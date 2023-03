Mehr als süße Memes – Diese 12 Top-Utility-Token bieten Anlegern mehr für ihr Geld

Meme-Coins mögen lustig sein, aber ihr Besitz hat selten einen zusätzlichen Nutzen. Im Gegensatz dazu bieten Utility-Token einen beispiellosen Zugang zu einigen der innovativsten Projekte der Blockchain.

Hier die 12 heißesten Optionen, die derzeit auf dem Markt gibt. Lesen Sie, welche Utility-Token die besten sind:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Chainlink (LINK)

1Inch Network (1INCH)

Basic Attention Token (BAT)

Binance Coin (BNB)

Ripple (XRP)

Chiliz (CHZ)

Ethereum (ETH)

Yearn.Finance (YFI)

Enjin Coin (ENJ)

Decentraland (MANA)

1. Metacade (MCADE)

Was ist Metacade?

Metacade (MCADE) ist eine GameFi-Plattform, die eine große Auswahl an verschiedenen Arcade-Spielen an einem einzigen Ort vereinen möchte. Jeder Titel hat eine Play-to-Earn-Mechanik, die es den Spielern ermöglicht, Belohnungen in Kryptowährung zu verdienen, während sie durch die Level aufsteigen und ihre Fähigkeiten verbessern.

Das Gameplay in der Metaverse-Arkade reicht von zwanglos bis wettbewerbsorientiert, wobei die Compete2Earn-Funktion von Metacade es den Spielern ermöglicht, gegeneinander anzutreten, um die Chance zu haben, große Preise zu gewinnen, die in MCADE-Token bezahlt werden.

MCADE hat einen enormen Nutzen innerhalb des Metacade-Ökosystems, wobei sein Hauptanwendungsfall darin besteht, Belohnungen für die Teilnahme an den verschiedenen Funktionen der Plattform bereitzustellen. Die Funktionen von Metacade reichen aber auch über die Spielhalle hinaus. Nutzer können MCADE auch durch den Austausch von Wissen, die Interaktion mit anderen Nutzern und das Testen neuer Blockchain-Spiele verdienen.

Metacade soll zu einem zentralen Knotenpunkt für die Web3-Community werden und einen zentralen Ort für den Zugang zu einigen der wertvollsten Alphas im Bereich der Blockchain-Spiele und Kryptowährungen bieten. MCADE verfügt über ein fortschrittliches Anreizsystem, das mit der Zeit eine beträchtliche Anzahl von Nutzern anziehen dürfte.

Warum sollte man MCADE kaufen?

Bei Metacade handelt es sich nicht nur um eine umfassende GameFi-Plattform mit einer Reihe von Verdienstmechanismen, sondern die Plattform unterstützt auch die Entwicklung neuer Arcade-Spiele direkt über das Metagrants-Programm. Besitzer von MCADE-Token können darüber abstimmen, welche neuen Projekte finanziert werden. Dadurch gewinnt MCADE zusätzlichen Nutzen und ist mit Abstand einer der besten Governance-Token, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind.

Der Presale des MCADE-Tokens hat bereits Investitionen im Wert von $13.2m angezogen und befindet sich nun in der letzten Phase. Als brandneues Projekt im Kryptobereich hat Metacade ein immenses Wachstumspotenzial und der Presale könnte die perfekte Gelegenheit sein, sich daran zu beteiligen.

2. AltSignale (ASI)

Was ist AltSignals?

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat AltSignals (ASI) bereits 50.000 Krypto-Händler mit profitablen Handelssignalen unterstützt. Jetzt erweitert das Unternehmen sein Blockchain-Angebot um ein Toolkit für künstliche Intelligenz.

Der plattformeigene Handelsindikator AltAlgo hat Händlern, die seinen Signalen gefolgt sind, geholfen, ihr Portfolio in 19 verschiedenen Monaten zu verzehnfachen. Das neue KI-gestützte Toolkit, ActualizeAI, wurde entwickelt, um die Häufigkeit und Genauigkeit von Handelssignalen zu verbessern, wodurch es im Bereich des Kryptohandels einen enormen Wert erhält.

