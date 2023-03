Die besten Kryptowährungen für 2023. Die 12 besten neuen Kryptowährungen, in die man investieren kann, werden von Experten vorgestellt

Sind Sie auf der Suche nach den besten neuen Kryptowährungen, in die Sie investieren können? Dann sollten Sie sich diese Liste mit den 12 besten neuen Kryptowährungen ansehen, die im Jahr 2023 durch die Decke gehen könnten. Von Akteuren, die im GameFi-Bereich Wellen schlagen, bis hin zu aufregenden neuen Anwendungen der KI-Technologie – diese 12 Token haben das Potenzial, ihre Branchen umzukrempeln und in diesem Jahr erhebliche Gewinne zu erzielen.

Sie lauten:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Livepeer (LPT) Balancer (BAL) ApeCoin (APE) Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) AngelBlock (THOL) CryptoGPT (GPT) Stepn (GMT) Aptos (APT) Grove Coin (GRV) Proxy Swap (PROXY)

1. Metacade (MCADE) – Die Heimat des Play-to-Earn im Web3

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade ist ein Community-Hub, der sich zum Ziel gesetzt hat, im Web3 die Nummer Eins für alles zu werden, was mit Play-to-Earn-Spielen (P2E) zu tun hat. Die Vision von Metacade ist es, einen unterhaltsamen und dynamischen virtuellen Treffpunkt zu schaffen, an dem Gamer, Krypto-Fans und Entwickler zusammenkommen, um an der wachsenden GameFi-Revolution teilzunehmen. Nutzer können die neuesten Alphas lesen und teilen, in Echtzeit miteinander interagieren und sogar eine direkte Rolle bei der Gestaltung der GameFi-Industrie zum Besseren spielen.

Im Mittelpunkt der Kernprinzipien von Metacade steht die Maximierung des Nutzens, indem P2E-Spielern alles geboten wird, was sie brauchen, um ihr Spieleinkommen zu steigern und gleichzeitig eine organische Gemeinschaft wachsen und gedeihen zu lassen. Es gibt nicht nur exklusive Gaming-Turniere und fantastische Gewinnspiele mit unglaublichen Preisen, sondern Metacade wird auch Nutzer für ihre Beiträge auf der Plattform belohnen.

Als Gegenleistung für die Weitergabe von Tipps zum Spielfortschritt, die Unterstützung anderer bei der Suche nach den besten Spielen durch Rezensionen und die Veröffentlichung anderer wertvoller Inhalte belohnt Metacade die Spieler für ihren Beitrag zum Wachstum der Community mit dem MCADE-Token. Im Jahr 2024 plant Metacade außerdem die Einführung einer Job- und Stellenbörse. Hier sollen Mitglieder Jobs finden, die von gelegentlichen Spieletests über die plattformeigene Testumgebung bis hin zu Festanstellungen bei Web3 und Gaming-Titanen reichen.

Zahlreiche Investoren freuen sich auf das Metagrant-System, das das reale Problem der ineffizienten Finanzierung von Spieleentwicklern löst. Die Idee ist einfach: Spieleentwickler reichen ihre Vorschläge bei einem der Metagrant-Wettbewerbe ein, und die MCADE-Inhaber stimmen darüber ab, welche Spiele ihrer Meinung nach finanziert werden sollten. Der Sieger erhält eine Finanzierung aus der Metacade-Kasse, sodass er seine Idee in die Tat umsetzen kann. Das fertige Spiel wird dann in die virtuelle Spielhalle von Metacade aufgenommen, wo die ganze Welt zugriff darauf hat.

Warum in Metacade (MCADE) investieren?

Metacade scheint das ideale Krypto-Projekt für alle zu sein, die vom wachsenden GameFi-Markt profitieren möchten. Während P2E Spiele kommen und gehen, ist Metacade eine vereinende Instanz, die die gesamte Branche verbindet und eine zentrale Plattform für alle bietet, die ihren GameFi Vorteil finden und gleichzeitig an einer lebendigen Gemeinschaft teilnehmen wollen.

Außerdem sind soziale Plattformen für Gamer unverzichtbar – man denke nur an den Aufstieg von Discord und Twitch. Bei Metacade gibt es das gleiche Potenzial, aber mit dem zusätzlichen Bonus von Spielerbelohnungen und der Chance, die Zukunft von P2E zu gestalten. Bereits kurz nach dem Start wird Metacade mit der Arbeit an seiner dezentralen autonomen Organisation (DAO) beginnen, wodurch der Wert von MCADE für die Investoren weiter gesteigert wird und sie über wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Plattform abstimmen können.

