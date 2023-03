Optimistische Metacade und EOS Preisprognosen für 2023–2030

Krypto-Anleger und Investoren blicken auf ein düsteres Jahr 2022 zurück und möchten die hohen Verluste der vergangenen Monate schnellstmöglich hinter sich lassen. Nun, da sich erste Anzeichen zeigen, dass sich der Trend und die Kurse wieder in die andere Richtung bewegen könnten, wird es Zeit sich nach neuen potenziellen Projekten und Kryptowährungen umzusehen, die in diesem Jahr eine hohe Rendite versprechen.

Obwohl EOS in den vergangenen Jahren deutlich unter den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2018 zurückgefallen ist, glauben viele Investoren an eine erneute positive Entwicklung des Projektes. Was sich deutlich in den Kursprognosen vieler Analysten niederschlägt.

Gleichzeitig sorgt momentan Metacade mit einem neuen, bisher einzigartigen GameFi-Projekt für Aufsehen in der Kryptosphäre. Anleger stürzen sich geradezu auf den Vorverkauf des vielversprechenden Tokens und erhoffen sich so schon bis Ende 2023 von dem vielversprechenden Projekt zu profitieren.

Metacade Vorverkauf nähert sich dem Ende und könnte die Kryptowende anführen

Das erst kürzlich veröffentlichte Whitepaper von Metacade begeisterte viele Investoren. Und dem noch jungen Projekt, welches im Zentrum der GameFi-Bewegung stehen will, wird für die kommenden Jahre ein starkes Kurswachstum vorhergesagt.

Das vielversprechende Konzept hinter Metacade hat zu einem regelrechten Ansturm auf die ersten Vorverkaufs-Phasen geführt. So konnte das Projekt in nur 16 Wochen bereits sage und schreibe $10,1m einsammeln. Seit dem Start des Vorverkaufes ist das Interesse ungebrochen und immer mehr Anleger investieren Ihr Geld in Metacade dessen Vorverkauf sich mittlerweile schon in der 6 Phase befindet.

Was ist Metacade?

Die Entwickler von Metacade haben sich keine kleinen Ziele gesetzt. Sie wollen mit ihrer virtuellen P2E-Spielhalle nichts weniger als die Art, wie wir Spiel spielen und mit der Community interagieren, revolutionieren. Metacade will eine zentrale Anlaufstelle für alle Gamer werden und gleichzeitig auch noch eine Möglichkeit bieten, durch das Spielen Geld zu verdienen.

Sollte es Metacade gelingen, das Projekt nach diesen Vorstellungen umzusetzen, könnte es den GameFi-Markt in den kommenden Jahren dominieren und eine Vormachtstellung am Markt einnehmen. Mit einem starken Fokus auf die Community in Kombination mit den lukrativen Verdienstmöglichkeiten startet das Projekt gut aufgestellt ins neue Jahr und verspricht enormes Wachstumspotenzial.

So funktioniert Metacade

Das von Metacade geplante Ökosystem wird von einem Token namens MCADE angetrieben, der als alleinige Währung fungieren soll. Der Token wird auch für das geplante Belohnungssystem für Spieler verwendet, durch welches diese profitieren können. Dabei sollte es egal sein, ob man auf Solo Kampagnen setzt, eine Runde mit Freunden spielt oder sein Können im Rahmen eines Turniers auf die Probe setzt. Jeder soll von dem Belohnungssystem von Metacade profitieren können.

Durch die Möglichkeit des Stakings bietet Metacade zudem einen Anreiz, die Token langfristig zu halten. Der Vorrat an Token ist auf 2 Milliarden Stück begrenzt. Als zusätzlicher Anreiz für Investoren und Anleger werden Belohnungen für das Halten der Token (Staking) in Form von Stablecoins ausbezahlt. So soll die am Markt verfügbare Menge an MCADE-Token gezielt unter Kontrolle gehalten werden.

Kann EOS wieder an die Erfolge von 2017 anschließen?

Anleger, die auf EOS gesetzt haben, haben ein paar schmerzhafte Jahre mit hohen Kursverlusten hinter sich. Das Projekt, welches einst zu den vielversprechendsten am Markt gezählt hat, hat seit seinem Allzeithoch vor einigen Jahren zunehmend an Beliebtheit und Dynamik verloren. Kontroversen rund um verbotene Adressen und einen möglichen IOC-Betrug hat zu Vorsicht und Desinteresse bei vielen Investoren geführt.

Mittlerweile wurden diese Probleme jedoch geklärt und viele Experten sehen nun den idealen Investitionszeitpunkt und das Potenzial für einen baldigen Kursanstieg. Ein Kursanstieg, der, sollte das Projekt wieder an Dynamik gewinnen, gut und gerne wieder an die einstigen Höchstwerte anschließen könnte. Und EOS erneut zu einem profitablen Investment mit hohen Renditen für Anleger machen könnte.

Metacade Kursprognose

Während die Prognosen bei EOS zwar positiv, aber noch recht verhalten sind, sehen Experten in Metacade deutlich mehr Potenzial. Mit dem Ende des Vorverkaufs, welcher Ende 2023 geplant ist, wird erwartet, dass sich der MCADE-Token ein starkes Wachstum hinlegt. Die hohe Attraktivität in Kombination mit dem großen Potenzial für die Zukunft könnte den Kurs noch dieses Jahr auf das 50-fach des Vorverkaufswerts ansteigen lassen.

Sollte sich das Ökosystem von Metacade etablieren, ist ein stetiges Nutzerwachstum über die nächsten Jahre beinahe garantiert, was einen MCADE-Preis von 7 $ im Jahr 2025 und einen Marktwert von bis zu 15 $ bis Ende 2030 nicht unwahrscheinlich macht, so viele Experten.

ESO Preisprognose

Nach dem Durchschreiten der Talsohle ist die Prognose für die einst so beliebte Kryptowährung EOS so positiv wie schon lange nicht mehr. Sollte das Projekt nachhaltig auf seinem Zielmarkt Fuß fassen können und in Anwendungsfälle für große Unternehmen vordringen können, könnte der Kurs für EOS-Token schon bald wieder deutliche Kursgewinne verzeichnen. Und so könnte der Wert von EOS-Token bis Ende des Jahres 2023 auf bis zu 2 $ anwachsen.

Sollte es dem Projekt gelingen, diesen Schwung über die Jahresgrenze hinweg mitzunehmen, ist ein EOS-Preis von 4 $ im Jahr 2025 und 10 $ im Jahr 2030 nicht unrealistisch, womit der Token die einstigen Höchstwerte deutlich hinter sich lassen würde.

Wieso Metacade wohl die besser Investition ist

EOS hat, hört man auf die Prognosen von Analysten, womöglich wieder deutlich bessere Zeiten vor sich. Aber selbst in der Vergangenheit, als sich das Projekt einer hohen Beliebtheit erfreute, fielen die Renditen für Anleger recht bescheiden aus. Das Metacade-Projekt hingegen bietet hier Investoren ein deutlich höheres Potenzial für Gewinne.

Durch die begrenzte Zahl an Token und den sich langsam aber sicher dem Ende zubewegenden Vorverkauf schließt sich das Fenster für einen günstigen Einstieg in Metacade schnell. Wenn man in den kommenden Jahren von dem Projekt profitieren möchte, ist schnelles Handeln angesagt.