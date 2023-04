AltSignals kündigt Presale für Kryptowährungen an – Telegram-Investorengruppen sind begeistert

AltSignals hat Presale für den Utility Token ASI angekündigt, der den Zugang zu KI-Trading-Insights der nächsten Generation ermöglicht.

Mehr als 52.000 Nutzer vertrauen bereits auf die beliebte Plattform mit unglaublichen Bewertungen.

Der ASI Presale dürfte zu den besten Investitionsmöglichkeiten des Jahres 2023 gehören.

Es scheint, als hätte die Kryptowelt eine ideale Methode gefunden, um Ideen auszutauschen, als sie den Instant-Messenger-Dienst Telegram für ihre Kommunikationsbedürfnisse gewählt hat. Viele Chancen, erstklassige Presale-Gelegenheiten für Kryptowährungen zu entdecken, bieten sich oftmals nur über diese Anwendung.

Aufmerksame Anleger erleben derzeit die Welle der Begeisterung, die aufgrund der bevorstehenden Ankündigung des AltSignals Presale über Telegram schwappt. Viele Investoren sehen den Presale als eine seltene Gelegenheit, große Gewinne zu erzielen, nicht zuletzt dank des starken Angebots des Projekts und der Fähigkeit, seine riesige Nutzergemeinschaft zu nutzen.

Die Nutzerbasis von AltSignals besteht aus mehr als 50.000 Krypto-Händlern, die ihre große Gemeinschaft auf der Stärke ihres Produktangebots aufgebaut haben. Diese etablierte Basis sowie ein stark vergünstigter Presale für einen Token, hinter dem ein äußerst erfolgreiches Produkt steht, sind solide Gründe, die zu der Begeisterung beitragen. In Zukunft wird ASI den Zugang zu ActualizeAI ermöglichen – der nächsten Evolutionsstufe der Premium-Signale.

Was ist AltSignals?

AltSignals hat sich mit seinen extrem guten Handelssignalen für den täglichen Handel mit Kryptowährungen, Binance-Futures, Forex, CFD und Aktien einen Namen gemacht. Der beste Indikator dafür, wie sehr die Kunden von AltSignals die Benutzererfahrung schätzen, ist vielleicht die Trustpilot-Bewertung von AltSignals. Das Unternehmen hat über 500 „exzellente“ Bewertungen und eine Gesamtbewertung von 4,9/5.

Seit der Einführung im Jahr 2017 hat AltSignals eine treue Gemeinschaft von mehr als 50.000 Nutzern aufgebaut und sich als führendes Unternehmen etabliert, das Händlern aller Ebenen dabei hilft, dank der Anleitung der Plattform jeden Tag Gewinne mit unglaublichen Ergebnissen zu erzielen.

Nun entwickelt AltSignals ein Indikator-Tool namens ActualizeAI, das fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, indem es natürliche Sprachverarbeitung und Stimmungsanalyse nutzt, um die Märkte ständig zu scannen und durch maschinelles Lernen Handelsmöglichkeiten zu finden. Diese werden dann so schnell wie möglich an die Händler weitergegeben, was ihnen einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschafft und es ihnen ermöglicht, ihre Gewinne zu maximieren.

Die Erfolgsquoten der Signale sprechen für sich, denn die AltSignals-Technologie liefert eine Erfolgsquote von 70-83 % bei ETH- und BTC-Trades. Dieser Erfolg ist ein entscheidender Beweis für die große Beliebtheit der Plattform und bedeutet, dass der ASI Presale wahrscheinlich einen ähnlichen Erfolg haben wird.

Wie funktioniert AltSignals?

AltSignals setzt sowohl Fundamentalanalyse als auch die technische Analyse ein, um den fortschrittlichen Algorithmen, die zur Identifizierung von Trades eingesetzt werden, einen vollständigen Datensatz zur Verfügung zu stellen. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen könnte die Erkennung von Mustern praktisch konkurrenzlos sein und weiter zu den bisherigen Erfolgen beitragen.