Angesichts seines enormen Potenzials, einer der besten neuen Krypto-Münzen von GameFi zu werden, hat Metacade bei seinem Presale bereits über $14.7m eingesammelt. Derzeit befindet sich Metacade in der letzten Phase des Presale, d.h. es bleibt nicht mehr viel Zeit, um MCADE-Token zu erwerben, bevor er seine Endphase erreicht. Gerüchten zufolge sind sogar mehrere Kryptowale auf den Zug aufgesprungen, was, wenn es stimmt, ein vielversprechendes Zeichen dafür ist, dass MCADE im Jahr 2023 zu einem Höhenflug ansetzen könnte.

>>> Klicken Sie hier , um am Metacade Presale für die Endphase teilzunehmen <<<

2. AltSignals (ASI) – Mit modernster KI zu hochpräzisen Handelssignalen

Was ist AltSignals (ASI)?

AltSignals ist einer der weltweit führenden Anbieter von Handelssignalen und hat seit 2017 mehr als 50.000 Abonnenten für seine kostenlosen Signale und 1.400 Mitglieder in seiner VIP-Gruppe gewonnen. Mit den besten Signalen der Branche hat AltSignals mehr als 1.500 Handelsaufrufe mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von 64 % verschickt. Auf der Seite von Trustpilot wurde AltSignals mit fast 500 positiven Bewertungen und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,9/5 überwältigend positiv bewertet.

Die jüngsten Ergebnisse, zum Beispiel, waren einfach phänomenal. Die Binance-Futures-Signale brachten im Februar einen Gewinn von 2.163 % bei einer Gewinnrate von 90 %, während der Januar sogar noch besser war und mit einem Gewinn von 2.480 % bei einer Genauigkeit von 92 % zu Buche schlug. Diese herausragenden Ergebnisse sind dem AltSignals-Team aus erfahrenen Händlern und dem AltAlgo™-Algorithmus zu verdanken. Der AltAlgo™ ist ein von AltSignals entwickelter Indikator, der über 34 verschiedene Filter kombiniert, um außergewöhnliche Profite zu erwirtschaften.

Erst kürzlich hat AltSignals seinen ASI-Token Presale gestartet, um sein nächstes großes Projekt zu unterstützen: den ActualizeAI-Algorithmus. Mit ActualizeAI wird die fortschrittlichste KI-Technologie genutzt, um die durchschnittliche Gewinnrate von AltSignals auf über 80 % zu steigern. Geplant ist die Integration von maschinellem Lernen, prädiktiver Modellierung, natürlicher Sprachverarbeitung, Sentiment-Analyse und Reinforcement Learning, um Händlern unvergleichliche Ergebnisse zu liefern.

Durch den Besitz des ASI-Tokens haben die Inhaber als erste Zugriff auf den ActualizeAI-Algorithmus, doch eröffnet er auch eine Welt voller Möglichkeiten und Einblicke in das KI-Ökosystem der Plattform. So werden die Fähigkeiten des Algorithmus zur Stimmungsanalyse genutzt, um Presales von Kryptowährungen zu erkennen, bevor sie in die Höhe schießen, und sich so einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu sichern.

Warum in AltSignals (ASI) investieren?

Wer ein ASI-Investor wird, erhält nicht nur exklusiven Zugang zu den Signalen von ActualizeAI, sondern auch eine Mitgliedschaft im AI Members Club. Über diesen Club können die Nutzer Feedback zu den Signalen geben, zur Produktentwicklung beitragen und an Backtests teilnehmen – und werden dafpr gleichzeitig mit ASI entlohnt. Es wurde bereits spekuliert, dass es sich dabei um eine Discord-Gruppe handeln könnte, die nur für Mitglieder zugänglich ist, doch wahrscheinlich hat AltSignals eine maßgeschneiderte Lösung im Sinn.

Geplant sind sogar Trading-Turniere, bei denen die Community-Mitglieder ihre Trading-Fähigkeiten unter Beweis stellen und um den größten Gewinn wetteifern können. Auf diese Weise kann man nicht nur von den Handelssignalen von AltSignals profitieren, sondern auch bedeutende Preise gewinnen! Um die Prioritäten von AltSignals mit der Community in Einklang zu bringen, wird ASI auch als Governance-Token fungieren, so dass die Nutzer über Änderungen am Algorithmus und an der Plattform abstimmen können.

Insgesamt scheint AltSignals eine der heißesten momentan auf dem Markt erhältlichen Kryptowährungen zu sein. Aufgrund der nachgewiesenen Erfolgsbilanz und des soliden Plans, die Handelssignale auf die nächste Stufe zu heben, wird erwartet, dass Tausende von Anlegern zum Presale des ASI-Tokens strömen werden. So wurden bereits in den ersten 24 Stunden nach dem Start eine Summe von $112k eingenommen. Zahlreiche KI-Experten prognostizieren, dass ASI an den Kryptowährungsbörsen einschlagen wird und frühe Investoren reich belohnt werden.

