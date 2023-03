Da beinahe täglich neue Projekte in die Kryptowelt einsteigen, ist die Suche nach den besten Penny-Kryptowährungen immer eine schwierige Aufgabe. Die niedrigen Token-Preise bedeuten jedoch, dass sie für Investoren ein hohes Potenzial für Renditen bieten.

Welche Penny-Kryptowährungen sind die besten Anlagen?

Es gibt viele Faktoren, auf die man bei der Suche nach dem besten Penny-Cryptocurrency-Projekt für das eigene Portfolio achten sollte. In gewisser Weise ähnelt diese Erfahrung der Suche nach starken Penny-Aktien. Das wichtigste Element jeder hochwertigen Penny-Kryptowährung ist der Nutzen des Tokens. Es ist daher entscheidend, die Anwendungsfälle und die Rolle des nativen Tokens zu prüfen.

Hier sind die zehn besten Penny-Cryptocurrency-Projekte, basierend auf der Einschätzung von Penny-Crypto-Experten. Jedes dieser Projekte bietet eine innovative Nutzung der Blockchain-Technologie und die Chance frühen Investoren große Gewinne zu ermöglichen:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) BitTorrent (BTT) Dogecoin (DOGE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Tron (TRX) Shiba Inu (SHIB) Cardano (ADA) Cronus (CRO)

AltSignals – Anbieter von Handelssignalen der nächsten Generation

Was ist AltSignals?

AltSignals ist ein Projekt, das sich darauf konzentriert, seinen Nutzern – einschließlich Krypto-Händlern und solchen in anderen Märkten – Handelssignale von höchster Qualität zu liefern. Am bekanntesten ist das Projekt derzeit wohl für sein marktführendes Produkt AltAlgo™, mit dem AltSignals mehr als 1.500 Handelssignale mit einer unglaublichen Erfolgsquote von 64 % geliefert hat.

Um seinen Nutzern ein erstklassiges Erlebnis zu bieten, geht das Team von AltSignals immer weiter an die Grenzen des Machbaren und bringt nun den ASI-Token auf den Markt. Damit wollen sie die Grundlage für ActualizeAI, die nächste Stufe der Plattform für Handelssignale, schaffen.

ActualizeAI soll die neuesten Methoden des maschinellen Lernens, einschließlich der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und des Verstärkungslernens, nutzen, um den Nutzern einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Mit ASI sichern Sie sich einen frühzeitigen Zugang zum ActualizeAI-Produkt und können außerdem dem exklusiven AI Members Club beitreten. Dieser bietet die Möglichkeit, Prämien zu verdienen und zur Entwicklung des Produkts beizutragen.

Wieso sollte man in AltSignals investieren?

Es ist eigentlich ungewöhnlich, dass ein Presale-Projekt mit einem stark vergünstigten Token eine bestehende Nutzerbasis hat. AltSignals hat jedoch bereits 50.000 Nutzer und eine Trustpilot-Bewertung von 4,9/5 beweist, dass das Team sehr leistungsfähig ist.

So hat das Team in der Vergangenheit eine Reihe kluger strategischer Entscheidungen getroffen. Dazu gehört auch, die Einführung eines Buyback- und Burn-Mechanismus, sofern die Community dies für sinnvoll erachtet. Das enorme Interesse am ASI Presale in Investmentkreisen ist keine Überraschung, denn das AltSignals-Projekt könnte eine seltene Gelegenheit sein, frühzeitig einen Token zu erwerben, der das Zeug zum Durchbruch hat.

Metacade – Die beste Penny-Kryptowährung für das Gaming

Was ist Metacade?

Metacade ist ein GameFi-Projekt, das mit dem nativen Token des Projekts, MCADE, ein umfassendes Gaming-Ökosystem aufbaut. Im Mittelpunkt des Metacade-Gaming-Ökosystems steht die größte Play-to-Earn-Spielhalle der Welt, die es dem Projekt ermöglicht, eine große Anzahl verschiedener Spielstile zu ermöglichen.

Das Projekt umfasst ein umfangreiches Belohnungssystem, das es den Nutzern erlaubt, Belohnungen nicht nur für das Spielen, sondern auch für andere Aktivitäten zu verdienen, die dem breiteren Ökosystem zugutekommen. Dazu gehören beispielsweise das Engagement in der Community oder das Verfassen von Spielkritiken.