Um eine höhere Trefferquote als alternative Handelswerkzeuge zu erzielen, nutzt ActualizeAI die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) sowie prädiktive Modellierung. Es wird erwartet, dass die Fähigkeiten des maschinellen Lernens seinen Nutzen ständig weiterentwickeln werden. Der Zugang dazu erfolgt über den Besitz des neuen nativen Tokens des Projekts, ASI.

ASI ermöglicht auch den Zugang zum AI Members Club, der den Nutzern von AltSignals zusätzliche Vorteile bietet. Durch den Besitz des ASI-Utility-Tokens erhalten die Nutzer Zugang zu lukrativen Investitionsmöglichkeiten für Kryptowährungen in der Frühphase und können an Online-Trading-Turnieren teilnehmen. Bei diesen Turnieren haben sie die Chance, Preise für Kryptowährungen zu gewinnen.

Warum sollte man ASI kaufen?

Der ASI-Token ist brandneu und treibt eine bestehende Plattform an, die eine nachgewiesene Erfolgsbilanz aufweist. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz und algorithmischen Indikatoren liefert AltSignals profitable Handelssignale mit einem noch nie dagewesenen Maß an Genauigkeit. Besitzer von ASI-Token erhalten exklusiven Zugang zu dieser neuen Sammlung von Tools und können sich dadurch einen echten Vorteil beim Handel verschaffen.

Der ASI Presale für Kryptowährungen ist noch nicht abgeschlossen. Wer sich frühzeitig beteiligt, kann mit hohen Renditen auf seine Anfangsinvestition rechnen. Darüber hinaus ist der ASI-Token so konzipiert, dass er in Zukunft einen besseren Zugang zu profitablen Investitionen ermöglicht.

Bei ASI handelt es sich sicherlich um einen der besten Utility-Token, die es derzeit gibt, und der Presale ist daher eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit. Krypto-Utility-Token bieten den Nutzern nur selten zusätzliche Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen, was ASI in der Welt von Web3 zu etwas Besonderem macht.

3. ChainLink (LINK)

Was ist ChainLink?

ChainLink, oder auch allgemein LINK genannt, ist ein dezentrales Netzwerk, das Blockchain-Plattformen mit externen Systemen verbindet. Dies geschieht, indem ChainLink Daten von Off-Chain-Quellen sammelt, bevor es sie in Blockchain-kompatiblen APIs aufzeichnet, die in Smart Contracts verwendet werden können.

Das Netzwerk ist ein fälschungssicherer und zuverlässiger Weg, um Daten zwischen zwei inkompatiblen Systemen sicher zu übertragen. Die von ChainLink bereitgestellten Daten von realen Ereignissen werden in Off-Chain-Datenbanken gespeichert, wodurch eine größere Bandbreite von Blockchain-Anwendungen mit Smart Contracts und selbstausführenden Codes erstellt werden kann.

ChainLink-Knoten sind dafür verantwortlich, die richtigen Daten zu sammeln und zu verbinden, so dass diese Prozesse automatisch auf der Blockchain stattfinden können. Die ChainLink-Lösung ermöglicht den Aufbau sicherer und zuverlässiger Anwendungen mit verbesserter Komplexität und macht die Blockchain zu einer praktikablen Alternative zu zentralisierten Anwendungsnetzwerken.

Warum sollte man LINK kaufen?

ChainLink hat sich dank seiner einzigartigen Blockchain-Lösung zu einer der Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung entwickelt. Es handelt sich um ein dezentralisiertes Speichernetzwerk, das eine wichtige Funktion im Web3 erfüllt und infolgedessen Hunderte von wichtigen Partnerschaften eingegangen ist.

LINK unterscheidet sich naturgemäß von den meisten Utility-Token. Denn das Netzwerk wird genutzt, um Zugang zu Daten zu gewähren, die sonst auf der Blockchain nicht verfügbar wären. Er ist eine sehr gefragte Krypto-Investition und einer der Top-Utility-Token, nicht zuletzt, weil er das breitere Ökosystem der Kryptowährungen auf direkte Weise unterstützt.

4. 1Inch Network (1INCH)

Was ist das 1Inch Network?

1Inch Network, oder 1INCH, ist ein dezentraler Börsenaggregator (DEX), der darauf abzielt, seinen Nutzern den bestmöglichen Handel zu ermöglichen. Der spezielle Service von 1Inch Network ist vollständig dezentralisiert und stützt sich auf komplexe Smart Contracts, um den idealen Weg für Peer-to-Peer-Transaktionen von Kryptowährungen zu finden.