Schon die aktuelle Software AltAlgo™ hat Händlern unglaubliche Ergebnisse beschert und die Position von AltSignals als Marktführer bei gewinnmaximierenden Handelssignalen für eine Reihe verschiedener Märkte gefestigt. So konnten zahllose Trader die Konkurrenz schlagen und das Beste aus ihren Trades herausholen.

Dank dieser bewährten Technologie wurden bereits mehr als 3.700 entscheidende Signale an Händler geliefert. Zusammen mit den Lernmaterialien und dem Coaching zur Unterstützung von Händlern aller Niveaus ist AltSignals möglicherweise eine der größten Kooperationen von versierten Krypto-Händlern, die es gibt – entsprechend groß ist die Spannung auf die nächste Phase der Produktentwicklung.

Mit dem ASI Presale wird auch der ActualizeAI Club ins Leben gerufen, in dem sich Token-Inhaber mit ihren ASI-Token anmelden können, um exklusiven Beta-Zugang zu allen neuen Veröffentlichungen zu erhalten. Die Gruppe bietet einen wertvollen Zugang, um versierten Händlern einen Vorsprung vor den Märkten zu verschaffen. Die Mitgliedschaft in dem Club bietet den Nutzern zudem die Möglichkeit, noch mehr ASI-Token zu verdienen.

Was ist ASI?

ASI basiert auf der Ethereum-Blockchain und bietet den Inhabern von ASI ein hohes Maß an Sicherheit. Der Token selbst ist ein Utility-Token, der auf der gesamten AltSignals-Plattform eine wichtige Rolle spielt. Der Besitz von ASI ist grundlegend für den Zugang zu verschiedenen, exklusiven Bereichen der Plattform und zusätzlichen Signaltypen, wie z.B. denen für das Produkt ActualizeAI.

Mit ASI erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu Handelssignalen vor anderen Händlern, und der dadurch entstehende Wettbewerbsvorteil wird dem Token enorme Vorteile verschaffen. Angesichts des Ansturms von Nutzern auf die Plattform wird dieser Vorteil sicherlich ein wesentlicher Faktor sein, der das unglaubliche Interesse am Presale des Projekts noch verstärkt.

Darüber hinaus ermöglicht der Token den Handel von Werten auf der AltSignals-Plattform, wie z.B. den Zugang zu Bildungsressourcen und mehr. Angesichts dieses hohen Nutzens rechnen viele mit einer großen Nachfrage nach ASI, die den Preis des Tokens weiter in die Höhe treiben dürfte. Als ob das noch nicht genug wäre, wird der ASI-Token einen 3 bis 5 Jahre umfassenden Rückkauf- und Verbrennungsplan haben, um eine deflationäre Wirkung auf das Angebot von ASI zu gewährleisten. Dies dürfte den Preis des Tokens zusätzlich ankurbeln.

Ist ASI eine gute Investition?

Erfahrene Krypto-Anleger wissen, dass Presales von Kryptowährungen enorme Renditen versprechen, denn aus dem begrenzten Bekanntheitsgrad des Projekts und dem Zugang zu stark reduzierten Preisen ergeben sich erhebliche Vorteile. Der ASI Presale ist ein hervorragendes Beispiel dafür, denn er bietet Anlegern die einmalige Gelegenheit, in ein Projekt einzusteigen, das für große Erfolge bestimmt ist.

Angesichts der bereits großen Nutzerbasis und der soliden Bewertungen des Projekts sagen Analysten AltSignals und ASI eine glänzende Zukunft voraus. Der Presale hat in nur 1 Tagen bereits $112k eingebracht. Viele spekulieren bereits darüber, ob der Token im Jahr 2023 die 1-Dollar-Marke durchbrechen wird. Es besteht also kein Zweifel daran, dass ASI-Inhaber ein aufregendes Jahr 2023 vor sich haben werden.