Ein weiteres interessantes Thema für Analysten ist das Metagrants-Programm, das es Entwicklern ermöglicht, ihre Spielideen der Metacade-Community vorzustellen. MCADE-Inhaber können anschließend über die Finanzierung dieser Projekte abstimmen und so die Richtung des Spiele-Ökosystems in der Zukunft mitbestimmen.

Warum sollte man den Kauf von Metacade in Betracht ziehen?

Das Penny-Krypto-Projekt Metacade gilt dank des großen Nutzens, den der MCADE-Token bietet, als eine der besten Penny-Krypto-Investitionsmöglichkeiten. Mit der wachsenden Nutzerbasis des Ökosystems wird die Nachfrage nach MCADE wahrscheinlich deutlich zunehmen, was für die Anleger, die sich früh genug einkaufen, große Gewinne bedeuten könnte.

BitTorrent – Die beste der Penny-Kryptowährungen für File-Sharing

Was ist BitTorrent?

Das BitTorrent Crypto-Projekt ist eine Initiative, die darauf abzielt, die Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie mit dem weltberühmten BitTorrent-Protokoll zu kombinieren. Die Initiative wird von der Tron Foundation geleitet und nutzt die dezentrale Struktur der Blockchain, um eine sichere, private und effiziente Plattform für den Austausch und die Verbreitung digitaler Inhalte zu schaffen.

Im Kern verwendet BitTorrent Crypto eine Penny-Kryptowährung namens BTT. Diese soll Anreize für die Nutzer schaffen, ihre Bandbreite und Speicherressourcen im Austausch für Belohnungen in Form von Kryptozahlungen zu teilen. Auf diese Weise entsteht ein leistungsfähiges Peer-to-Peer-Netzwerk, das es den Nutzern ermöglicht, große Dateien schnell und sicher auszutauschen, ohne sich auf zentrale Server verlassen zu müssen, was ein überzeugender Anwendungsfall für einen Penny Token ist.

Mit BitTorrent Crypto können Nutzer schnellere Downloads, einen zuverlässigeren Dateiaustausch und mehr Privatsphäre genießen und werden gleichzeitig für ihre Beiträge belohnt. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie stellt BitTorrent Crypto einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Peer-to-Peer-Dateiaustauschs dar und bietet den Nutzern eine sicherere und effizientere Plattform für den Austausch und die Verbreitung digitaler Inhalte.

Warum sollte man den Kauf von BitTorrent in Betracht ziehen?

BitTorrent hat eine massive Nutzerbasis von über 100 Millionen Nutzern, was BTT einen erheblichen Vorteil in Bezug auf die Akzeptanz und mögliche Auswirkungen auf das Netzwerk verschafft. Die Penny-Kryptowährung BTT wurde bereits in mehrere beliebte Torrent-Clients wie uTorrent und BitTorrent integriert, was es den Nutzern leicht macht, sich den Token zu verdienen und diesen dann auch zu nutzen.

Der BTT-Token einen eindeutigen Nutzen innerhalb des BitTorrent-Ökosystems. Sollte das Nutzervolumen wachsen, könnte dies zu einem sich selbst erhaltenden Netzwerkeffekt führen, bei dem die Penny-Kryptowährung BTT umso wertvoller wird, je mehr Nutzer sich beteiligen.

Dogecoin – Beste Penny-Kryptowährung mit einer hilfsbereiten Community

Was ist Dogecoin?

Der Schöpfer Billy Markus startete das Projekt im Jahr 2013 als Reaktion auf die Ernsthaftigkeit der Bitcoin-Community. Seitdem hat Dogecoin eine unglaubliche Reise hinter sich. Er hat zahllose Kritiker eines Besseren belehrt und ist seit Jahren einer der Spitzenreiter der Krypto-Marktkapitalisierung.

Der Dogecoin gehört zu den digitalen Vermögenswerten, die in erster Linie als Ersatz für Fiat-Währungen verwendet werden, und trotz der geringen Akzeptanz hat sich der Dogecoin im Bereich der Krypto-Zahlungen gut entwickelt. Dies gilt auch, obgleich das Projekt keine Smart Contracts unterstützt. Dieser Erfolg ist zum Teil auf die unglaubliche Community zurückzuführen, die neue Inhaber und Nutzer leidenschaftlich aufnimmt.

DOGE ist ein Token, den die meisten Anleger, die Penny-Kryptowährungen kaufen, irgendwann in ihrer Krypto-Wallet haben werden, und angesichts des Wachstums digitaler Währungen auf der ganzen Welt ist es ein Projekt, das wahrscheinlich irgendwann aus der Kategorie der Penny Kryptowährungsinvestitionen aussteigen wird, wenn der Wert in den kommenden Jahren einen Dollar übersteigt.