1Inch gehört zu den größten Krypto-Börsen. Zudem kann 1Inch dazu beitragen, die Kosten zu minimieren, wenn die Nutzer Transaktionsgebühren zahlen, da die, von der Plattform eingesetzten Smart Contracts, die kostengünstigsten Möglichkeiten berücksichtigen.

1INCH, der native Token, bietet nach Anschluss an das 1INCH-Tauschprotokoll einen Rabatt von 1 % – 7 % der Provisionen auf alle Transaktionen. Durch die Nutzung externer Blockchain-Pools, die Token-Liquidität enthalten, ermöglicht das Netzwerk seinen Nutzern den Zugang zu den globalen Kryptomärkten und bietet optimierte Kurse.

Warum sollte man 1INCH kaufen?

Der 1INCH Token regt externe Parteien dazu an, zum Protokoll beizutragen und ist damit eines der besten Beispiele für Utility-Token, die ein dezentrales Protokoll unterstützen. Gleichzeitig ist 1INCH ein Governance-Token, der es allen Inhabern von Sicherheits-Token ermöglicht, über Vorschläge der 1Inch Decentralized Autonomous Organization (DAO) abzustimmen.

Der momentane Preis von 1INCH beträgt $0,50. Es handelt sich um eine der besten Kryptowährungsinvestitionen zum Kauf, da der Kurs auf dem derzeitigen Niveau ein erhebliches Aufwärtspotenzial besitzt. Durch den Zugang zu Liquidität aus 10 verschiedenen Blockchains hebt sich 1INCH zudem von anderen Utility-Token auf dieser Liste ab.

5. Basic Attention Token (BAT)

Was ist der Basic Attention Token?

Basic Attention Token (BAT) ist ein Blockchain-basiertes, dezentrales digitales Werbesystem, das die Effizienz und Transparenz von Online-Werbung verbessern soll. BAT ist der native Utility Token der Plattform, mit dem Nutzer, die sich Online-Werbung ansehen, auf der Plattform belohnt werden.

Die Basic Attention Token-Plattform ist mit dem Brave-Browser verknüpft, sodass Werbung unter Wahrung der Privatsphäre möglich ist. Unternehmen können mit BAT-Tokens direkt auf dem Netzwerk Werbeplätze kaufen. Ein Teil aller Transaktionen fließt sowohl an die Werbekunden als auch an die Nutzer zurück, wenn die Werbung angesehen wird.

Die Plattform versucht, durch den Einsatz von BAT-Token und dem Brave-Browser ein Gleichgewicht zwischen der Privatsphäre der Nutzer, dem Nutzen für die Anbieter und den Ausgaben der Werbetreibenden herzustellen. Im Rahmen dieses anonymen Systems erhalten die Nutzer Belohnungen für ihre Wahrnehmung der digitalen Werbung.

Warum sollte man BAT kaufen?

BAT ist ein Beispiel dafür, wie Utility Token eine Vielzahl von Blockchain-Nutzungsfällen ermöglichen. Denn die einzigartige Blockchain-Infrastruktur von Basic Attention Token trägt in diesem Fall dazu bei, Anzeigenbetrug zu minimieren, die Privatsphäre der Nutzer zu verbessern und den Werbetreibenden durch verbesserte Targeting-Möglichkeiten höhere Investitionsrenditen zu ermöglichen.

Der aktuelle Preis von BAT liegt bei $0,23. Nicht alle Utility-Token haben ein wirklich einzigartiges Merkmal, aber Basic Attention Token ist ein Paradebeispiel für einen Coin, der ein spezifisches Problem mit Hilfe der Open-Source Distributed-Ledger-Technologie löst. BAT ist zweifelsohne einer der besten momentan verfügbaren Utility Token im Web3.

6. Binance-Coin (BNB)

Was ist Binance Coin?

Der Binance Coin (BNB) ist eine Kryptowährung, die von Binance geschaffen wurde, der Firma, die hinter der nach täglichem Handelsvolumen größten aller zentralisierten Börsen (CEX) im Web3 steht. BNB dient zum Betreiben des Binance-Ökosystems, das es Händlern und Unternehmen ermöglicht, BNB für verschiedene Gebühre wie zum Beispiel Token-Listings und Handelsgebühren an der zentralisierten Börse zu verwenden.

