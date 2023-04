Automatisierte Handelssignale locken Investoren zum ASI Token Presale, während Q2 2023 näher rückt

Die Kryptomärkte sind für Anleger schon lange wegen ihrer Rentabilität interessant. Tatsächlich zählen Kryptowährungen aufgrund der spekulativen Natur der Blockchain-Technologie und ihrer disruptiven Fähigkeiten zu den lukrativsten Anlageklassen, die es je gab.

Mit Hilfe der AltSignals-Kryptoplattform können Händler schon seit längerem ihre Investitionserträge durch automatische Handelssignale maximieren. Im Zuge der Expansion der Krypto-Plattform wird erwartet, dass sie den Handel dank eines KI-gestützten Toolkits, das die Volatilität des Kryptomarktes vorhersagt, revolutionieren wird.

AltSignals verzeichnet große Fortschritte auf dem Gebiet des automatisierten Tradings.

In den letzten Jahren sind automatisierte Handelssignale auf immer größeres Interesse gestoßen. Nicht zuletzt, weil algorithmische Tools wie AltAlgo™ Händlern aller Qualifikationsstufen geholfen haben, ihre Anlagerenditen zu maximieren. J.P. Morgan meldete im Jahr 2020, dass mehr als 60 % der Trades im Wert von über 10 Millionen Dollar von automatisierten Handelsinstrumenten ausgeführt wurden, und erklärte kürzlich, dass KI die Finanzmärkte auf den Kopf stellen könnte.

AltAlgo™ ist das firmeneigene Trading-Tool der Krypto-Plattform AltSignals, die ihr Blockchain-Angebot um ein neues automatisiertes Handelsprotokoll erweitert, das von künstlicher Intelligenz angetrieben wird. Die automatisierten Trading-Tools können institutionellen und privaten Anlegern helfen, indem sie komplexe Daten zu einem einzigen Kauf- oder Verkaufssignal mit unübertroffener Genauigkeit verdichten.

AltSignals‘ Token ASI ist ab sofort im Presale erhältlich. Der Preis von ASI wurde zunächst auf 0,012 $ festgesetzt und soll bis zur letzten Phase der Investition auf 0,02274 $ steigen. Mit dem Token werden die neuen Blockchain-Dienste der Krypto-Plattform betrieben, darunter ein neues und verbessertes automatisiertes Trading-Tool namens ActualizeAI.

Was ist AltSignals?

Bei AltSignals handelt es sich um eine Plattform, die seit ihrem Start im Jahr 2017 einer Community von 50.000 Mitgliedern profitable Handelssignale geliefert hat. Die Krypto-Plattform wurde speziell entwickelt, um Händlern bei der Beherrschung der Marktvolatilität zu helfen. Der AltAlgo™ Algorithmus erreichte seit seiner Markteinführung durchgehend eine Genauigkeit von über 70 % und verhalf Händlern, die seine Trades kopierten, zu einer Verzehnfachung ihres Portfolios in 19 separaten Monaten.

ActualizeAI, das neue automatisierte Handelssystem der Krypto-Plattform, soll die Genauigkeit der bestehenden Tools von AltSignals weiter optimieren. ActualizeAI nutzt die Möglichkeiten des maschinellen Lernens, um die Häufigkeit und Genauigkeit der automatisierten Handelssignale kontinuierlich zu verbessern, was die Art und Weise, wie die Menschen auf den Kryptomärkten handeln, revolutionieren könnte.

Die Software analysiert große Mengen an Marktdaten, einschließlich der Stimmungslage, und liefert automatisierte Handelssignale direkt an seine Nutzer. AltSignals kann auf eine mehr als 5-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, was zu großer Begeisterung über die neue KI-basierte Entwicklung des Projekts geführt hat.

Wie funktioniert ASI?

Mit dem ASI-Token erhalten Sie Zugang zu ActualizeAI. Die Inhaber können ASI-Token auch auf der AltSignals-Plattform staken, um eine passive Rendite auf ihre langfristige Investition zu erzielen. Darüber hinaus können sie über Governance-Vorschläge für neue, von der Community geführte Initiativen abstimmen.