Warum sollte man den Kauf von Dogecoin in Betracht ziehen?

Dogecoin ist die perfekte Penny-Kryptowährung für alle Neulinge im Kryptobereich. Denn die riesige Community ist für ihre Hilfsbereitschaft und Offenheit bekannt. Das bedeutet, dass Dogecoin ein vielversprechendes Projekt sein könnte, wenn es im selben Maße wächst, wie das Bewusstsein für Penny-Kryptowährungen und der Markt als Ganzes wächst.

Basic Attention Token – Digitale Token zur Bezahlung von Urhebern

Was ist der Basic Attention Token?

Basic Attention Token ist ein Projekt, das darauf abzielt, Urheber für die von ihnen produzierten Inhalte und Nutzer für die Anzeigen zu belohnen, für die sie sich freiwillig anmelden können. Um dies zu erreichen, verwendet das Projekt den nativen Token BAT als Tauschmittel für die erforderlichen digitalen Zahlungen.

Mit dem Brave Browser wird Basic Attention Token oft als eines der stärksten Produkte aller Penny-Kryptowährungen angesehen. Er steht in Konkurrenz zu Google Chrome und Microsoft Edge und erleichtert im Laufe der Zeit die Verteilung von BAT-Tokens von Werbetreibenden an Nutzer und von Nutzern an Inhaltsersteller.

Nur die absolut besten Penny-Kryptowährungen haben einen so starken Einsatzzweck wie BAT. Trotz der Tatsache, dass das Projekt zwar eine phänomenale Nutzung digitaler Token darstellt, befindet es sich jedoch in einem hart umkämpften Markt, in dem es schwierig sein wird, sich zu behaupten.

Warum sollte man den Kauf von Basic Attention Token in Betracht ziehen?

BAT-Token sind ein absolut kritischer Teil der Art und Weise, wie Basic Attention Token seine Krypto-Belohnungen an die Nutzer auszahlt. Anleger können also davon ausgehen, dass mit steigenden Nutzerzahlen für den Brave-Browser auch der Wert des BAT-Tokens steigen wird.

Vor diesem Hintergrund ist BAT ein starker Anwärter für die beste Penny-Kryptowährung. Für das Projekt wird es eine Herausforderung sein, den Tech-Giganten die Kontrolle über den Markt zu entreißen, aber selbst ein kleiner Teil des riesigen Browsermarktes würde ausreichen, um den Kurs von BAT sowohl kurzfristig als auch nachhaltig in die Höhe zu treiben.

Ripple – Die beste Penny-Kryptowährung für das Banking

Was ist Ripple?

Ripple ist ein Blockchain-basiertes Zahlungsprotokoll und eine digitale Währung, die die Art und Weise revolutionieren will, wie Menschen auf der ganzen Welt Geld überweisen. Das 2012 gegründete Ripple hat sich trotz Problemen mit der SEC schnell zu einer der meistgenutzten Blockchain-Plattformen in der Finanzbranche entwickelt.

Das Herzstück des Ripple-Netzwerks ist XRP, der native Token, der zur Erleichterung von Transaktionen im Netzwerk verwendet wird. Die XRP-Token wurden entwickelt, um einen schnellen und effizienten Weg zu bieten, grenzüberschreitend Geld zu transferieren. Die Transaktionen dauern nur wenige Sekunden und die Gebühren sind deutlich niedriger als bei herkömmlichen Zahlungsmitteln.

Ripple unterscheidet sich von vielen anderen Projekten für Penny-Kryptowährungen durch seine Anwendungsfälle für Unternehmen und seinen Fokus auf die Zusammenarbeit mit und nicht gegen TradFi-Institutionen. So unterhält Ripple Partnerschaften mit über 300 Banken und Finanzinstituten auf der ganzen Welt, darunter Santander und American Express, die seine Technologie nutzen, um grenzüberschreitende Zahlungen zu erleichtern.

Warum sollte man den Kauf von Ripple in Betracht ziehen?

XRP gilt seit langem als eine der besten Penny-Kryptowährungen und könnte dank der schnellen, sicheren und effizienten Möglichkeit, Geld auf der ganzen Welt zu überweisen, einen großen Schritt nach vorne in der Entwicklung der Blockchain-Technologie darstellen. Die hinter Ripple stehende Technologie wird weithin als eine wichtige Innovation in der Finanzbranche angesehen, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir in den kommenden Jahren Geld senden und empfangen, zu verändern. Sollte das Projekt in der Lage sein, seine SEC-Klage in diesem Jahr zu überwinden, dann dürfte XRP nicht mehr lange eine Penny-Kryptowährung sein.

