Cosmos Preisvorhersagen für 2023. Könnte AltSignals‘ ASI Token ATOM outperformen?

Angesichts des Aufschwungs, den der Kryptomarkt in den letzten Wochen erlebt hat, sind viele Anleger auf der Suche nach der nächsten großen Chance. Dabei tauchen immer wieder die Namen Cosmos und AltSignals auf, aber welcher ist die bessere Investition? In diesem Artikel erfahren Sie, wie Experten den Cosmos-Kurs prognostizieren und ob AltSignals im Jahr 2023 besser abschneiden könnte als ATOM.

Cosmos (ATOM) wird immer stärker

Bei Cosmos , dem sogenannten „Internet der Blockchains“, handelt es sich um ein revolutionäres Ökosystem, das die Probleme der Interoperabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit lösen soll, die den Kryptowährungsbereich lange Zeit geplagt haben. Das System ermöglicht es unabhängigen Blockchains wie Bitcoin und Ethereum, miteinander zu interagieren und Informationen auszutauschen, wodurch sich eine ganze Welt neuer Anwendungsfälle und Funktionen eröffnet.

Durch diesen unglaublichen Nutzen hat sich Cosmos in puncto Preisentwicklung von der Masse abgesetzt. Während ein Großteil des Kryptomarktes in den letzten Monaten hinterherhinkte, hat ATOM eine sehr positive Kursentwicklung zu verzeichnen. Vom Tiefststand im Juni 2022 bei 5,55 $ stieg der Kurs bis September um über 200 % auf 17,2 $. In ähnlicher Manier stieg ATOM Mitte März innerhalb von vier Tagen um 31 % von $10,29 auf $13,48.

Verschiedene positive Entwicklungen auf der Chain werden die zukünftige Kursentwicklung von ATOM wahrscheinlich unterstützen. Die unabhängigen Blockchains können nun Sicherheiten von den Validierern des Cosmos-Hubs kaufen, was die Staking-Belohnungen für ATOM-Inhaber erhöhen und dem Ökosystem mehr Wert verleihen wird.

Nicht zuletzt hat das Inter Blockchain Communication (IBC)-Protokoll, das die Interoperabilität zwischen den nativen Blockchains von Cosmos ermöglicht, die Zahl der Projekte, die mit seiner Technologie erstellt wurden, von 32 im 4. Quartal 2021 auf 53 im 4. Qurtal 2022 erhöht. Ein Zeichen dafür, dass die Akzeptanz von Cosmos zunimmt, was das zukünftige Preiswachstum vorantreiben könnte.

Cosmos (ATOM) Kursprognose

Aufgrund der Aufwärtsbewegung, die ATOM umgibt, sind die Cosmos-Kursvorhersagen für 2023 in den letzten Wochen gestiegen. Derzeit liegt der Wert von ATOM bei etwa 12 $, aber viele sehen ihn noch vor Jahresende bei mindestens 22 $. Die optimistischeren Cosmos-Preisprognosen liegen im Bereich von 27 bis 33 $, was angesichts der jüngsten Entwicklungen im Netzwerk möglich erscheint.

Im Idealfall gehen einige Experten sogar von einem Cosmos-Kurs von 39 $ aus. Sollte dies der Fall sein, könnten die Anleger, die noch heute investieren, einen Gewinn von rund 225 % erzielen!

AltSignals (ASI) bereitet den Weg für KI-basierte Trading-Lösungen

AltSignals ist ein bereits 2017 gegründeter, renommierter Anbieter von Handelssignalen für Krypto-, Devisen- und Aktienmarkthändler. Im Laufe der Jahre hat AltSignals einen soliden Ruf aufgebaut und eine Gemeinschaft von über 50.000 kostenlosen Abonnenten und 1.400 VIP-Mitgliedern angehäuft. Der Dienst hat mehr als 1.500 hochpräzise Trade-Calls herausgegeben, die eine durchschnittliche Gewinnrate von 64 % und phänomenale Renditen erzielt haben.