>>> Klicken Sie hier , um am Presale von AltSignals teilzunehmen <<<

3. Livepeer (LPT) – Die Lösung für die Probleme von Videoanbietern

Was ist Livepeer (LPT)?

Bei Livepeer handelt es sich um ein dezentrales Video-Infrastrukturprotokoll, das auf der Ethereum-Blockchain basiert. Ziel ist es, Entwicklern und Unternehmen eine kostengünstigere und effizientere Möglichkeit zu bieten, Video-Streaming-Anwendungen zu erstellen und zu betreiben.

Derzeit ist der teuerste Aspekt für Streaming-Anbieter das Abdecken und Neuformatieren von Videos, damit sie auf unterschiedlichen Geräten abgespielt werden können was umgangssprachlich auch als Transkodierung bezeichnet wird. Mit Livepeer soll dieser Markt aufgebrochen werden, indem die Anbieter Tausende von Knotenpunkten, die so genannten Orchestoren, nutzen können, um Videos sicher zu erstellen, ohne dabei ihren Cashflow stark zu belasten.

Nutzer mit überschüssigen Computerressourcen können LPT-Token als Sicherheiten staken und Krypto-Assets für die Abwicklung des Transcodierungsprozesses verdienen. Sollte ein Transcoder nicht liefern, verliert er als Strafe seine gestaketen LPT-Tokens.

Warum in Livepeer (LPT) investieren?

Livepeer adressiert einen bedeutenden Schmerzpunkt in der Video-Streaming-Branche: hohe Kosten und komplexe technische Anforderungen. Indem Livepeer die Kraft der Dezentralisierung nutzt, kann es eine erschwinglichere und leichter zugängliche Alternative für die Verarbeitung und Bereitstellung von Videos bieten. Damit ist es eine attraktive Option und einer der besten neuen Krypto-Coins für Sendeanstalten, die ihren Betrieb rationalisieren wollen.

Zudem hat Livepeer einen hohen realen Nutzen, der im Vergleich zu anderen Nischenprojekten eine solide Grundlage für Wachstum bietet. Die Belohnung für das Staken als Transcoder oder Delegator bietet auch Kleinanlegern die Möglichkeit, jährliche Renditen von bis zu 23 % zu erzielen. Dies ist ein attraktiver Vorteil und gleichzeitig kann man einen Beitrag zum wachsenden dezentralen Streaming-Markt leisten.

4. Balancer (BAL) – Das erste sich selbst ausbalancierende DeFi-Portfolio

Was ist Balancer (BAL)?

Bei Balancer handelt es sich um eine innovative dezentrale Börsenplattform (DEX), die auf dem Ethereum-Netzwerk basiert. Die Plattform ermöglicht die Erstellung von anpassbaren Pools von bis zu acht Token in verschiedenen Verhältnissen, wodurch ein effizienter Handel und ein Rebalancing von Krypto-Assets ermöglicht werden soll. Anders als herkömmliche Börsen benötigt Balancer keine zentrale Behörde oder ein Orderbuch. Vielmehr stützt sie sich auf automatisierte Market Maker (AMMs), um den Handel zu erleichtern und die Liquidität der Börse aufrechtzuerhalten.

Die Balancer-Pools sind mit Indexfonds vergleichbar. Statt eine Reihe von Aktien zu bestimmten Quoten zu halten, können Nutzer Pools mit acht verschiedenen digitalen Währungen erstellen. Beispielsweise könnten sie einen Pool mit 50 % Bitcoin, 25 % Ethereum, 15 % Aave und 5 % ApeCoin anlegen. Verdoppelt sich der Preis von Ethereum, würde Balancer mit Hilfe von Smart Contracts den Pool neu ausbalancieren und den Ethereum-Bestand reduzieren. Das so gewonnene Ethereum wird den Händlern zum Kauf zur Verfügung gestellt.

Warum in Balancer (BAL) investieren?

Balance bietet einen flexibleren und anpassungsfähigeren Ansatz für AMMs als andere DeFi-Protokolle und ermöglicht es den Nutzern, Pools mit jeder beliebigen Kombination von Vermögenswerten und Gewichten zu erstellen. Die Anleger, die auf konsistente und zuverlässige Weise zusätzliches Einkommen generieren möchten, können diesen Pools Liquidität zur Verfügung stellen und erhalten, wenn Händler ihre Liquidität nutzen, BAL-Token.

Als erste Anwendung für selbstbalancierende gewichtete Portfolios in DeFi ist Balancer in der Lage, einen großen Marktanteil zu erobern, da sich immer mehr Nutzer für DeFi-Projekte entscheiden. Des Weiteren hat sich Balancer mit Aave und Polygon einige Partnerschaften gesichert, die seine Position als führendes DeFi-Krypto-Projekt weiter stärken.

