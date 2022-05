Sekarang setelah keadaan kembali tenang susulan keruntuhan Terra yang menakjubkan, saya fikir ia mungkin menarik untuk menyelami sektor DeFi dan melihat bagaimana gegaran itu telah menjejaskan protokol lain. DeFi mulai terkenal pada tahun 2020, atau jika anda mahu memahami istilah itu, dalam tempoh yang dikenali sebagai “DeFi Summer”.

Sejak itu, ia telah sedikit mereda – hasil menurun di seluruh sektor apabila pasaran menjadi sedikit lebih cekap, yang masuk akal. Sebenarnya, masih terdapat hasil yang cukup baik yang tersedia pada protokol Anchor – 20% yang menarik – tetapi saya mendengar berita bahawa ia tidak berakhir dengan baik.

Seperti yang ditunjukkan oleh graf di atas dari DefiLllama, TVL Anchor menjunam daripada $18 bilion kepada sifar kerana ralat pembundaran. Jika anda menekan “Play Timeline” di penjuru kiri sebelah atas graf di bawah, anda akan melihat TVL untuk keseluruhan blok rantai Terra, yang sehingga beberapa minggu lalu berada di kedudukan selesa di tempat kedua, selepas Ethereum. Bagaimana projek sekuat itu boleh jatuh.

Jadi, bagaimanakah kedudukannya telah berubah? Untuk menjawab soalan daripada salah sebuah lagu Eminem, ia adalah stablecoin DAI yang tiba-tiba kelihatan agak sombong itu kembali, kembali, kembali, dan kembali lagi. MakerDAO kembali menjadi raja sekali lagi, dengan $9.5 bilion TVL meletakkannya sebagai protokol nombor 1, susulan kes aneh Anchor kehilangan $18 bilion.

Ia adalah ironi yang kejam namun logik, pastinya, kerana MakerDAO telah melancarkan stablecoin teragih pertama yang mencapai keunggulan tulen– DAI. Walaupun Editor saya Joe KB mencadangkan pada audio siar CoinJournal kami yang baru dilancarkan minggu lepas bahawa warga Amerika tidak melakukan ironi, saya pasti ini tidak hilang daripada sesiapa pun.

Bagi yang belum tahu, DAI berkongsi kualiti teragih yang menggoda itu dengan yang menimpa TerraUSD. Penyokong DAI akan menjerit sekeras-kerasnya, walau bagaimanapun, terdapat juga satu perbezaan yang sangat penting – DAI dicagarkan.

Untuk memberikan penjelasan yang pantas, DAI dicipta apabila pengguna meminjam dengan cagaran terkunci. Sebaliknya, ia musnah apabila pinjaman itu dibayar balik, apabila pengguna secara serentak mendapat semula akses kepada cagaran yang dikunci tersebut. Ia hampir memualkan betapa masuk akalnya DAI jika dibandingkan dengan TerraUSD, namun begitu, ia kehilangan bahagian pasaran yang signifikan kepada semua yang berkaitan dengan Terra, dengan pengasas Do Kwon tidak melakukan apa-apa dalam perangnya menentang stablecoin logik ini.

By my hand $DAI will die.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022