Zum Beispiel hat AltSignals seinen Binance-Futures-Abonnenten im Januar und Februar bei 23 Binance-Futures-Trades eine Rendite von 4.643 % und eine durchschnittliche Gewinnrate von 91 % beschert. Bestätigt werden diese Ergebnisse durch die Trustpilot -Bewertung der Plattform, die momentan mit 4,9/5 Sternen bei fast 500 positiven Bewertungen aufwarten kann.

Den Erfolg von AltSignals verdanken wir dem firmeneigenen AltAlgo™-Indikator, der die Märkte scannt, um anhand von über 34 verschiedenen Strategien und Filtern Handelsmöglichkeiten in Echtzeit zu erkennen. Zusammen mit dem AltSignals-Team von Profi-Tradern, die nun mit dem ASI-Token und dem ActualizeAI-Algorithmus den nächsten Schritt wagen wollen, ist dieser Indikator ein weiterer Baustein.

Bei diesem Algorithmus werden verschiedene führende KI-Technologien zum Einsatz kommen, darunter prädiktive Modellierung und Stimmungsanalyse, um das bestehende AltAlgo-System zu verfeinern und unvergleichliche Handelssignale zu liefern. Die Inhaber des ASI-Tokens erhalten exklusiven Zugang zu diesem hochmodernen, KI-gesteuerten Algorithmus, dem sogenannten ActualizeAI, der es ihnen ermöglicht, dem Markt einen Schritt voraus zu sein und ihre Handelsleistung zu optimieren.

Außerdem gewährt der Besitz des ASI-Tokens den Anlegern Zugang zum AI Members Club, wo sie an Produkttests teilnehmen, Ideen einbringen und neue Updates des ActualizeAI-Algorithmus als Erste ausprobieren können. Dies hilft nicht nur dabei, eine engagierte Gemeinschaft zu schaffen, die an der Entwicklung von AltSignals beteiligt ist, sondern bietet Anlegern auch die Möglichkeit, als Belohnung für ihre Bemühungen zusätzliche ASI-Token zu verdienen.

Mit diesen zusätzlichen ASI-Token können dann fortgeschrittenere Funktionen des ActualizeAI-Ökosystems freigeschaltet werden, die den Nutzern verbesserte Informationen und Tools für den Trade bieten. Zusammen mit anderen wertvollen Funktionen wie der Teilnahme an Trading-Turnieren und einem Mitspracherecht bei der Steuerung der Plattform bietet ASI den Inhabern einen hervorragenden Nutzen. Analysten zufolge könnte dies im Jahr 2023 zu einem erheblichen Kursanstieg führen.

AltSignals (ASI) Kursprognose

Während AltSignals‘ ASI-Token den Presale bei $0,02274 beenden wird, rechnen viele Prognosen für das Jahr 2023 mit einem deutlich höheren Preis. Viele halten diesen Preis für außerordentlich unterbewertet, da AltSignals eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorweisen kann und das Potenzial hat, die Branche für Handelssignale zu verändern. Aus diesem Grund wird vorausgesagt, dass ASI bis Ende 2023 auf 0,40 $ steigen wird.

Mutigere Prognosen gehen sogar von einem ASI-Wert von 0,70 $ aus, was nicht ausgeschlossen ist. Wenn dieses Niveau erreicht wird, könnten selbst die letzten Presale-Investoren Gewinne von fast 3.000 % verzeichnen.

In welche Option sollte man investieren?

Auch wenn die Preisprognosen von Cosmos zweifellos optimistisch sind, hat das Gewinnpotenzial für 2023 gegenüber AltSignals keine Chance. Mit der Einführung des ASI-Tokens und der Entwicklung des ActualizeAI-Algorithmus hat AltSignals das Potenzial, seine bereits beträchtliche Community zu nutzen, um eine erhebliche Nachfrage nach seinem Token zu schaffen.

Investoren, die noch heute einsteigen, können sich auf einen potenziell höheren Gewinn freuen. Der Grund dafür ist, dass sich ASI noch in der launch-Phase des Presale befindet und zu einem Preis von 0,012 $ angeboten wird. Verpassen Sie auf keinen Fall den ASI Token Presale – er könnte einer der renditestärksten Token des Jahres 2023 sein.