5. ApeCoin (APE) – Die Währung des Metaverse

Was ist ApeCoin (APE)?

ApeCoin ist eine relativ neue Kryptowährung, die von den Yuga Labs nach dem Erfolg ihrer weltberühmten NFT-Sammlung Bored Ape Yacht Club (BAYC) entwickelt wurde. Er ist der Utility- und Governance-Token des Ape-Ökosystems und bietet den Inhabern exklusiven Zugang zu Spielen, Merch, Events und Dienstleistungen.

Der Token ist für den Einsatz in verschiedenen Web3-Anwendungen vorgesehen, insbesondere in Otherside. Bei Otherside handelt es sich um das Metaversum-Projekt von Yuga Labs, das nach eigenen Angaben eines der fortschrittlichsten Metaversen auf dem Markt sein wird. Das Projekt ist auf einem weit entfernten Planeten angesiedelt, und die Spieler von Otherside können in eine offene Landschaft eintauchen, in der sie mit anderen interagieren, verschiedene Erfahrungen machen und virtuelles Eigentum besitzen können, das als Otherdeeds bekannt ist.

Warum in ApeCoin (APE) investieren?

ApeCoin gilt aus mehreren Gründen als eine der besten neuen Krypto-Coins, nicht zuletzt wegen des epischen Erfolgs der früheren Projekte von Yuga. Der ApeCoin wurde bereits als nativer Token von Benji Bananas und Dookie Dash verwendet, beides P2E-Titel, die in der Krypto-Community jedoch nur mäßigen Anklang gefunden haben.

Andererseits wird Otherside in Zusammenarbeit mit zwei wichtigen Akteuren der Web3- und Spieleindustrie, Animoca Brands und Improbable , entwickelt, wodurch sich die Chancen auf einen reibungslosen Start des Spiels erhöhen. Bereits jetzt wird Otherside mit Spannung erwartet, zumal Otherdeeds innerhalb von 24 Stunden einen Umsatz von über 500 Millionen Dollar erzielte. Sollte Otherside halten, was es verspricht, dann könnte APE schon bald neue Maßstäbe setzen.

6. Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) – Anbieter des weltweit ersten fraktionierten Stablecoin

Was ist Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS)?

Bei Frax Finance handelte es sich ursprünglich um einen Stablecoin, der nach einem einzigartigen algorithmischen Modell funktionierte, das besicherte und unbesicherte Komponenten verwendete, um einen stabilen Wert von 1 USD zu erhalten. Allerdings haben die Inhaber des Tokens Frax Shares (FXS) vor kurzem dafür gestimmt, den Stablecoin vollständig zu besichern und das algorithmische Element komplett zu entfernen.

Mit dem Frax Price Index (FPI) hat Frax den ersten fraktionierten Stablecoin- und Kryptomarkt-Verbraucherpreisindex der Welt eingeführt. Die Vision von Frax ist es, hochgradig skalierbare, dezentralisierte Formen von Währungen zu schaffen, die an die Stelle von digitalen Vermögenswerten mit festem Angebot, wie Bitcoin, treten.

Warum in Frax Finance (FRAX) investieren?

In den letzten Jahren hat Frax im DeFi-Bereich erheblich an Zugkraft gewonnen, wobei sein Protokoll im Jahr laut DeFiLlama im Jahr 2022 einen Spitzenwert von 3,8 Mrd. $ an abgeschlossenem Gesamtwert (TVL) erreicht hat. Darüber hinaus hat Frax Partnerschaften mit vielen bekannten Krypto-Projekten wie Wombat Exchange und OlympusDAO geschlossen, was für seine Glaubwürdigkeit in der Krypto-Community spricht.

Und nicht zuletzt könnte der Ansatz von Frax, dezentralisierte Entscheidungen zu treffen, eine attraktive Perspektive für Investoren sein. Mit dem Besitz von Frax Shares (FXS) haben die Inhaber die Möglichkeit, Änderungen am Protokoll vorzuschlagen und darüber abzustimmen, wodurch sich Frax beispielsweise auch gänzlich vom algorithmischen Pegging verabschiedet hat.

7. AngelBlock (THOL) – Die Transformation des Blockchain-basierten Fundraisings

Was ist AngelBlock (THOL)?

Bei AngelBlock handelt es sich um ein nicht kryptobasiertes, protokollbasiertes Fundraising-Projekt, das sowohl für Investoren als auch für Start-ups überzeugende Anwendungsfälle bietet. Das Projekt sieht die derzeitige Krypto-Fundraising-Landschaft als stark fragmentiert und ineffizient an, da Probleme wie Abzocke, Betrugsprojekte und leere Versprechen den Krypto-Markt plagen. Mit AngelBlock werden die Gelder der Investoren geschützt und zurückerstattet, sollte das Start-up seine Versprechen nicht einhalten.