Tron – Beste Penny-Kryptowährung in der Unterhaltungsindustrie

Was ist Tron?

Tron ist eine dezentrale Unterhaltungsplattform auf Blockchain-Basis, die darauf abzielt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Internetnutzer digitale Inhalte konsumieren und teilen. Gegründet im Jahr 2017 von Justin Sun, hat sich Tron zum Ziel gesetzt, eine effizientere und dezentralisierte Unterhaltungsindustrie zu schaffen, in der Urheber von Inhalten und Verbraucher direkt miteinander interagieren können, anstatt sich auf große Unternehmensvermittler zu verlassen.

Das Herzstück des Tron-Netzwerks ist TRX, die Kryptowährung, die die Plattform antreibt. Aufgrund seiner Rolle als Anreiz für die Teilnahme von Urhebern und Verbrauchern am Tron-Ökosystem sowie zur Erleichterung von Transaktionen und anderen Aktivitäten im Netzwerk gilt TRX häufig als beliebte Penny-Kryptowährung, in die viele Anleger investieren.

Die Tron-Plattform bietet eine Reihe von Werkzeugen und Diensten für Urheber von Inhalten, darunter eine Plattform für die Verbreitung von Inhalten, eine Crowdfunding-Plattform, eine Social-Media-Plattform und weitere. Darüber hinaus bietet Tron ein schnelles, kostengünstiges Blockchain-Netzwerk, das bis zu 2.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann und damit zu den schnellsten Blockchain-Netzwerken der Welt gehört. All dies erklärt, warum Tron oft als eine der besten Penny-Kryptowährungen zum Kauf bezeichnet wird, um nach dem Kryptowinter 2022 in diesem Jahr wieder mehr Grund für Erfolgserlebnisse zu haben.

Warum sollte man den Kauf von Tron in Betracht ziehen?

Viele in der Branche sehen in Tron und TRX eine große Innovation für die Unterhaltungsindustrie, da sie eine dezentrale und optimierte Plattform für die Interaktion zwischen Urhebern von Inhalten und Verbrauchern bieten.

Es gibt viele Befürworter des Projekts, die behaupten, dass TRX angesichts der Anzahl der Entwickler, die derzeit an der Plattform arbeiten, eine der besten Kryptowährung ist, in die man investieren kann. Angesichts der hohen Marktkapitalisierung ist es jedoch schwierig, TRX als die beste Penny-Kryptowährung zu bezeichnen. So gibt es im direkten Vergleich einige Projekte in einem früheren Stadium, die eine deutlich bessere Performance aufweisen.

Shiba Inu – Die beste Meme Penny-Kryptowährung auf Ethereum

Was ist Shiba Inu?

Shiba Inu gehört zu den vielen Meme-Coins, die in die Fußstapfen von Dogecoin getreten sind. Auch dieses Projekt hat auf die gleiche Weise wie Dogecoin eine leidenschaftliche Gemeinschaft von Anhängern aufgebaut. Obwohl Shiba Inu erst im Jahr 2020 gegründet wurde, verbreitete er sich wie ein Lauffeuer über die Plattformen der sozialen Medien und wurde zu einem herausragenden Projekt. Aufgrund seines hohen Angebots ist er nach wie vor eine Kryptowährung unter einem US-Dollar.

Dass SHIB ein Krypto unter einem Dollar bleibt, trägt wahrscheinlich auch zum Erfolg des Projekts bei, aber es hat sich auch unabhängig davon zu einer dezentralen Finanzplattform entwickelt, wodurch der Token an Nutzen gewinnt. Ein großer Teil der Langlebigkeit des Projekts ist das Ergebnis der Fähigkeit des Teams, den strategischen Schwenk zu vollziehen, und diese Tatsache sollten Anleger, die Penny-Kryptowährungen kaufen möchten, als sehr wichtig für die Qualität der Anlage ansehen.

Warum sollte man den Kauf von Shiba Inu in Betracht ziehen?

SHIB wird neben Dogecoin wahrscheinlich die beliebteste Penny-Kryptowährung bleiben, in die Neulinge investieren können. Das verschafft ihr einen großen Vorteil gegenüber komplexeren Projekten, die viel mehr Forschung und Verständnis erfordern.

