarikat digalakkan untuk menggunakan sumber, dan juga bakat sebagai sebahagian daripada tindak balas global untuk membendung pelepasan.

“Sementara mengurangkan pelepasan dan peralihan kepada masa depan rendah karbon merupakan perkara paling penting, pasaran karbon juga merupakan alat penting untuk mencapai matlamat iklim. Blok rantai dan kripto boleh memainkan peranan sebagai pemangkin dalam membenarkan pasaran karbon mencapai potensi penuh mereka, membawa lebih banyak kecairan dan kebolehkesanan kepada pasaran yang berpecah-belah dan kompleks,” tambah Garlinghouse.

Today, @Ripple is committing to invest $100M to modernize carbon markets globally, through investing in carbon removal companies and supporting growth in carbon credit tokenization functionality (Hear me out, NFTs aren’t just about digital art…) https://t.co/MYrxEO6WfN

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 19, 2022