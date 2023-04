2023 Marktanalyse: Wie wirken sich die Neuigkeiten der Silicon Valley Bank auf den ASI Token Presale von AltSignals aus?

Der jüngste Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat die Befürchtungen der traditionellen Finanzwelt, dass eine längere Rezession bevorsteht, neu entfacht. Einerseits erfordern die steigenden Einzelhandelspreise quantitative Straffungsmaßnahmen, andererseits schaden die steigenden Zinsen den Finanzinstituten.

Welche Auswirkungen könnte diese Unsicherheit auf den Kryptomarkt, einschließlich Bitcoin (BTC), Altcoins und brandneue Projekte wie AltSignals (ASI) haben?

Was bedeutet der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank für den Kryptomarkt?

Die Silicon Valley Bank, ehemals die 16. größte Geschäftsbank in den USA, kollabierte innerhalb kürzester Zeit, nachdem ein klassischer Bank-Run dazu geführt hatte, dass das Institut nicht mehr in der Lage war, seine Gläubiger zu bedienen. Dies ließ einen Zusammenbruch des US-Bankensystems im Stil von 2008 befürchten, der weitreichende Folgen für den Rest des globalen Finanzmarktes hätte.

Zwar dürfte der Kryptomarkt vor einem weit verbreiteten Vertrauensverlust in das Finanzsystem nicht sicher sein, doch verzeichnete Bitcoin im Zuge des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank seinen höchsten täglichen Kursanstieg.

Der Preisanstieg von BTC um 45 % spiegelt fast den rasanten Anstieg des Goldpreises wider, was darauf hindeutet, dass große Institutionen die Top-Kryptowährung als Absicherung gegen einen finanziellen Zusammenbruch genutzt haben. Allerdings haben die Altcoins auf dem Kryptomarkt nicht mit der gleichen relativen Stärke reagiert, was auf weitere Schwierigkeiten in den kommenden Wochen hindeuten könnte.

Ob der Kryptomarkt weiterhin dem Kursverlauf von Bitcoin folgt, bleibt abzuwarten. Trotz der jüngsten Nachrichten von der Silicon Valley Bank drängt der Kryptomarkt weiter in Richtung lokaler Höchstwerte, und neue Plattformen wie AltSignals scheinen bereit zu sein, von dieser Bewegung zu profitieren.

ASI Presale zieht auch unter unsicheren Marktbedingungen Investitionen an

Nachdem AltSignals seit seinem Start im Jahr 2017 über 50.000 Nutzer mit profitablen Handelssignalen unterstützt hat, ist der Presale für Kryptowährungen ein lang erwartetes Ereignis. AltSignals erweitert nun sein Blockchain-Angebot um ein KI-gestütztes Handels-Toolkit namens ActualizeAI.

Der Presale von ASI erzielte bereits $112k in demselben Zeitraum, in dem die Silicon Valley Bank zusammenbrach. Dies könnte ein uncharakteristisches Zeichen der Stärke im Vergleich zu anderen Altcoins auf dem Kryptomarkt sein, was wahrscheinlich auf ein beträchtliches Aufwärtspotenzial für den Token hinweist, sobald er später im Jahr an den Börsen für digitale Vermögenswerte eingeführt wird.

Was ist AltSignals?

Bei AltSignals handelt es sich um eine Online-Handelsgruppe, die algorithmische Tools einsetzt, um Signale mit einer unvergleichlichen Genauigkeit zu liefern. Der hauseigene Indikator der Plattform, AltAlgo™, hat durchgängig profitable Trades auf dem Kryptomarkt mit einer Genauigkeit von über 70 % geliefert und Händlern, die seinen Aufrufen gefolgt sind, geholfen, ihr Portfolio in 19 unabhängigen Monaten zu verzehnfachen.