Die Mission von AngelBlock ist es, eine synergetische Gemeinschaft von Investoren, Innovatoren und Unterstützern zu schaffen, die sich einzig und allein auf die Förderung der Blockchain-Technologie konzentrieren. Das Geld wird an Start-ups ausgezahlt, die während des Fundraising-Prozesses ihre Meilensteine erreichen, wobei die Investoren darüber abstimmen, ob das Projekt ihrer Meinung nach einen bestimmten Meilenstein erfolgreich erreicht hat.

Warum in AngelBlock (THOL) investieren?

Im Grunde arbeitet AngelBlock daran, das Vertrauen in die Welt der Kryptofinanzierung zu verbessern. Mit dem Ziel, die Transparenz bei der Mittelbeschaffung zu erhöhen und Start-ups mit einem hochkarätigen Team von juristischen, strategischen und technischen Beratern zusammenzubringen, bietet AngelBlock Anlegern eine Möglichkeit, die Entwicklung von Web3 zu unterstützen und gleichzeitig zu einem sicheren Investitionsprozess beizutragen.

Der THOL Token selbst ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu einer Vielzahl von Möglichkeiten, in aufstrebende Krypto-Projekte zu investieren. Darüber hinaus können THOL-Token auch gestaked werden, so dass Nutzer Belohnungen im Austausch für die Nominierung von Start-up Validatoren erhalten, die für die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei neuen Krypto-Börsengängen verantwortlich sind.

8. CryptoGPT (GPT) – Kontrolle über die Benutzerdaten in Zeiten der KI

Was ist CryptoGPT (GPT)?

Bei CryptoGPT handelt es sich um eines der vielen neuen Krypto-Projekte, die aus dem wachsenden von GangGPT angestoßenen KI-Trend Kapital schlagen wollen. Das einzigartige Blockchain-Projekt zielt darauf ab, Daten für die KI-Entwicklung zu sammeln und es den Nutzern zu ermöglichen, Kryptowährung zu verdienen, indem sie ihre anonymisierten Daten teilen.

CryptoGPT beabsichtigt, ein ganzes Ökosystem von dApps in einer Vielzahl von Bereichen wie Fitness, Dating, Spiele und Bildung zu schaffen und bietet GPT als Bezahlung für die gesammelten Daten an, sobald jemand diese dApps nutzt. Das System basiert auf einer Layer-2-Blockchain-Architektur, die die zkRollup-Technologie nutzt. Das macht es skalierbar und kompatibel mit der Ethereum Virtual Machine (EVM).

Warum in CryptoGPT (GPT) investieren?

Was CryptoGPT von anderen Blockchain-basierten KI-Projekten abhebt, ist sein Ziel der massenhaften Einführung im Privatkundenmarkt, das durch den Markteintritt über Verbraucher-Apps eine bisher ungenutzte Chance bietet. Dadurch konnten bereits über 2 Millionen Nutzer in das Ökosystem aufgenommen werden, was wiederum zu mehreren namhaften Börsennotierungen geführt hat.

GPT selbst ist ein Mehrzweck-Utility-Token. Obwohl der volle Nutzen noch in der Beta-Phase getestet wird, kann CryptoGPT gestaked werden, für Liquiditätsereignisse wie Rückkäufe oder Burns verwendet werden und dient als Treibstoff für Transaktionen auf der CryptoGPT-Blockchain. Anwender können sogar Capsule NFTs kaufen, wodurch sie schneller Cashflow generieren können. Zwar steckt CryptoGPT noch in den Kinderschuhen, doch es ist sicherlich eine der aufregendsten neuen Kryptowährungen, die es derzeit gibt.

9. Stepn (GMT) – Marktführer in Sachen Move-To-Earn

Was ist Stepn (GMT)?

Stepn ist eine von der Solana-Blockchain angetriebene, einzigartige mobile App, die Spiele, Fitness und Krypto auf unterhaltsame und aufregende Weise miteinander verbindet. Die App ermöglicht es den Nutzern, Belohnungen in Form eines Utility Tokens, Green Satoshi Tokens (GST), zu verdienen, indem sie gehen, joggen oder rennen. Ganz gleich, ob auf der Straße oder in realen Fitnessstudios. Als Marktführer im Bereich Move-to-Earn wird Stepn als eine der positivsten neuen Kryptowährungen hochgelobt.