Der Vorteil von SHIB gegenüber Doge liegt auch darin, dass es im Ethereum-Netzwerk mit Smart Contracts arbeiten kann, und diese Smart Contracts waren es auch, die den Wechsel zu DeFi ermöglicht haben. Sollte SHIB an den bisherigen Erfolg anknüpfen können, könnte der Kurs durch den Zustrom von Nutzern, die Penny-Kryptowährungen kaufen wollen, noch einmal kräftig ansteigen, sollte sich die Blockchain im Laufe der Zeit durchsetzen und auch einen breiteren Markt ansprechen.

Cardano – Beste Penny-Kryptowährung für Investitionen ins Layer-1-Protokoll

Was ist Cardano?

Das dezentrale Blockchain-Projekt Cardano wird von vielen Analysten als eine der besten Penny-Kryptowährungen angesehen, in die man momentan investieren kann. Sie wurde von Charles Hoskinson, einem der Mitbegründer von Ethereum, mit dem Ziel gegründet, einige der wichtigsten Einschränkungen früherer Blockchain-Technologien, wie z.B. die Skalierbarkeit, zu überwinden.

Cardano verwendet einen einzigartigen Proof-of-Stake-Konsensalgorithmus namens Ouroboros, der im Vergleich zu dem von Bitcoin und Ethereum verwendeten Proof-of-Work-Algorithmus energieeffizienter sein soll. Diese Tatsache hat dazu beigetragen, dass sich eine Reihe von umweltfreundlichen Projekten für Cardano entschieden haben, z.B. zur Unterstützung bei der Bilanzierung von Kohlenstoffgutschriften, und ist einer der Gründe dafür, dass Cardano an allen großen zentralisierten Börsen vertreten ist.

Cardano verfügt über eine mehrschichtige Architektur, die das Verzeichnis der Transaktionen von der Berechnungsschicht auf der die Smart Contracts laufen, trennt. Dadurch wird eine größere Flexibilität und Skalierbarkeit erreicht, da jede Schicht unabhängig voneinander aktualisiert werden kann, ohne die anderen zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund sind einige der Meinung, dass sich Cardano für Projekte mit einem hohen Rechenaufwand eignet, beispielsweise für eine Metaverse-Spieleplattform oder ähnliche Projekte.

Cardano zielt auch darauf ab, die Interoperabilität zwischen zwei Blockchain-Plattformen zu fördern, um die nahtlose Übertragung von Krypto-Vermögenswerten und Daten zwischen verschiedenen Netzwerken zu ermöglichen. Erreicht wird dies durch die Verwendung von Sidechains, d.h. separaten Ketten, die mit der Hauptblockchain von Cardano kommunizieren können und zu mehr Effizienz beitragen.

Warum sollte man den Kauf von Cardano in Betracht ziehen?

Der Fokus von Cardano liegt auf Nachhaltigkeit. Das Projekt wurde so konzipiert, dass es energieeffizienter und umweltfreundlicher ist als viele andere Blockchain-Projekte. Da Umweltbelange in der Finanzwelt zunehmend an Bedeutung gewinnen, könnte dies Cardano zu einer attraktiven Option für Anleger machen, die der Nachhaltigkeit Priorität einräumen und ADA in die Riege der stärksten und besten Krypto-Penny-Stocks einreihen.

Hinter dem Projekt steht ein engagiertes Team von Entwicklern und eine starke Community von Unterstützern, die aktiv daran arbeiten, das Projekt zu verbessern und neue Anwendungen für seine Technologie zu entwickeln. Dadurch gibt es von Fan-Token-Investoren bis hin zu Umweltschützern eine breite Palette von Unterstützern von ADA und was wiederum bedeutet, dass Cardano das Potenzial hat, in den kommenden Jahren weiter zu wachsen und sich zu entwickeln.

Die mehrschichtige Architektur von Cardano und der Fokus auf Interoperabilität machen es zu einem vielseitigeren Blockchain-Projekt als viele andere in diesem Bereich, was bedeutet, dass es durch das Potenzial, in einer Vielzahl von Sektoren und Anwendungen eingesetzt zu werden, unter Kaufdruck geraten könnte. Im Zuge der weiteren Expansion der Blockchain-Branche könnte diese Vielseitigkeit Cardano trotz seiner relativ hohen Marktkapitalisierung zu einer wertvollen Anlage für Investoren machen, die nach einer langfristigen Investition suchen.

Cronos – Die beste, von Krypto-Börsen verwendete, Penny-Kryptowährung

Was ist Cronos?