Das neue KI-gestützte Handelssystem, das derzeit von AltSignals entwickelt wird, soll die Häufigkeit und Genauigkeit der Handelssignale innerhalb der Gruppe optimieren. ActualizeAI nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und prädiktive Modellierung , um maschinelles Lernen in die algorithmischen Indikatoren des Projekts zu integrieren.

Mit dem neuen Token von AltSignals, ASI, werden die neuen Blockchain-Dienste, die auf der Plattform zur Verfügung stehen, aufgewertet und gleichzeitig ein direkter Zugang zu ActualizeAI ermöglicht. Ein Hauptziel des AltSignals-Projekts ist es, Händlern aller Erfahrungsstufen zu helfen, die Volatilität des Kryptomarktes zu bewältigen und so langfristig beträchtliche Gewinne zu erzielen.

Wie funktioniert ASI?

Der Hauptnutzen des ASI-Tokens besteht darin, die Entwicklung zu finanzieren und den Zugang zu ActualizeAI zu ermöglichen. Token-Inhaber können ASI auch ohne eine bestimmte Sperrfrist auf der AltSignals-Plattform staken und erhalten ein Stimmrecht bei zukünftigen Vorschlägen der Projektleitung.

Darüber hinaus erhalten Sie durch den Besitz von ASI-Token Zugang zum AI Members Club, der eine Reihe zusätzlicher Dienstleistungen für die AltSignals-Community enthält. Mitglieder können auch an Trade-Turnieren auf der neuen Plattform teilnehmen, bei denen es für die Gewinner beträchtliche Preisgelder zu gewinnen gibt.

Über den AI Members Club bieten sich auch lukrative Investitionsmöglichkeiten in Krypto-Projekte im Frühstadium. Presales und Privatverkäufe gehören oft zu den lohnendsten Investitionen in Web3 , und AI Members Club-Nutzer sollen direkten Zugang zu einigen der begehrtesten Möglichkeiten in diesem Bereich erhalten.

Kann ASI im Jahr 2023 $0,50 erreichen?

ASI wird als eine der aufregendsten Neuerscheinungen auf dem Kryptomarkt bezeichnet. Der Token repräsentiert ein Projekt mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, das bereit ist zu wachsen, da bereits 50.000 vorherige Nutzer auf die neuen Entwicklungen zurückgreifen.

Der Presale wird den Preis von ASI schrittweise von $0,015 auf $0,02274 erhöhen. Nach Abschluss des Presale wird ASI an den Börsen für digitale Vermögenswerte eingeführt und unterliegt den freien Marktbewegungen. Angesichts des umfangreichen Nutzens des nativen Tokens und der deflationären Tokenomics sagen Experten für die kommenden Monate und Jahre deutliche Kursgewinne voraus.

Die Kursprognose 2023 für ASI hebt 0,50 $ als kritischen Widerstand hervor. Dies wäre mehr als das 20-fache des Endes des Presale, was ein Beweis für den einzigartigen Nutzen des Projekts und die Eignung des Produkts für den Markt ist.

Ist ASI vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank noch immer einen Kauf wert?

ASI scheint zum aktuellen Preis von $0.015 eine lohnende Ergänzung für jedes Investmentportfolio zu sein. Der Presale könnte die perfekte Gelegenheit für einen Einstieg sein, da der Preis wahrscheinlich nur sehr niedrig bleiben wird, bis er seine IDO-Bewertung von 0,02274 $ erreicht.

Bei AltSignals handelt es sich um ein sich schnell entwickelndes Blockchain-Protokoll, das bald von künstlicher Intelligenz angetrieben werden wird. Der neue ASI-Token bietet eine Vielzahl von Vorteilen innerhalb des Ökosystems, und sein eingebetteter Nutzen dürfte im Laufe der Zeit eine beträchtliche Anzahl von Blockchain-Nutzern ansprechen. Unabhängig davon, ob die Silicon Valley Bank eine kurzfristige Reaktion auf den globalen Märkten auslöst oder nicht, bleibt AltSignals langfristig eine starke Anlageoption.