Der Verdienst der Nutzer ist proportional zu den Eigenschaften ihrer NFT-Turnschuhe, wobei einige der Turnschuhe mit dem höchsten Verdienst Tausende von Dollar in SOL- und GST-Token bringen können. Stepn bietet zudem einen Token namens Green Metaverse Token (GMT) an, der als Governance-Token der Plattform fungiert und nur verdient werden kann, wenn die Spieler ein bestimmtes Level erreicht haben. GMT ermöglicht es den Nutzern, Staking-Belohnungen für das Projekt zu verdienen und Stepn über Abstimmungen und Änderungsvorschläge direkt zu beeinflussen.

Warum in Stepn (GMT) investieren?

Stepn bietet einen innovativen Weg, Anreize für einen gesunden Lebensstil zu schaffen und gleichzeitig Belohnungen in Form von Kryptowährungen zu verdienen. Das Projekt ist eines der wenigen, die darauf abzielen, das Leben der Nutzer positiv zu verändern, indem sie das volle Potenzial von Kryptowährungen ausschöpfen. Zudem verfügt die Plattform über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Wallet in ihrer mobilen App, sodass es auch für Nicht-Krypto-Nutzer einfach ist, Belohnungen zu verdienen.

Und nicht zuletzt hat die Plattform die Aufmerksamkeit großer Sportmarken wie ASICS auf sich gezogen, die ihre eigene NFT-Sneaker-Kollektion in den Katalog von Stepn aufgenommen haben. Besonders wichtig ist, dass einige bekannte Namen aus der Welt des Risikokapitals wie etwa MorningStar Ventures, Solana Capital und Sequoia Capital große Hoffnungen auf Stepn setzen.

10. Aptos (APT) – Die neue Blockchain von ehemaligen Meta-Ingenieuren

Was ist Aptos (APT)?

Bei Aptos handelt es sich um eine Layer-1-Blockchain, die darauf abzielt, Ethereums Dominanz im Bereich der Smart Contracts herauszufordern. Entwickelt von ehemaligen Meta-Ingenieuren und basierend auf dem gescheiterten Diem-Projekt des Unternehmens, verwendet Aptos eine von Meta entwickelte native Programmiersprache namens Move, die als überlegen gegenüber anderen Blockchain-basierten Sprachen gilt.

Die Architektur von Aptos ist darauf ausgelegt, schnellere und billigere Transaktionen als Ethereum zu ermöglichen. Die potenzielle Kapazität soll, sobald das Netzwerk vollständig entwickelt ist, bei bis zu 150.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) liegen. Das Projekt hat, noch bevor die APT-Kryptowährungen an den Börsen notiert wurden, über 350 Millionen Dollar an Finanzmitteln eingesammelt, was zum Teil seinem außergewöhnlichen Team von Wissenschaftlern, Doktoranden und Ingenieuren zu verdanken ist.

Warum in Aptos (APT) investieren?

Die hohe Transaktionskapazität von Aptos und die Fähigkeit, Smart Contracts effizienter abzuwickeln, könnten das Unternehmen zu einem führenden Konkurrenten in diesem Bereich machen. Wie bereits bei mehreren anderen Krypto-Assets, die das Potenzial für eine Wertsteigerung haben, hat Google Cloud auch bei Aptos bereits eine Partnerschaft als Validierer angekündigt.

Des Weiteren verfügt Aptos über ein starkes Team von Experten in verschiedenen Bereichen, die bereits bei früheren Krypto-Projekten erfolgreich waren, darunter der ehemalige Marketingleiter von Solana, Austin Virts. Die Tatsache, dass das Projekt in der Lage ist, eine beträchtliche Risikokapitalfinanzierung anzuziehen, zeigt das Vertrauen in das Potenzial des Projekts. Wenig verwunderlich also, dass Aptos als eine der besten neuen Kryptowährungen gilt, die derzeit auf dem Markt sind.

11. GroveCoin (GRV) – Grüne Blockchain mit hochgesteckten Zielen

Was ist GroveCoin (GRV)?

Bei GroveCoin handelt es sich um ein neues Krypto-Projekt, das seinen Anlegern, die es Grovers nennt, zu einer gesünderen und wohlhabenderen Zukunft verhelfen will. Dazu nutzt es die dezentrale digitale Währung auf umweltbewusste Weise. In Anbetracht der Besorgnis über die Auswirkungen des Mining von Kryptowährungen auf die Umwelt möchte GroveCoin eine grüne Alternative zu vielen digitalen Währungen auf dem Kryptomarkt werden.

Der GroveCoin selbst ist der native Token des GroveCoin-Netzwerks, einer Proof-of-Stake-Blockchain, die als Hard Fork des Ethereum-Netzwerks arbeitet. Es wurde hart daran gearbeitet, ein Ökosystem mit spannenden Produkten zu entwickeln, darunter die GroveKeeper Wallet und die dezentralisierte GroveSwap-Börse.

Warum in GroveCoin (GRV) investieren?

