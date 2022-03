Harga langsung Ren hari ini ialah $0.40 dengan jumlah dagangan dalam tempoh 24 jam sebanyak $113.5 juta. Ren meningkat 7.33% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Ren, panduan ini adalah untuk anda.

Beli REN dengan Binance hari ini

eToro ialah platform pelaburan berbilang aset dengan lebih daripada 2000 aset, termasuk saham, ETF, indeks, komoditi dan Cryptoassets. eToro menawarkan lebih 20+ Cryptoassets untuk melabur atau melabur dalam CryptoPortfolio mereka di mana pelabur boleh mendapat manfaat daripada pertumbuhan terkumpul Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin dan mata wang kripto terkemuka yang lain. Pengguna eToro boleh berhubung dengan, belajar daripada dan menyalin atau disalin oleh pengguna lain.

Beli REN dengan eToro hari ini

Ren ialah protokol terbuka yang dibina untuk menyediakan kebolehoperasian dan kecairan antara platform blok rantai yang berbeza. Token asli protokol REN berfungsi sebagai ikatan untuk nod yang berjalan yang menggerakkan RenVM, dikenali sebagai Darknodes.

Ren menyasarkan untuk mengembangkan kesalingoperasian, dan dengan itu kebolehaksesan, kewangan terdesentralisasi (DeFi) dengan menghapuskan halangan yang terlibat dalam kecairan antara blok rantai.

Ren terutamanya direka bentuk untuk mengatasi halangan kemasukan dan pelaburan untuk projek DeFi. Sebagai plug-in, ia membolehkan projek DeFi membawa aset mata wang kripto asing ke tawaran mereka.

Secara lebih luas, pengguna boleh menukar sebarang token antara mana-mana dua blok rantai tanpa langkah pertengahan seperti menggunakan versi token yang dipanggil "wrapped".

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

CoinQuora yakin dengan Ren. Mereka meramalkan ia akan mencecah $2 menjelang akhir 2022 jika aliran menaik berterusan. Dalam enam bulan pertama 2022, ia akan menunjukkan pertumbuhan pantas, sehingga $0.9. Kemudian, pertumbuhan akan perlahan, tetapi tanpa penurunan besar.

Menjelang 2024, Ren akan mencecah $10 hasil kerjasama dan integrasi yang dijangka, yang akan meningkatkan harga.

Token Terminal is an underappreciated resource in the DeFi space. Good to see sustainable protocols highlighted @tokenterminal

Ren is right behind Ethereum with a 29.3x P/S ratio ⚖️ pic.twitter.com/ubNvXLZhkK

— Ren (@renprotocol) February 14, 2022