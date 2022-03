Undang-undang percukaian kripto yang dicadangkan India akan berkuat kuasa pada 1 April tahun ini.

Ashish Singhal, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif bursa kripto terbesar India, CoinSwitch Kuber, berkata undang-undang cukai kripto negara itu menandakan "selangkah ke belakang."

Singhal menyatakan kekecewaannya pada hari Isnin berikutan penjelasan daripada pihak berkuasa mengenai undang-undang cukai kripto yang akan berkuat kuasa pada 1 April 2022.

India mengumumkan undang-undang cukai mata wang kriptonya pada Februari, mendedahkan levi cukai 30% ke atas sebarang pemindahan aset digital. Terdapat juga pengurangan 1% yang dikenakan untuk semua pembayaran kripto, dengan ini dikenakan pada sumbernya.

Walaupun komuniti kripto menyedari cukai yang tinggi, mereka mengakui 'pengiktirafan mata wang kripto' oleh negara itu. Tetapi pada hari Isnin, kebanyakan pelabur kripto terkejut dengan notis penjelasan Kementerian Kewangan.

Menurut kementerian itu, India akan mengenakan cukai ke atas setiap pelaburan kripto secara berasingan, mengulangi fakta bahawa keuntungan dalam satu pelaburan tidak boleh digunakan untuk mengimbangi kerugian dalam pelaburan lain. Ia juga menyatakan bahawa kos infrastruktur yang berkaitan dengan perlombongan kripto tidak akan dikira sebagai kos pemerolehan.

Pengasas platform berita kripto, Coin Crunch India merumuskan kekecewaan komuniti dalam ciapannya di Twitter.