Mit einer Investition in GroveCoin haben Sie die Möglichkeit, ein innovatives neues Kryptowährungsprojekt zu unterstützen, welches sich der Schaffung einer umweltfreundlicheren Zukunft für die Industrie verschrieben hat. Der von GroveCoin verwendete Proof-of-Stake-Konsensalgorithmus bietet eine nachhaltigere Alternative zu Proof-of-Work-Netzwerken und verfügt gleichzeitig über die von Ethereum bekannte Sicherheit.

Ferner beabsichtigt Grove, einen Teil aller Transaktionen in grüne Industrien und Unternehmen zu reinvestieren, wodurch weitere Renditen für die Anleger generiert werden sollen. So wird das Unternehmen beispielsweise in Solarenergie investieren und eine Plattform zur Unterstützung von Nationen einrichten, die am meisten von autarken landwirtschaftlichen Methoden profitieren würden. Das Unternehmen plant außerdem, in den Markt für erneuerbare Energien zu investieren, was dazu führen könnte, dass Grove in den Handel mit Emissionsgutschriften einsteigt, wodurch GRV in naher Zukunft weiter an Wert gewinnen könnte.

12. Proxy Swap (PROXY) – Eine auf Datenschutz ausgerichtete Plattform zum Tausch digitaler Vermögenswerte

Was ist Proxy Swap (PROXY)?

Bei Proxy Swap handelt es sich um eine dApp, die auf dem Ethereum-Netzwerk aufbaut und es den Nutzern ermöglicht, digitale Vermögenswerte unter vollständiger Wahrung der Privatsphäre zu kaufen und zu verkaufen. Mithilfe von Technologien wie Zero-Knowledge-Proofs (zkProofs) ermöglicht Proxy Swap Transaktionen, ohne die MetaMask-Adresse des Händlers preiszugeben, sodass die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen entfällt und die Kontrolle über Finanzdaten erhöht werden soll.

Durch die Unterstützung aller bei Uniswap gelisteten Token ist Proxy Swap unglaublich vielseitig. Ganz gleich, ob Nutzer große Finanztransaktionen zu kommerziellen Zwecken durchführen und ihre Handlungen geheim halten wollen oder einfach nur um ihre Anonymität in einer ständig vernetzten Welt besorgt sind, mit Proxy Swap können sie die ultimative Privatsphäre erreichen.

Warum in Proxy Swap (PROXY) investieren?

Die Investition in Proxy Swap ist eine großartige Möglichkeit, eine dezentrale Anwendung zu unterstützen, bei der die Privatsphäre und die Sicherheit der Nutzer im Vordergrund stehen. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ist es besonders attraktiv für Nutzer, die sich über Datenschutz und Zensur in der digitalen Landschaft von heute Sorgen machen.

Mit dem Besitz von PROXY eröffnen sich auch zahlreiche Vorteile im Proxy Swap-Ökosystem. Der Besitz von mehr als 100.000 PROXY-Token bietet Anlegern unbegrenzte tägliche Swaps und bevorzugten Zugang zu heißen neuen Premium-Funktionen. Wer mehr als 1 Million Token besitzt, kann als Erster die mobile Anwendung von Proxy Swap nutzen. Darüber hinaus unterstützt Proxy Swap das Staken und bietet derzeit eine Rendite von über 60 % an jährlichem effektivem Zins, was ideal für Investoren ist, die einen Cashflow generieren möchten, während sie dem Projekt Rückendeckung schenken.

Wie findet man die neuesten Kryptowährungen, die kurz vor dem Durchbruch stehen?

Es gibt einige Möglichkeiten, neue Kryptowährungen zu finden, die kurz vor dem Durchbruch stehen. Eine der beliebtesten Quellen für die Suche nach neuen Münzen ist die Coinmarketcap-Seite für neue Kryptowährungen . Dort finden Sie eine Liste der neuesten Coins, die auf den Markt gekommen sind, sowie wichtige Kennzahlen wie Marktkapitalisierung und Handelsvolumen. Die Liste der neuen Kryptowährungen von CoinGecko ist ebenfalls eine wertvolle Ressource.

Wenn Sie nach noch neueren Coins suchen, die noch nicht auf dem Markt sind, kann die Suche nach Presales eine gute Option sein. Diese Projekte finden Sie oft auf Aggregator-Websites für Initial Coin Offering (ICO) oder Initial Exchange Offering (IEO), indem Sie nach „ICO-Liste“ oder „IEO-Liste“ suchen.

Zu guter Letzt sollten Sie die Macht der sozialen Medien nicht unterschätzen. Durch den Beitritt zu Discord- und Telegram-Gruppen, das Verfolgen von einflussreichen Händlern auf Twitter und das Beobachten anderer Social-Media-Plattformen können Sie frühzeitig Informationen über die neuesten Krypto-Coins erhalten, bevor diese den Massenmarkt erreichen.

