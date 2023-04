Cardano Preisvorhersagen – Auf dem Weg zum Mond? Krypto-Anleger setzen für größere Kursbewegungen auf den ASI-Token von AltSignals.

Falls Sie den Kryptomarkt in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt haben, ist es gut möglich, dass Sie den Namen Cardano (ADA) schon einmal gehört haben.

Zahlreiche Krypto-Investoren sehen in ADA ein langfristiges Potenzial, andere sind jedoch wegen seiner Instabilität vorsichtig. In diesem Artikel werden die Preisprognosen für Cardano analysiert und es wird erläutert, warum einige Investoren den ASI-Token von AltSignals, der sich jetzt im Presale befindet, für aussichtsreicher halten.

Prognosen von Cardano für 2023 und darüber hinaus

Während des Jahres 2021 erlebte Cardano eine beträchtliche Zugkraft, die das Interesse vieler Anleger auf dem Kryptomarkt weckte. Neben schnelleren Transaktionszeiten als Ethereum und Bitcoin bringt Cardano auch niedrigere Kosten und einen geringeren Energieverbrauch mit sich. Darüber hinaus soll die Kryptowährung diese Vorteile bieten, ohne Abstriche bei der Skalierbarkeit und Sicherheit zu machen.

Trotz eines großartigen Jahres 2021 erlebte die Kryptowährung im Jahr 2022 einen ziemlichen Abschwung. Ein Teil davon ist auf den allgemeinen Zustand des Kryptomarktes zurückzuführen, aber auch die Sorgen über die schleppende Entwicklung von ADA könnten eine Rolle spielen.

Bereits im September wurde Cardano einem Update der sogenannten Vasil Hard Fork unterzogen. Diese Aktualisierung war sehr umstritten, da sie Cardano zu mehr Skalierbarkeit, Funktionalität, Interoperabilität und Gesamtleistung verhelfen sollte. All dies führte zu einer fortlaufenden Diskussion über die Zukunft der Kryptowährungen und zu einem Stimmungswandel bei den Prognosen für den Cardano-Preis.

Wird Cardano (ADA) die Marke von $6,00+ erreichen?

Das wäre ein ziemlicher Sprung von dem Punkt, an dem Cardano jetzt steht, jedoch ist es wichtig, sich sowohl das kurz- als auch das langfristige Potenzial anzusehen. Möglich ist dies mit vielen Analysten, wie Wallet Investor, CaptainAltCoin, CoinCodex und anderen, die einen Einblick in die Zukunft der Kryptowährung geben.

Eine der besten Preisprognosen kommt derzeit von PricePrediction.net. Dort wird vorhergesagt, dass Cardano bis zum Jahr 2030 über 6,00 $ erreichen kann. Im Vergleich zu vielen anderen Prognosen wäre dies eine relativ optimistische Einschätzung.

Eine andere langfristige Vorhersage von CaptainAltCoin besagt, dass ADA bis 2030 irgendwo bei 2,11 $ landen könnte. Das Unternehmen ist der Meinung, dass die Kryptowährung die Marke von 4 Dollar überschreiten kann, jedoch nicht vor 2040. Das hat unter den Krypto-Investoren für mehr Gesprächsstoff über die Instabilität der Kryptowährung gesorgt und erklärt, warum der ASI-Token von AltSignals eine gute Alternative sein könnte.

Was ist der ASI-Token von AltSignals?

In Anbetracht der Vorteile von künstlicher Intelligenz, natürlicher Sprachverarbeitung und maschinellem Lernen bei der Vorhersage von Markttrends will AltSignals ein AI-Tech-Stack-Element für seine eigene Anlegergemeinschaft einführen. Es soll fortschrittliche Stimmungsanalysen, optimiertes Risikomanagement und präzisen, automatisierten Handel ermöglichen. Mit dem KI-Ökosystem will AltSignals den Inhabern des ASI-Tokens einen erheblichen Vorteil auf dem Markt verschaffen.

Darüber hinaus eröffnet der ASI-Token den Zugang zum sich derzeit in der Entwicklung befindlichen KI-Ökosystem ActualizeAI. Der Zugang der Anleger zu diesem Ökosystem korreliert direkt mit der Anzahl der Token in ihren Wallets. Das ist ein großer Teil des Anreizes, mit dem das Unternehmen Krypto-Investoren anzieht.

Durch den Besitz von ASI-Tokens erhalten Anleger zudem frühen Zugang zu dem neuen KI-Algorithmus, ActualizeAI. All diese Vorteile klingen hervorragend, aber es ist auch wichtig, den Nutzen des Tokens zu verstehen.

Die Vorteile des Tokens von AltSignals konzentrieren sich auf die folgenden Kernpunkte:

ActualizeAI (KI-Algorithmus)

Künftige KI-gestützte Produkte

AI Members Club

Exklusive Presale-Möglichkeiten

Trading-Turniere

Gemeinschaftliche Verwaltung

Es liegt auf der Hand, dass der ASI-Token dem Kryptowährungsmarkt und AltSignals neue Möglichkeiten bieten soll. Zwar will das Unternehmen seinen Anlegern zahlreiche Vorteile bieten, hofft aber auch, den Markt zu beeinflussen und seinen Händlern eine bessere Chance auf Erfolg zu geben.

Wie der ASI-Token die Signalbranche verändern will

Das Ziel von AltSignals ist es, Händlern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Bisher hat das Unternehmen Händlern über 1.500 Signale mit einer Genauigkeit von 64 % gesendet. Der neue KI-Layer wird maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung (NLP) kombinieren, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Mit dem linearen Regressionsmodell von AltSignals lassen sich bereits jetzt die zukünftigen Kurse von Vermögenswerten mit erstaunlicher Genauigkeit vorhersagen. Im Laufe der Entwicklung von ActualizeAI wird das Unternehmen letztendlich jedoch zur prädiktiven Modellierung übergehen.

Dies ermöglicht Krypto-Investoren eine genaue Vorhersage zukünftiger Markttrends, lange bevor diese ans Tageslicht kommen. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz an mehreren Fronten ist das Unternehmen ein Garant für präzise Signale und Analysen.

Ist ASI einen Kauf wert?

Im Moment konzentriert sich AltSignals auf den Presale seines ASI-Tokens. Laut der Website wird ASI derzeit zu einem Preis von $0.012 pro Token angeboten und ungefähr 30,76 % der verfügbaren Token sind verkauft worden. Nicht nur die Roadmap sieht vielversprechend aus, sondern das Unternehmen hat bereits eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen und dürfte für Presale-Investoren eine bis zu 100-fache Rendite bieten.

Die KI hat die Welt im letzten Jahr im Sturm erobert, und es ist der perfekte Zeitpunkt, um diese Entwicklung der künstlichen Intelligenz auf dem Kryptomarkt zu fördern. AltSignals hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter von KI auf dem Markt für Krypto-Signale zu sein. Angesichts der Tatsache, dass sich das Unternehmen momentan noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet, könnte der Presale eine gute Investition sein.