Die Inhaber von Token erhalten außerdem Zugang zum AI Members Club, der den Nutzern der Kryptoplattform eine Reihe neuer Vorteile bietet. Zu diesen Vorteilen gehören Krypto-Investitionsmöglichkeiten in der Frühphase, mit denen sich Händler schon in den ersten Fundraising-Runden in aufstrebende Web3-Projekte einkaufen können.

Des Weiteren wird der AI Members Club Trading-Turniere veranstalten, bei denen Trader um die Chance auf bedeutende Krypto-Preise kämpfen können. Der Club wird es den Mitgliedern auch ermöglichen, neue automatisierte Trading-Tools zu testen, bevor sie offiziell veröffentlicht werden, was den Nutzern einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern verschaffen und gleichzeitig eine Belohnung in Form von Kryptowährungen einbringen kann.

Kann ASI im Jahr 2023 $0,40 erreichen?

Der ASI-Token verfügt über eine deflationäre Tokenomik und einen großen Nutzen innerhalb der AltSignals-Plattform. Aufgrund der hohen Rentabilität der angebotenen Dienstleistungen wird erwartet, dass das erweiterte Angebot der Krypto-Plattform eine große Nachfrage nach sich ziehen wird.

Inhaber von ASI-Token haben nicht nur Zugang zu einem branchenführenden Handels-Toolkit, sondern können auch an lukrativen Frühphasen-Investitionsmöglichkeiten für neue Krypto-Projekte teilnehmen. Die AltSignals-Plattform ist darauf ausgelegt, ihren Nutzern zu helfen, auf dem Kryptomarkt Gewinne zu erzielen, was ein wesentlicher Grund für die große Nachfrage nach dem ASI-Token ist.

In einigen Expertenkreisen wird der Preis für ASI nach dem Presale für Kryptowährungen auf über $0,50 geschätzt. Der Presale wird den Wert von ASI auf 0,02274 $ erhöhen, ehe er an den Börsen für digitale Vermögenswerte eingeführt wird. Das heißt, dass Presale-Anleger eine 25-fache Rendite erzielen, wenn AltSignals sein mittelfristiges Kursziel erreicht.

Werden KI-basierte Krypto-Protokolle der nächste Sektor sein, der abhebt?

Künstliche Intelligenz und Blockchain sind sich schnell entwickelnde Technologien, die die digitale Welt umwälzen. Immer mehr Projekte setzen auf künstliche Intelligenz und viele der Top-Projekte haben in den letzten Monaten erhebliche Renditen erzielt.

So ist Fetch.ai (FET) seit Anfang 2023 um über 900 % gestiegen, während The Graph (GRT) seinen Wert verdreifacht hat. Nach dem ASI Token Presale, es hat in nur einem 1 tag bereits 112k $ angezogen.

Die KI-basierten Krypto-Protokolle werden in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich weiter expandieren. Das Spektrum der Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz im Bereich Web3 wächst, und AltSignals dürfte den automatisierten Handel durch den Einsatz der neuen Technologie revolutionieren.

Ist ASI einen Kauf wert?

Der Presale des ASI-Tokens könnte sich in den kommenden Jahren als erstklassige Investitionsmöglichkeit erweisen. AltSignals verbessert die Tools für den automatisierten Handel durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, was einer wachsenden Zahl von Nutzern zugutekommen könnte, wenn der Kryptomarkt in seine nächste Bullenphase eintritt. Anleger, die am Presale von ASI teilnehmen, können sich auf erhebliche Renditen einstellen.

Der Token ist derzeit zum Preis von 0,012 $ erhältlich; allerdings wird der Preis noch vor dem Ende des Presale steigen. Unabhängig von dem Preis, zu dem Anleger ASI kaufen, scheint er allein schon wegen seines Nutzens eine gute Investition zu sein.