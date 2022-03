Oscar ke-94 akan diingati untuk sekurang-kurangnya satu peristiwa yang tidak dijangka: Will Smith menampar Chris Rock pada majlis itu selepas Chris Rock menghina Jada Pinkett Smith. Will Smith seterusnya memenangi Anugerah Akademi Pelakon Terbaik.

Token Will Smith Slap (Will Smith Inu) telah muncul dengan cepat. Ia didagangkan di UniSwap dan PancakeSwap.

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk semua butiran tentang Will Smith Inu: apakah ia, adakah ia berbaloi untuk dilabur, dan tempat terbaik untuk membeli Will Smith Inu sekarang.

Memandangkan WSI ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli WSI menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli WSI sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk WSI

Jumlah dagangan yang dijana oleh Will Smith Inu telah menghampiri $3.7 juta dalam masa kurang daripada 24 jam. Token ini masih meningkat: menurut Nomics, ia telah naik 36.24% setakat hari ini.

Media terkemuka melaporkan bahawa pencipta WSI telah memperoleh sekitar $33,000 dalam ether. Selepas menolak kos penyediaan kontrak dan kecairan, ini menghasilkan keuntungan bersih sebanyak $20,000 dalam beberapa jam.

Data OpenSea menunjukkan bahawa organisasi yang baru ditubuhkan bernama Will Smith Slap DAO telah menjual NFT bernilai 13.3 ether dalam masa kurang daripada 24 jam. Pada harga semasa, itu melebihi $40,000.

Penganalisis terkemuka menjawab secara kolektif dan tegas, "tidak." WSI mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti Token Squid tahun lepas. Ia juga sangat tidak menentu sebagai aset baharu. Ia mempunyai beberapa tanda penipuan.

Tiada ramalan harga rasmi untuk token itu setakat ini. Penganalisis mata wang kripto belum komited terhadap sebarang jenis ramalan. Data nomics menunjukkan harga semasanya ialah $0.0000000113.

Will Smith Inu pops up after he slaps Chris Rock, spikes 250% in 24-hours#WillSmith #WillSmithInu #WillSmithToken #WillSmithDAO #WillAndChris #WillSmithAssault #willsmithchrisrock #ChrisRock https://t.co/fzokCWnTs0

— Vinod Dsouza (@VinodJason) March 29, 2022