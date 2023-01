Bitcoin (BTC) Preis rutscht, während die Inflation steigt – hier ist, warum neue Krypto-Projekte wie Metacade (MCADE) steigen könnten

Die Wirtschaftsleistung der realen Welt hat unbestreitbar Auswirkungen auf die globalen Kryptowährungsmärkte, wobei Bitcoin (BTC), der größte Kryptowährungswert nach Marktkapitalisierung, ein ausgezeichneter Indikator für die Gesundheit der Kryptoindustrie ist. Der jüngste Anstieg der Inflation weltweit, aber insbesondere in den USA, hat den Wert von Bitcoin in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 sinken lassen, da die globale Wirtschaftskrise greift.

Das sind zwar keine guten Nachrichten für bestehende Investoren in die weltweit führenden Kryptowährungen wie BTC, aber es gibt weiterhin hervorragende Investitionsmöglichkeiten in aufregende neue Krypto-Projekte. Eines der verlockendsten neuen Krypto-Projekte ist Metacade , das während seiner Beta-Vorverkaufsphase einen enthusiastischen Ansturm erlebte und in nur drei Wochen fast 1 Million Dollar einnahm.

Was ist Metacade?

Metacade ist die weltweit erste virtuelle Spielhalle, die Web3- und Blockchain-Technologie nutzt, um die GameFi-Metaverse-Industrie zu revolutionieren. Die Plattform wird das breiteste Angebot an Play-to-Earn (P2E)-Spielen im Metaverse bereitstellen und den Spielern das gleiche Maß an Spaß und sozialer Interaktion bieten, das sie beim Besuch einer realen Spielhalle bequem von ihrem Spielesessel oder Sofa aus haben.

Das P2E-Element der Community ist eine von mehreren Möglichkeiten, wie Community-Nutzer von der Plattform profitieren können. Die anderen Einnahmequellen sind:

Compete2Earn – Verdienst durch den Einsatz von Token und Turnierbelohnungen

Create2Earn – Verdienen durch Interaktion mit der Community und ihren Mitgliedern

Work2Earn – Verdienst durch das Finden neuer Web3-Rollen in der Jobbörse, die im ersten Quartal 2024 startet.

Zusätzlich zu den Verdienstmöglichkeiten ist Metacade eine Plattform, die es angehenden Entwicklern ermöglicht, sich ihre Sporen zu verdienen, indem sie dabei unterstützt werden, die Spieleentwicklung zu erlernen. Metacade plant, bis zum vierten Quartal 2024 eine autarke und vollwertige DAO zu werden.

Wie Metacade funktioniert

Im Gegensatz zu vielen GameFi-Plattformen hat Metacade ein vielfältiges Angebot, das über das P2E-Element hinausgeht. Der native Token für die Plattform ist die MCADE-Münze, und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Metacade-Einnahmen generiert werden.

Zu den umsatzfördernden Funktionen von Metacade gehören eine Reihe von Pay-to-Play-Spielhallen, wie sie auch in realen Spielhallen zu finden sind. Außerdem gibt es Werbung auf der Plattform, Teilnahmegebühren für Verlosungen und Turniere sowie die Launchpad-Initiative, die es externen Unternehmen ermöglicht, Spiele gegen eine Gebühr auf Metacade zu veröffentlichen. Diese Einnahmequellen sorgen für die Mittel, die in die Geldbörsen der Spieler fließen, wenn sie Belohnungen verdienen.

Die Zahl der auf Metacade verfügbaren Titel wird weiter wachsen. Dieses Wachstum wird ab dem 3. Quartal 2023 durch die Einführung der Metagrants-Initiative begünstigt. Metagrants sind eine Finanzierungsquelle für Entwickler, um Spiele auf der Plattform zu entwickeln. Entwickler reichen Spielvorschläge ein, über die die Inhaber von MCADE-Token abstimmen, die die Lieblingsideen der Community bestimmen. Die siegreichen Entwickler erhalten eine Finanzierung, um ihre Vorschläge in die Realität umzusetzen. Die ersten von Metagrant unterstützten Spiele werden im ersten Quartal 2024 in die Metacade-Bibliothek aufgenommen.

Zu den weiteren geplanten Funktionen gehört die Einführung einer Jobbörse im ersten Quartal 2024, um die Work2Earn-Initiative zu fördern. Die Jobbörse wird eine Reihe von Möglichkeiten für Praktika, Kurzzeitjobs und Vollzeitstellen in der GameFi-Branche bei von Metacade zugelassenen Partnern bieten, um allen, die ein echtes Interesse an der Arbeit in der Web3-Entwicklung haben, den Einstieg in die Branche zu erleichtern.

In der Zwischenzeit beginnt der Übergang von Metacade zu einer DAO im zweiten Quartal 2023, wobei der Prozess schätzungsweise 18 Monate dauern wird, bevor die Community-Mitglieder alle wichtigen Rollen übernehmen. Diese Autonomie ist eines der Aushängeschilder von Metacade; sie übergibt die Kontrolle über die zukünftige Ausrichtung der Plattform an die wichtigsten Mitglieder der Gemeinschaft.

Warum könnte MCADE ansteigen?

Der Umfang der Pläne von Metacade, die im White Paper näher erläutert werden, macht das Unternehmen zu einer spannenden Perspektive für Investoren, die auf der Suche nach neuen Krypto-Projekten sind. Bei vielen anderen GameFi-Entwicklungen, die sich auf eine minimale Auswahl an Optionen konzentrieren, kann es leicht passieren, dass sie nur eine Modeerscheinung werden.

Das Angebot von Metacade wird nicht in diese Falle tappen. Das Angebot an Spielen wird weiter wachsen und zusätzliche Verdienstmöglichkeiten bieten, sei es durch Wettbewerbe, Spielen oder das Erstellen von sozialen Inhalten, um mit der Community in Kontakt zu treten. Außerdem besteht durch die kontinuierliche Aufnahme neuer Spiele nicht die Gefahr, dass die Plattform langweilig oder abgestanden wird, da sie sich durch die regelmäßige Veröffentlichung neuer und spannender Titel ständig neu erfindet. Daher hat Metacade eine solide Langlebigkeit des Projekts.

Darüber hinaus wird die Community letztendlich die vollständige Autonomie über die Entwicklung von Metacade haben. Die Interessen der Spieler werden immer im Mittelpunkt der Entwicklung der Plattform stehen, anders als bei traditionellen Spielen, bei denen die Entwickler ein Gleichgewicht zwischen diesen Interessen und der Rendite für die Aktionäre finden müssen.

Mit diesen Plänen steht Metacade an der Spitze der Blockchain-Gaming-Revolution.

Wie Sie MCADE-Token erwerben können

Der Beta-Verkauf von Metacade war in weniger als vier Wochen ausverkauft, was es zu einem der attraktivsten neuen Krypto-Projekte macht, die sich derzeit in der Vorverkaufsphase befinden. Der Preis wird sich nach Abschluss der neunten und letzten Vorverkaufsrunde mehr als verdoppeln und eine Marktkapitalisierung von insgesamt 28 Millionen Dollar erreichen.

Der Einstieg bei Metacade könnte nicht einfacher sein. Token können auf der Metacade-Website von jedem erworben werden, der über eine Wallet Connect-unterstützte Krypto-Brieftasche verfügt.

Sie können MCADE mit ETH (Ethereum) oder USDT (Tether) kaufen. Verbinden Sie zunächst Ihre Wallet mit der Metacade-Website, um auf den DEX zuzugreifen, und akzeptieren Sie dann die Option, MCADE mit ETH oder USDT zu kaufen.

