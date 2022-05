Pasaran mata wang kripto akan mengakhiri minggu ini dengan positif selepas naik lebih 2% dalam 24 jam yang lalu.

Pasaran kripto yang lebih luas telah naik lebih 2% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Pada masa siaran, jumlah permodalan pasaran mata wang kripto melebihi $1.26 trilion.

Bitcoin didagangkan di atas $30 ribu sekali lagi selepas menghabiskan sebahagian besar minggu ini di bawah ambang tersebut. Ether, mata wang kripto kedua terbesar di dunia mengikut permodalan pasaran, didagangkan pada $2,000 sekali lagi selepas naik lebih 2% sejak beberapa jam yang lalu.

KNC, token asli Kyber Network Crystal, adalah syiling dengan prestasi terbaik antara 100 mata wang kripto teratas mengikut permodalan pasaran. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNC telah naik lebih 24%.

Pemangkin utama di sebalik kenaikan yang sedang berlangsung ini adalah pelancaran kempen rujukan KyberSwap. Pasukan Kyber Network mengumumkan melalui Twitter pada hari Jumaat bahawa ia akan memberikan token KNC bernilai $2,000 kepada pemenang bertuah.

Pasukan itu berkata sepuluh pemenang bertuah secara rawak akan memenangi ganjaran $KNC bernilai $200.

✍️Introducing #KyberSwap’s Referral Campaign! $2000 in $KNC Rewards Up for Grabs When You Share! 🤝

🍀🥳10 random lucky winners walking away with $200 in $KNC rewards!

⏰Campaign is from 20 May to 26 May so hurry! 🏃‍♂️💨

🧐Learn how you can participate: https://t.co/HrsA5tIjNN

— Kyber Network (@KyberNetwork) May 20, 2022