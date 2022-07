42 % av mislykkede kryptoutvekslinger forsvant fullstendig

Viktige takeaways

Kryptoutvekslingsfeil økte med 252 % i 2019 og 17 % i 2020

42 % av utvekslingssviktene skjedde uten noen forklaring til forbrukerne, mens 9 % skyldtes svindel

Bare 22 % av mislykkede utvekslinger skjedde på grunn av forretningsårsaker

Men ettersom markedet rister under stor turbulens, kan det være flere børser som mislykkes på grunn av forretningsmessige årsaker fremover

Antall mislykkede kryptobørser anslås å falle med 55 % i år

Kryptovaluta har møtt et turbulent marked i år så langt, med markeder som har falt kraftig ettersom Fed er haukisk på grunn av inflasjonsbekymringer, det geopolitiske klimaet forverres og investorer flykter til trygge havner.

Noen ganger går prosjekter helt under. Det er naturen til en oppstart i enhver virksomhet, men det gjelder spesielt i en bransje som er så risikabel og ny som kryptovaluta. Ved å begrense fokuset til sentraliserte børser, var jeg nysgjerrig på å se hvor mange, og hvorfor, kryptovalutabørser som har gått under til dags dato.

Antall mislykkede utvekslinger

Etter at 23 børser gikk under i 2018, eksploderte dette tallet oppover med 252 % i 2019, før det økte ytterligere 17 % i 2020. Tallet forblir på samme nivå i 2021, og i år har det endelig skjedd en forbedring, med en reduksjon på 55 % i feil, dersom resten av året følger de første seks månedene.

Men vent til du ser årsakene til at de gikk under …

[inv-florish id="10626876"]

Årsaker til mislykkede utvekslinger

Årsakene er imidlertid mer spennende. Utrolig nok forsvant 42 % av utvekslingene som mislyktes ganske enkelt sporløst. Det utgjør 134 børser, noe som understreker hvor ugjennomsiktig kryptovalutaindustrien kan være. En av de mest beryktede av disse forsvinningene var for eksempel den fra Singapore-baserte børsen CoinBene. I november i fjor mottok brukerne en kunngjøring ut av det blå:

«På grunn av vedlikeholdet av CoinBene global server, er det et problem med (å være) ute av stand til å logge på (til) www.coinbene.com-siden. Vi er veldig lei oss for dette».

Det viser ganske hvor plutselig disse enhetene kan forsvinne, og hvor langt bak reguleringen er. Den (tidligere) børsen endte også med å bli inkludert i en rapport til SEC om børser og falske volumer.

I tillegg til å forsvinne sporløst, var 9 % av mislykkede utvekslinger direkte svindel – den siste var Crex24 i februar i år, med innlegg som plutselig dukket opp om lommebøker som ble tappet for tokens og likviditet.

Ytterligere 5 % av børsene ble hacket, mens bare 22 % mislyktes på grunn av legitime forretningsårsaker, mens ytterligere 8 % stengte dørene som følge av regulering.

Mens diagrammet ovenfor viser at levetiden til sentraliserte børser blir bedre, noe som kan forventes etter hvert som industrien modnes, viser tallene her at dette er en nødvendighet. Hvis kryptovaluta skal tas på alvor og etablere seg fullt ut, må den fortsette å rydde opp i imaget sitt og legge igjen fordømmende statistikk som nedenfor.

[inv-florish id="10627097"]

Går fremover

Mens kryptovaluta har tålt bjørnemarkeder før, er miljøet nå annerledes. Dette ville være første gang et bjørnemarked oppstår mens det bredere markedet også står overfor et bjørnemarked, ettersom makrosentimentet er like dårlig som det har vært siden det store finanskrakket, som skjedde samme år som Bitcoins whitepaper ble publisert av Satoshi Nakamoto.

På bakgrunn av det nåværende miljøet vil jeg derfor forvente at tallet på over 22 % for mislykkede børser på grunn av forretningsmessige årsaker vil øke, noe som vil være naturlig i en periode med økonomisk nedgang. Dette vil også gjøre det anslåtte fallet på 55 % i feil totalt i år.

Når det gjelder mengden som rett og slett forsvinner ut i løse luften, kan man forvente at dette går ned – reguleringen er fortsatt langt bak, men den har i det minste gjort fremskritt og burde gjøre det vanskeligere for børsene å forsvinne sporløst.

Den samme logikken gjelder for svindel, mens det vil være spesielt interessant å se hvor mange børser som stenger på grunn av regulatoriske årsaker fremover. Regulering bør oppmuntre til innovasjon, ikke kvele den, så man håper at dersom børsene skulle stenges på grunn av lovendringer, er det med god grunn.

Som med alt innen krypto, er dette imidlertid vanskelig å forutsi med sikkerhet dersom denne turbulensen skulle bli til et langvarig makrobjørnemarked – det er ingen presedens.

Kilder