BNB wird auch zur Bezahlung von Gasgebühren für Binance Smart Chain (BSC) verwendet, welches das meistgenutzte dezentrale Blockchain-Netzwerk der Welt ist. Das Netzwerk unterstützt die Entwicklung benutzerdefinierter Token und Anwendungen, was dank der Unerlässlichkeit von BNB bei der Nutzung des Netzwerks zu einem steigenden Bedarf geführt hat.

Der Besitz von BNB-Token ermöglicht den Nutzern außerdem Rabatte auf die Handelsgebühren bei der Nutzung der Binance-Börse. Die Binance-Börse bietet auch Staking-Dienste an, die es BNB-Inhabern ermöglichen, ein passives Einkommen auf der Plattform zu erzielen.

Warum sollte man BNB kaufen?

Binance zählt zu den einflussreichsten Krypto-Projekten der Welt und der native Token der Plattform spielt eine entscheidende Rolle. Er treibt die verschiedenen Blockchain-Assets und -Dienste des Unternehmens an, darunter die größte CEX und die meistgenutzte Blockchain-Infrastruktur.

Der Preis von BNB liegt derzeit bei $307 und damit unter dem Allzeithoch von $690. Als einer der umfangreichsten Utility-Token im Kryptobereich könnte das aktuelle Kursniveau ein guter Einstiegspunkt für langfristige Investoren sein.

7. Ripple (XRP)

Was ist Ripple (XRP)?

XRP, auch bekannt als Ripple, ist ein digitaler Vermögenswert, der für die Abwicklung sicherer und skalierbarer Zahlungen entwickelt wurde. Entwickelt wurde XRP von Ripple Labs Inc., mit dem Ziel, Banken und Zahlungsanbietern ein sofortiges und kostengünstiges globales Abrechnungssystem zu bieten.

XRP hat sich als schneller, sicherer und effizienter erwiesen als herkömmliche Methoden des internationalen Geldtransfers und ermöglicht Nutzern, unabhängig von ihrem geografischen Standort, Transaktionen innerhalb von Sekunden durchzuführen.

Ripple ist einer der beliebtesten Utility-Token für Finanzinstitute, da er sofortige Liquidität für grenzüberschreitende Transaktionen bieten kann. Er ist eine kosteneffiziente Methode zur Bearbeitung von Devisenanfragen, da jede beliebige Fiat-Währung in XRP getauscht werden kann, bevor der Transaktionswert innerhalb von Sekunden in die ganze Welt gesendet wird.

Warum sollte man XRP kaufen?

XRP hat trotz des laufenden Gerichtsverfahrens mit der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) nach wie vor ein enormes Potenzial als zuverlässige und kostengünstige Möglichkeit, digitales Geld grenzüberschreitend zu transferieren.

Die SEC versucht dabei zu beweisen, dass XRP ein Wertpapier ist, da es von einem zentralisierten Unternehmen geschaffen wurde, während Ripple argumentiert, dass es kein Initial Coin Offering (ICO) gab, um Gelder zu beschaffen, und dass der XRP-Sicherheits-Token in erster Linie zur Sicherung einer dezentralen Blockchain namens XRP Ledger verwendet wird.

Zahlreiche verschiedene Utility-Token fallen in die gleiche Kategorie wie XRP, da ein gewisses Maß an Zentralisierung notwendig ist, damit eine Organisation ein Ziel erreichen kann. Es wird erwartet, dass die Branche im Zuge des XRP-Prozesses regulatorische Klarheit erlangt, was den Gesamtwert von XRP massiv in die Höhe treiben könnte, sollte er siegreich aus dem Prozess hervorgehen.

8. Chiliz (CHZ)

Was ist Chiliz?

Bei Chiliz (CHZ) handelt es sich um eine digitale Fintech-Plattform, die sich auf Blockchain-Technologie und Sportengagement spezialisiert hat. Ihr Ziel ist es, eine innovative Plattform zu nutzen, um Fan-Engagement und Monetarisierungsmöglichkeiten für die führenden Sportmarken der Welt zu entwickeln. Das Projekt zielt sowohl auf Teams als auch auf einzelne Sportler und Verbände ab.