Die meisten Kryptobörsen verwenden, um Liquidität auf ihren Plattformen bereitzustellen, einen sogenannten „Exchange Token“. Cronos ist der Exchange Token für die beliebte Krypto-Börse crypto.com. Die Börse beherbergt alle Arten von Kryptowährungen, wie z.B. Fan-Token, Krypto-Spiele, Projekte, die virtuelles Land verkaufen, und vieles mehr – somit hat CRO einen großen Nutzen. Die Börse ermöglicht auch das Staken von Token, um Krypto-Belohnungen zu erhalten, was es sehr attraktiv macht, den CRO-Token zu halten.

Obwohl die Börse crypto.com noch keine eigene Blockchain-Plattform wie das Binance Smart Chain-Projekt von Binance veröffentlicht hat, genießt sie in der Krypto-Branche einen sehr guten Ruf.

Warum sollte man den Kauf von Cronos in Betracht ziehen?

Da sich die Börse einer riesigen Nutzerbasis rühmen kann, wird CRO oft als eines der besten Projekte für Penny-Kryptowährung angesehen. Ein Token, der die Nutzer für das Staken belohnt, bietet den Inhabern eine weitere Dimension der Investition, und da crypto.com eine wachsende Anzahl digitaler Vermögenswerte anbietet, kann der Kurs des Tokens mit der Zeit nur steigen.

Sind Penny-Kryptowährungen eine gute Investition?

Penny-Kryptowährungen können, vorausgesetzt, die Projekte bieten ein echtes Potenzial, wie es auch bei anderen Anlagen wie Penny-Aktien der Fall sein muss, eine gute Investition sein. Die vielversprechenden Penny-Kryptowährungen, die große Gewinne versprechen, befinden sich oft noch in der Anfangsphase, wobei die Fundamentaldaten des Projekts am wichtigsten sind.

Fazit – Was ist die beste Kryptowährung, die man jetzt kaufen kann?

Die Auswahl der besten Penny-Kryptowährung, in die man investieren kann, ist natürlich schwierig und die Frage kann nie endgültig und final beantwortet werden. AltSignals steht jedoch mit seiner riesigen Nutzerbasis und den Tiefstpreisen der Token im ASI Presale für die meisten Anleger weit über den anderen Projekten.

Häufig gestellte Fragen zu Kryptowährungen

Welche Penny-Kryptowährungen werden im Jahr 2023 an Wert gewinnen?

Es gibt viele Anwärter für die beste Penny-Kryptowährung, und bei so vielen Penny-Krypto-Projekten da draußen können wir erwarten, dass mehr als eines im Jahr 2023 ein großes Wachstum erleben wird. Obwohl SHIB ein starker Kandidat für die beste Kryptowährung unter einem Penny ist, scheint der ASI Presale von AltSignals sich zunehmend als die beste Penny-Kryptowährung für die Gewinnmaximierung im Jahr 2023 zu etablieren.

Welche Kryptowährung hat das Potenzial für einen 1000-fachen Gewinn?

Viele der besten Penny-Kryptowährungen halten sich selbst für das beste Krypto-Projekt auf dem Markt, aber die absolut beste Penny-Kryptowährung dürfte ein Projekt wie AltSignals sein. Denn es bietet ein hohes Potenzial bei einer sehr niedrigen Gesamtmarktkapitalisierung.

Lohnt es sich, Penny-Kryptowährungen zu kaufen?

Viele Anleger suchen nach Penny-Krypto-Projekten, um damit ein ausgewogenes Portfolio zu ergänzen. Viele Anleger glauben, dass sie mit Penny-Kryptowährungen mehr Geld verdienen können, doch hängt dies auch von der Gesamtmarktkapitalisierung der Projekte ab.

Was ist eine Penny-Kryptowährung?

Der Begriff Penny Crypto bedeutet nicht ausschließlich Krypto unter einem Cent (Penny), sondern bezieht sich in der Regel auf Krypto-Projekte, bei denen Token für weniger als einen Dollar erhältlich sind. Da sich das Angebot an Token auch auf die Gesamtmarktkapitalisierung der Projekte auswirkt, gibt es alle möglichen Arten von Penny-Kryptowährungen. So gibt es Fan-Token, Projekte, die sich auf die Zahlungen für das Laden von Elektroautos konzentrieren, und sogar Token für Finanzinstitute, die ihre Vermögenswerte in digitale Vermögenswerte umwandeln – Penny-Kryptowährungen gibt es mittlerweile für fast jeden Sektor.

