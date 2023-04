Der ASI Token von AltSignals verspricht Anlegern, mit Echtzeit-Handelssignalen einen Vorteil zu verschaffen. Könnte dies der beste Krypto-Newcomer des Jahres 2023 sein?

AltSignals hat vor Kurzem seinen ASI-Token angekündigt, eine Kryptowährung, die Anlegern helfen soll, durch KI-gesteuerte Handelssignale einen Vorteil auf dem Markt zu erlangen. Könnte ASI aufgrund seines innovativen Ansatzes zu einem der besten Krypto-Newcomer des Jahres 2023 werden? Erfahren Sie hier, warum viele das glauben.

Was ist AltSignals (ASI)?

Bei AltSignals handelt es sich um einen seit 2017 tätigen, hoch angesehenen Anbieter von Handelssignalen. Das Unternehmen ist stolz darauf, mehr als 50.000 kostenlose Abonnenten und 1.400 VIP-Mitglieder mit erstklassigen Signalen zu versorgen. Die über 1.500 Handelssignale bereits versendeten Signale hatten eine durchschnittliche Gewinnrate von 64 %. Möglich wird dies durch den firmeneigenen AltAlgo™-Indikator, der die Krypto-, Devisen- und Aktienmärkte scannt und in Echtzeit Chancen identifiziert, die Anlegern und Händlern helfen, den entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Und wie sehen die Renditen von AltSignals aus? Allein im Januar und Februar dieses Jahres brachten die Binance-Futures-Signale eine unglaubliche Rendite von 4.643 % bei 23 Trades mit einer durchschnittlichen Erfolgsquote von 91 %! Untermauert werden diese Ergebnisse durch die Trustpilot -Bewertung der Plattform – 4,9/5 bei fast 500 positiven Bewertungen.

Zusätzlich zu seinem bemerkenswerten AltAlgo™-Algorithmus verfügt AltSignals über ein Team von Profi-Händlern, die ein umfassendes Spektrum an Analysefähigkeiten einsetzen, um die Handelssignale zu validieren. Mit der Einführung des ASI-Tokens will dieses Team seine Plattform auf die nächste Stufe heben, um das Angebot an Handelssignalen zu revolutionieren und möglicherweise zu einem der besten Krypto-Newcomer des Jahres 2023 zu werden.

Was ist der ASI Token?

Bei dem ASI-Token handelt es sich um eine innovative Kryptowährung, die die Entwicklung und Einführung des bahnbrechenden ActualizeAI-Algorithmus von AltSignals unterstützen soll. Als zentrale Komponente des AltSignals-Ökosystems bietet der ASI-Token Anlegern exklusiven Zugang zu den fortschrittlichsten KI-gestützten Handelssignalen, mit denen sie dem Markt einen Schritt voraus sind und ihre Gewinne maximieren können.

Die ActualizeAI wird die neuesten Fortschritte in der KI-Technologie nutzen, darunter maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung, Prognosemodellierung, Stimmungsanalyse und mehr. Dadurch wird eine durch die Leistung der KI verbesserte vollständige Automatisierung des Prozesses für Handelssignale ermöglicht. Das Ergebnis sollen die präzisesten Signale auf dem Markt sein. Das verlautbarte Ziel von AltSignals ist es, eine durchschnittliche Gewinnrate von über 80 % für alle seine Handelssignale zu erreichen.

Die Investition in ASI-Token gewährt auch Zugang zum AI Members Club, einer einzigartigen Gruppe, in der Token-Inhaber aktiv an Produkttests teilnehmen, Ideen einbringen und frühen Zugang zu öffentlichen Markteinführungen genießen können. Als Gegenleistung für die Mitwirkung an der Entwicklung des ActualizeAI-Algorithmus können die Nutzer zusätzliche ASI-Token verdienen. Dieser kollaborative, anreizschaffende Ansatz ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung des AltSignals-Ökosystems und stellt dessen nachhaltiges Wachstum und Erfolg sicher.

Mit dem Besitz von mehr ASI-Token können Anleger auf fortschrittlichere Funktionen des KI-Ökosystems zugreifen. Obwohl die Details noch nicht bestätigt sind, hat AltSignals gesagt, dass es die Sentiment-Analyse-Fähigkeiten von ActualizeAI nutzen wird, um Presale-Gelegenheiten zu identifizieren, bevor sie durch die Decke gehen, so dass die Nutzer frühzeitig in die besten Krypto-Projekte einsteigen und potenziell lebensverändernde Gewinne erzielen können.

Darüber hinaus gibt es weitere aufregende Vorteile, wie z.B. Trading-Turniere, bei denen die Nutzer ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können, um die Chance auf große Preise und die Anerkennung als Top-Trader zu erhalten, sowie die Möglichkeit, mit dem ASI-Token am dezentralen Entscheidungsprozess der Plattform teilzunehmen. Schließlich verfügt der ASI-Token über ein deflationäres Modell, das durch einen 3 bis 5 Jahre dauernden Rückkauf- und Verbrennungsplan unterstützt wird, der einen langfristigen Kursanstieg fördern soll.

Das Potenzial des ASI-Tokens

Die Stärke von ASI liegt in der Fähigkeit, Händlern einen unvergleichlichen Zugang und Echtzeit-Einblicke in die besten Handelsmöglichkeiten zu bieten, ermöglicht wird durch den hochentwickelten ActualizeAI-Algorithmus. Und da ActualizeAI eine Gewinnrate von mehr als 80 % anstrebt, ist AltSignals auf dem besten Weg, ein führender Akteur im Bereich der Handelssignale zu werden. So bietet sich den frühen Käufern des ASI-Tokens die Möglichkeit, von wirklich außergewöhnlichen Signalen und dem potenziellen Kursanstieg des Tokens zu profitieren.

Im Augenblick erlangt AltSignals rapide Anerkennung als einer der besten Krypto-Newcomer dieses Jahres. Obwohl der laufende Presale bei $0,02274 pro Token endet, sagen viele voraus, dass ASI bis Ende 2023 viel mehr wert sein könnte. Zahlreiche Prognosen für ASI-Token gehen von einem Wert von 0,50 $ zum Jahresende aus. Das könnte für Anleger einen Gewinn von fast 2.100 % bedeuten!

Lassen Sie sich AltSignals und ASI nicht entgehen

Alles in allem positioniert sich AltSignals als einer der besten Krypto-Neueinsteiger in diesem Jahr. Da immer mehr Nachrichten über die Pläne von AltSignals auftauchen, scheint es zunehmend wahrscheinlicher, dass die Plattform darauf vorbereitet ist, den Markt für Handelssignale aufzumischen und Anlegern eine seltene Gelegenheit zu bieten, sowohl von verbesserten Handelseinblicken als auch von ASI-Kurssteigerungen zu profitieren.

Angesichts der Tatsache, dass der ASI Presale immer noch bei nur $0.012 pro Token liegt, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, um einzusteigen, ehe ASI in die Höhe schießt. Verpassen Sie diese unglaubliche Gelegenheit nicht – steigen Sie frühzeitig ein und sichern Sie sich Ihren Platz bei einem der besten Krypto-Newcomer des Jahres 2023.