Die Technologie von Chiliz ermöglicht es den Fans zudem, Stimmrechte für ihre Lieblingssportteams zu erhalten. Mit CHZ-Tokens lassen sich Fan-Tokens erwerben, die zur Teilnahme an der Governance verwendet werden können. Dadurch fühlen sich die Fans nicht nur näher am Spielgeschehen, sondern es entsteht auch eine zusätzliche Einnahmequelle für die Sportfranchises.

Durch Chiliz haben die Fans die Möglichkeit, ihre Lieblingssportarten auf eine Art und Weise zu beeinflussen, wie es bisher nicht möglich war, und erhalten gleichzeitig finanzielle Belohnungen in Form von Fan-Tokens für ihre Teilnahme. Durch Partnerschaften mit großen Sportorganisationen wie LaLiga Santander, AC Mailand und anderen konnte Chiliz bereits einen enormen Erfolg verbuchen.

Warum sollte man CHZ kaufen?

CHZ-Inhaber erhalten Stimmrechte und können auf ganz neue Weise Einfluss auf die Vorgänge bei großen Sportorganisationen nehmen. Im Gegenzug dafür, dass sie sich Gehör verschaffen, erhalten die Fans Belohnungen von finanziellem Wert. Hinter diesem gesamten Prozess steht CHZ und ist daher einer der Top-Utility-Tokens im Web3.

Der gegenwärtige Preis von CHZ liegt bei $0,12. Der native Krypto-Coin hat für das Chiliz-Ökosystem dank seiner nützlichen Lösung für große Sportunternehmen in der Zukunft ein enormes Potenzial, was ihn zu einem der besten Utilities macht, in die man langfristig investieren kann.

9. Ethereum (ETH)

Was ist Ethereum?

Ethereum (ETH) ist eine Blockchain-basierte Open-Source-Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, dezentralisierte Anwendungen zu erstellen und einzusetzen. ETH unterstützt selbstausführende Smart Contracts, bei denen vertragliche Vereinbarungen in Code geschrieben und automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Mit Hilfe von Ethereum wird die Datenspeicherung dezentralisiert und Peer-to-Peer-Interaktionen ermöglicht, ohne dass Dritte, wie z.B. Banken, involviert sind. Dazu verwendet Ethereum seine eigene Kryptowährung, Ether, mit der bei jeder Interaktion mit der Blockchain Gebühren bezahlt werden.

Die Transaktionsgebühren sind der wichtigste Anwendungsfall für Ethereum. Dadurch, dass Ethereum fast 2000 unabhängige dezentrale Anwendungen (dApps), ENS-Domains und die Mehrheit der non fungible Token (NFTs) unterstützt, hat ETH einen enormen Nutzen innerhalb des Web3 Ökosystems.

Warum sollte man ETH kaufen?

ETH wird, da es sich um ein Tauschmittel innerhalb von Web3 handelt, sowohl als Anlageinstrument als auch als digitale Währung genutzt. Sein Nutzen als Tauschmittel ist eine Hauptquelle für die Nachfrage nach dem Token, der gemessen an der Marktkapitalisierung die zweitgrößte Kryptowährung ist.

Mit dem Abschluss von „ The Merge “ im Jahr 2022 ist die Ethereum-Blockchain auf ein Proof-of-Stake-Protokoll umgestiegen. Dies macht das Netzwerk effizienter und könnte dazu beitragen, dass es im Laufe der Zeit eine wachsende Anzahl von Anwendungen und Nutzern unterstützt. ETH ist sicherlich einer der besten Utility-Token, die Sie jetzt kaufen sollten, um zukünftige Renditen zu erzielen.

10. Yearn.Finance (YFI)

Was ist Yearn.Finance?

Yearn.Finance (YFI) ist eine dezentralisierte Finanzplattform, die es Nutzern ermöglicht, ihr Ertragspotenzial zu maximieren. Durch Yearn.Finance können die Nutzer ihre Kryptowährungsrendite mit einer Auswahl an automatisierten Strategien optimieren.

