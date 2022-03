Aave V3 melihat pemberi pinjaman DeFi terkemuka berkembang melangkaui Avalanche, Ethereum dan Polygon.

Aave, salah satu platform kewangan terdesentralisasi (DeFi) terkemuka dalam pasaran, telah mengumumkan V3 protokolnya.

Versi ketiga menyaksikan Aave mengembangkan kumpulan kecairannya ke enam blok rantai lain, kata platform itu dalam satu siaran.

Menurut pengumuman itu, V3 yang dilancarkan membenarkan akses kepada ciri protokol pemberian pinjaman kepada Avalanche, Polygon, Fantom, Optimisme, Harmony dan Arbitrium. Selain daripada enam blok rantai ini, Aave bersedia untuk menyebarkan lelaran terkini protokolnya ke mainnet Ethereum.

"Aave V3 adalah hasil daripada lelaran berterusan yang dihasilkan oleh penglibatan komuniti dan pertumbuhan ekosistem," kata Stani Kulechov, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Aave Companies.

Mengenai apa seterusnya untuk protokol DeFi ini, Kulechov menambah:

"V3 membawa ahli komuniti Aave baharu dan sedia ada untuk mengambil bahagian dalam Aave DAO, yang akan terus membentuk masa depan DeFi."

Menurut Aave, "V3 membawa ciri baharu yang tercanggih, bermula daripada peningkatan kecekapan modal kepada desentralisasi yang dipertingkatkan."