Was sind die Vor- und Nachteile von Investitionen in neue Kryptowährungen?

Die Investition in neue Kryptowährungsprojekte kann eine attraktive Möglichkeit sein, erhebliche Gewinne zu erzielen, doch hat dieser Ansatz Vor- und Nachteile. Ein großer Vorteil ist das Potenzial, hohe Renditen zu erzielen, sobald der Coin an Popularität gewinnt. Coins mit innovativen Anwendungsfällen, die ein reales Problem lösen, können eine große Nutzerbasis anziehen. Wird das Projekt auf breiter Basis angenommen, können frühe Investoren 10-, 50- oder sogar 100-fache Renditen erzielen.

Darüber hinaus haben neue Kryptowährungen oft einige der besten Communities, die aus Anlegern bestehen, die von dem Projekt begeistert sind. So können Anleger gleichgesinnte Enthusiasten treffen, mehr über das „Innenleben“ des neuen Krypto-Coins erfahren und möglicherweise dessen Entwicklung beeinflussen.

Allerdings besteht auch das Risiko, dass das Projekt nicht erfolgreich ist. Angesichts der vielen neuen Kryptowährungen, die jede Woche auf den Markt kommen, kann es passieren, dass Anleger ihr Geld in ein Projekt stecken, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Diesem Risiko können Sie entgegenwirken, indem Sie das Projekt vor der Investition gründlich recherchieren.

Was ist die beste neue Kryptowährung, in die man jetzt investieren kann?

Die besten neuen Kryptowährungen zu finden, in die man investieren kann, kann zwar schwierig sein, aber Sie haben jetzt einen soliden Überblick darüber, was Experten für die besten Projekte halten. Einige Token wie Livepeer und AngelBlock lösen ein spezifisches Branchenproblem, während andere wie ApeCoin und CryptoGPT hoffen, vom rasanten Aufstieg des Metaverse und der KI-Technologie zu profitieren. Betrachtet man jedoch das Gesamtbild, so gibt es zwei klare Gewinner: Metacade und Altsignals.

Metacade hat das Potenzial, ein bekannter Name unter P2E-Spielern zu werden. Dank seiner exzellenten Presale-Performance und der zugrundeliegenden Eigenschaften hat es bereits eine große Fangemeinde gewonnen, und viele glauben, dass Metacade mit seinem Metagrant-System eine der einflussreichsten Kräfte in der GameFi-Branche sein könnte.

In der Zwischenzeit ist AltSignals im Begriff, die Welt des Handels im Sturm zu erobern. Es hat bereits bewiesen, dass es einer der Top-Anwärter im Bereich der Handelssignale ist, wobei sein proprietäres AltAlgo-System von Händlern auf der ganzen Welt bevorzugt wird. Der ActualizeAI Algorithmus von AltSignals und die unvergleichlichen Vorteile des ASI-Tokens dürften AltSignals bei vielen Krypto-Investoren auf die Landkarte bringen.

Häufig gestellte Fragen zu Kryptowährungen

Sind neue Kryptowährungen eine gute Investition?

Neue Kryptowährungen können eine gute Investition sein, wenn sie ein solides Team, eine innovative Technologie und einen klaren Anwendungsfall haben. Wichtig ist, dass man gründliche Nachforschungen anstellt, um festzustellen, ob eine neue Kryptowährung das Potenzial für zukünftige Gewinne hat.

Wie werden neue Kryptowährungen hergestellt?

Neue Kryptowährungen können durch einen Prozess namens Tokenisierung geschaffen werden, bei dem ein neuer Token auf einem bestehenden Blockchain-Netzwerk erstellt wird oder aber durch die Einführung eines völlig neuen Blockchain-Netzwerks.

Welche Kryptowährung wird im Jahr 2023 durchstarten?

Es ist unmöglich vorherzusagen, welche Kryptowährungen im Jahr 2023 durchstarten werden, aber die neuen Kryptowährungen auf dieser Liste haben alle ein großes Potenzial, insbesondere Metacade und AltSignals.

Was ist ein Krypto-Listing?

Ein Krypto-Listing ist der Prozess, bei dem eine Kryptowährung zu einer Börse für digitale Vermögenswerte hinzugefügt wird, wodurch Benutzer den Token auf der Plattform der Börse kaufen, verkaufen und handeln können.

Nach welchen Anwendungsfällen sollte man suchen, wenn man in neue Token investiert?

Achten Sie auf Projekte, die Probleme der realen Welt lösen. Token, die Ineffizienzen oder Probleme lösen, können ein erhebliches Potenzial haben, angenommen zu werden, da sie einen größeren Nutzen haben als rein spekulative Token.

Klicken Sie hier , um an der letzten Phase des Metacade Presale teilzunehmen.