Dabei bietet YFI alle Dienstleistungen, die auch ein traditioneller Finanzberater oder eine Bank anbieten würde, jeodch ohne die damit verbundenen Gebühren. Die Plattform ähnelt einem traditionellen Hedgefonds, analysiert aber die profitabelsten Strategien für das Yield Farming bei vielen führenden DeFi-Projekten.

Die Nutzung von Yearn.Finance ist anwenderfreundlich und erfordert nur wenig Aufwand, da jeder durch einfache Einzahlung von Geldern auf die Plattform Zugang zu einer ganzen Reihe von DeFi-Diensten hat. Das intuitive Design und die integrierten Tools ermöglichen es den Nutzern, ihr Einkommen zu steigern und dabei sowohl Zeit als auch Geld zu sparen.

Warum sollte man YFI kaufen?

Wer YFI Utility Token besitzt, erhält Governance-Privilegien in der Yearn.Finance DAO. Die Token können auch als Belohnung für das Staken auf der Plattform verdient werden, was dazu beiträgt, Transaktionen zu erleichtern, die Liquidität aufrechtzuerhalten und die Plattform zu schützen.

Als führender DeFi-Aggregator, der eine umfassende Suite von Tools anbietet, zählt YFI zu den besten Utility-Tokens auf dem Kryptomarkt. Mit gerade einmal 36.666 Token, die sich im Umlauf befinden, hat YFI eine extrem niedrige Tokenomik. Sein deflationäres Design hat ihn zum ersten Krypto gemacht, der in seinem nominellen Wert den Bitcoin übertrifft, was ihm ein großes Potenzial für zukünftige Investitionsrenditen verleiht.

11. Enjin Coin (ENJ)

Was ist Enjin Coin?

Bei Enjin Coin (ENJ) handelt es sich um eine beliebte Kryptowährung, die für die Verwendung innerhalb des Enjin-Netzwerks entwickelt wurde. Es ist ein Ethereum-basierter Token, der speziell für die einfache Erstellung von digitalen Assets für Blockchain-Gaming konzipiert wurde.

Enjin ermöglicht es Entwicklern und Spielern, virtuelle Güter mit individuellen Funktionen zu erstellen. Dazu können Handelsmöglichkeiten im Spiel, variable Seltenheitsstufen und mehr gehören. Mit ENJ-Utility-Tokens lässt sich die Liquidität von digitalen Gütern im Spiel sichern, was einen nahezu sofortigen Handel mit geringen Verlusten für Blockchain-Gaming-Marktplätze ermöglicht.

ENJ Utility Tokens dienen in der Regel der Erstellung von digitalen Assets im Spiel, können aber auch zur Zahlung von Transaktionsgebühren im Enjin-Netzwerk und zur Unterstützung von Entwicklern bei der Erstellung von NFT-basierten Spielen verwendet werden. Marktplätze, die mit ENJ kompatibel sind, können um eine reibungslose Benutzererfahrung für Blockchain-basierte Spieler zu ermöglichen, problemlos in selbst erstellte dApps portiert werden.

Warum sollte man ENJ kaufen?

Enjin Coin hat mit seiner Sammlung von Tools im Enjin-Ökosystem einen enormen Nutze und trägt dazu bei, die Entwicklung von GameFi insgesamt zu verbessern. Durch die Vereinfachung des Prozesses der Erstellung von Spieleanwendungen auf der Blockchain nimmt ENJ eine wichtige Rolle in der Blockchain-Gaming-Revolution ein.

ENJ-Tokens werden derzeit mit $0,40 bewertet und haben ein großes Aufwärtspotenzial. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Blockchain-Glücksspielen werden sich einzigartige Krypto-Assets, die ENJ-Funktionen nutzen, wahrscheinlich immer weiter verbreiten. Aus diesem Grund ist ENJ einer der besten Utility-Token, die man derzeit kaufen kann.

12. Decentraland (MANA)

Was ist Decentraland?

Decentraland ist eine auf der Ethereum-Blockchain basierende Plattform für virtuelle Realität. Die digitale Währung von Decentraland heißt MANA und wird zum Kauf von Grundstücken und Vermögenswerten im Spiel verwendet. Mit Decentraland erhalten die Nutzer das vollständige Eigentum an digitalen Vermögenswerten in ihrer virtuellen Welt.

