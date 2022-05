FTX, KuCoin, dan beberapa bursa terkemuka lain telah menyenaraikan Project Galaxy baru-baru ini. Selain itu, Binance mengumumkan promosi, bermula hari ini dan berlangsung sehingga 13 Mei.

Semua pengguna yang mengumpul deposit bersih sekurang-kurangnya 50 GAL, token asli Project Galaxy, atau memperdagangkan sekurang-kurangnya 35 GAL di seluruh pasangan dagangan semerta GAL yang layak akan berkongsi kumpulan hadiah sebanyak $60,000 dalam baucar token GAL.

Token itu naik hampir 10% hari ini. Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Project Galaxy, panduan ini adalah untuk anda.

FTX adalah pertukaran cryptocurrency yang dibina oleh peniaga, untuk peniaga. FTX menawarkan produk inovatif termasuk derivatif industri, pilihan, produk volatiliti dan token leveraged. Kami berusaha untuk membangunkan platform yang cukup mantap untuk firma perdagangan profesional dan cukup intuitif untuk pengguna kali pertama.

Project Galaxy adalah salah satu rangkaian data kelayakan Web3 yang terkemuka. Dibina di atas infrastruktur terbuka dan kolaboratif, Project Galaxy membantu pembangun dan projek Web3 memanfaatkan data kelayakan digital dan NFT untuk membina produk dan komuniti yang lebih baik.

Project Galaxy menyediakan infrastruktur untuk ahli komuniti memilih dan menyumbang kelayakan digital kepada Galaxy Credential Data Network. Infrastruktur ini menyokong pemilihan kelayakan melalui pelbagai sumber data.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Digital Coin Price meramalkan pertumbuhan yang serius daripada $15.75 pada masa ini. Ramalannya adalah seperti berikut:

