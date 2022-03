Pemimpin komuniti MakerDAO 'monet-supply' pada 14 Mac mengajukan cadangan di forum MakerDAO yang menggariskan mekanisme ekonomi token alternatif. Cadangan itu bertujuan untuk memperkenalkan token stkMKR baharu bagi menggantikan token tadbir urus semasa, MKR.

Jika cadangan itu diluluskan, ia akan mewujudkan anjakan ekonomi token dalam MakerDAO.

Sejurus cadangan dibuat, komuniti meledak dan sangat banyak maklum balas dibuat dan kebanyakannya menyokong cadangan tersebut.

Susulan perkembangan itu, cadangan ini perlu diluluskan sebagai MIP (Maker Improvement Proposal) untuk diundi oleh pemegang MKR, satu proses yang mengambil masa dua minggu.

Cadangan itu bertujuan untuk menangani beberapa isu yang mempengaruhi ekonomi token MakerDAO semasa yang menggunakan mekanisme "beli balik dan bakar". Monet-supply mengatakan bahawa cadangan itu akan menangani isu seperti kekurangan insentif yang disasarkan memandangkan semua modal dikembalikan kepada pemegang MKR melalui mekanisme beli balik dan bakar.

Monet juga mengatakan bahawa sistem semasa mempunyai pencegahan terhad terhadap serangan tadbir urus terutamanya apabila ia berkaitan dengan manipulasi pengundian.

⚒️ @MonetSupply presented an idea of an alternative token economic mechanism that could supplement the current MKR buyback value accrual system.

stkMKR? Read the entire thread:https://t.co/1hEORZTblu

— Maker (@MakerDAO) March 14, 2022