Alles, was Menschen in Decentraland bauen – Kunstgalerien, Musiklokale, Schlösser, Geschäfte, Vergnügungsparks – bleibt in ihrem Besitz, vorausgesetzt, sie können es sich leisten, für das Land zu bezahlen. Die Welt des Metaversums gibt den Nutzern ein noch nie dagewesenes Maß an Kontrolle über ihr Spielerlebnis, was zu einer immer größeren Anzahl von Aktivitäten innerhalb der virtuellen Landschaft geführt hat.

Decentraland bietet eine aufregende Gelegenheit für Menschen, die nach einer Möglichkeit suchen, in einer gemeinsamen virtuellen Welt zu kreieren oder zusammenzuarbeiten. Dank des MANA-Tokens, der das Tauschmittel auf dem Marktplatz der Plattform ist, können die Nutzer ihre Kreationen zu Geld machen.

Mit MANA-Tokens können Sie LAND-Paket-NFTs, individuelle Avatare, einzigartige Spielgegenstände und vieles mehr kaufen und verkaufen. Token-Inhaber erhalten auch Privilegien bei der Verwaltung, da Decentraland über seine dezentrale autonome Organisation (DAO) ein demokratisches System verwendet.

Warum sollte man MANA kaufen?

Der MANA-Token repräsentiert eine wachsende Plattform, die die digitale Landschaft in den kommenden Jahren revolutionieren könnte. Da Decentraland ein schnell wachsendes Projekt ist, das Menschen auf der ganzen Welt sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit unterstützen kann, stellt der MANA Utility Token eine der besten Optionen für langfristige Investitionen dar.

Derzeit liegt der Preis von MANA bei $0,58. Gemessen an der Marktkapitalisierung gehört er aktuell zu den wertvollsten GameFi-Kryptowährungen. Der eingebaute Nutzen des Tokens sorgt dank der Popularität der Spielwelt, die er unterstützt, für eine konstante Nachfrage. Blockchain-Netzwerke können dazu beitragen, ein neues Zeitalter des Spielens einzuläuten, und der MANA-Token dürfte in diesem Prozess eine Schlüsselrolle einnehmen.

Was ist die beste Utility-Kryptowährung, die man jetzt kaufen sollte?

Die wohl beste Utility-Kryptowährung, die man jetzt kaufen kann, ist Metacade (MCADE). MCADE wird für Spielbelohnungen in der größten On-Chain-Spielhalle verwendet. Im Gegensatz zu Münzen, die andere GameFi-Plattformen repräsentieren, unterstützt MCADE eine große Anzahl von Spielerlebnissen an einem einzigen Ort.

Digitale Währungen wie MCADE, die sich noch in der frühen Entwicklungsphase befinden, haben ein enormes Wachstumspotenzial. Angesichts des umfassenden Spielerlebnisses und des großzügigen Belohnungspotenzials für die Nutzer wird erwartet, dass sich Metacade zu einem führenden Namen im GameFi-Sektor entwickeln wird.

Häufig gestellte Fragen zu Krypto

Was macht den Nutzen eines Tokens aus?

Der Nutzen einer Kryptowährung liegt in der Regel darin, dass sie als Tauschmittel für Peer-to-Peer-Transaktionen auf einer bestimmten Plattform eingesetzt wird. Dadurch unterscheiden sich Utility-Token von digitalen Währungen, da sie dazu dienen, einen Wert von einer unabhängigen Partei auf eine andere zu übertragen, im Austausch für ein digitales Gut, eine Dienstleistung oder einen Vermögenswert.

Welche Kryptowährung hat einen echten Nutzen?

Die meisten Top-Kryptowährungen haben einen echten Nutzen. In der Tat haben nur wenige Kryptowährungen keinen Nutzen. Bekannte Ausnahmen sind Meme-Coins und Scam-Tokens; Meme-Coins können jedoch solange es Token-Liquidität auf der Blockchain gibt, weiterhin als Tauschmittel verwendet werden.

Welche Altcoins haben den größten Nutzen?

Große Projekte wie Binance, AltSignals und Metacade haben einen großen Nutzen für ihren nativen Token. Jedes Projekt bietet den Nutzern der Blockchain etwas Einzigartiges, und die Utility-Token helfen dabei, jedes Ökosystem auf unterschiedliche Weise anzutreiben.

