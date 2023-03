Die 7 besten neuen ICOs für 2023

Krypto-ICOs und Pre-Sales sind mit die lukrativsten Investitionsmöglichkeiten überhaupt. Frühe Käufer von vielversprechenden Krypto-Projekten können oft große Investitionsgewinne genießen, was die Suche nach dem nächsten 100-fachen Juwel zu einem lohnenden Unterfangen macht.

Hier sind einige der besten neuen Krypto-ICOs und Presales, die gerade auf den Markt gelangen:

1. Metacade (MCADE)

Metacade ist eine der besten ICOs, die man jetzt noch kaufen kann. Die Plattform kombiniert Casual und Competitive Gameplay, um ein umfassendes GameFi-Erlebnis zu bieten. Die Anzahl der verschiedenen Play-to-Earn-Spiele in der Metacade soll sie zur größten On-Chain-Spielhalle machen, wobei jedes Spielerlebnis seinen Nutzern die besten neuen ICO-Spielmechaniken bieten soll.

Darüber hinaus bietet Metacade auch ein soziales Netzwerk für Web3-Nutzer. Der soziale Knotenpunkt bietet neben den besten neuen Krypto-Spielen in der Metacade zusätzliche Verdienstmechanismen, darunter Create2Earn, Compete2Earn und Work2Earn. Der Fokus, den Metacade auf den Aufbau seines sozialen Elements legt, macht es zu einem der besten neuen ICOs, die man zum jetzigen Zeitpunkt kaufen kann.

Create2Earn ist eine der interessantesten Funktionen, die für das Projekt geplant sind. Metacade belohnt die Ersteller von Inhalten mit MCADE-Tokens für das Teilen von Alphas, das Veröffentlichen von Spielkritiken und die Interaktion mit den Beiträgen anderer Nutzer in Metacade. Dies schafft Anreize für den Austausch von GameFi-Wissen auf der Metacade und trägt dazu bei, den Gemeinschaftsgeist auf der Plattform zu fördern.

Und nicht zuletzt ist der MCADE-Token einer der besten ICOs für 2023, weil er durch die Work2Earn-Mechanik neue Arbeitsmöglichkeiten für Nutzer schafft. Auf diese Weise werden Krypto-Enthusiasten mit bezahlter Arbeit in Web3 verbunden, die von Teilzeit- bis zu Vollzeitstellen reicht. Ohne Zweifel gehört Metacade zu den besten Kryptowährungen, die momentan zu finden sind.

2. Brigade Thugs (BTHG)

Wie Metacade zielt auch Brigade Thugs darauf ab, ein umfangreiches GameFi-Erlebnis zu bieten, was mit der Grund dafür ist, dass das Projekt eines der besten momentan zu kaufenden ICOs ist. Das Play-to-Earn-Kampfspiel bietet eine Vielzahl von herausragenden Funktionen, einschließlich integrierter finanzieller Belohnungen und scheinbar endlose über NFT anpassbare Optionen.

Die Spieler können die riesige Welt erkunden und Quests erfüllen, während sie für ihre Fortschritte finanzielle Belohnungen erhalten. Brigade Thugs ist im Kern ein Kampfspiel, was bedeutet, dass die Spieler sich zusammenschließen und gegen feindliche Stämme kämpfen können, die ihre Siedlung im Spiel bedrohen.

BTHG hat vor kurzem mit dem Token-Vorverkauf begonnen, der Krypto-Investoren im Frühstadium eine seltene Chance bietet, sich an einem der wohl viel versprechendsten neuen ICOs zu beteiligen, noch bevor es überhaupt losgeht. Die Plattform ist auf dem besten Weg, ein beliebter Titel im GameFi-Sektor zu werden. Sie bietet ein dynamisches Gameplay, eine tiefgründige Handlung und viele Anreize, um die Spieler stundenlang zu beschäftigen.

3. Artyfact (ARTY)

GameFi breitet sich weiter in der Blockchain aus. Artyfacts packendes Gameplay und fortschrittliche Grafik machen es zu einem der besten neuen ICO-Projekte, in die man jetzt investieren kann. Es wird als eines der jüngsten Projekte in AAA-Spielqualität beschrieben und wird mit der Zeit ein bahnbrechendes Spielerlebnis bieten.

Durch die Kombination von Unreal Engine 5 mit Binance Smart Chain ist Artyfact in der Lage, ein enorm skalierbares und vollständig immersives Spielerlebnis auf der Blockchain zu ermöglichen. Die virtuelle Welt beherbergt viele NFT-Sammelgegenstände, die die Spieler entdecken und freischalten können, wobei jeder Gegenstand einen finanziellen Gegenwert hat.

Der ARTY-Token ist eine der besten Kryptowährungen, die man jetzt kaufen kann, und befindet sich noch in der frühesten Investitionsphase. Wer an das Artyfact-Projekt glaubt, könnte durch einen fühen Kauf erhebliche Gewinne erzielen. Das Spiel hat einen starken Marktzugang und die Fähigkeit, exponentiell zu wachsen, wenn es sein anfängliches Versprechen für die Zukunft erfüllen kann.

4. Metablaze (MBLZ)

Die Metablaze-Plattform bietet ein bisher einzigartiges Spielerlebnis, das durch einige der fortschrittlichsten Blockchain-Funktionen ergänzt wird, was es zweifellos zu einem der besten neuen ICOs macht, die momentan zum Kauf angeboten werden.

Mit vielen innovativen Gameplay-Features und Mechaniken ist Metablaze überzeugt, eines der beliebtesten Krypto-Spiele in seinem Genre zu werden. In seinem Kern ist Metablaze ein NFT-Sammelkartenspiel und ein Top-Anwärter für die besten neuen ICOs, die gerade auf dem Markt sind. Das Spiel ist eines der besten neuen Kryptospiele, bei dem die Spieler NFTs kaufen, verkaufen und sammeln können, während sie durch die P2E-Mechanik einen stetigen Einkommensstrom generieren.

Benutzer können die offene Welt erkunden, um Schätze zu finden, gegen die Natur oder andere Spieler zu kämpfen und Herausforderungen zu bewältigen. Dieses neue Projekt bietet ein immenses Potenzial für die Zukunft und macht den Metablaze-Vorverkauf zu einem der besten aktuellen ICOs, in die man jetzt investieren sollte.

5. Fancythattoken (FNCY)

Die Marke „I Fancy That“ führt mit Fancythattoken einen neuen Token auf der Blockchain ein, um Zahlungen für digitale Vermögenswerte zu erleichtern. Mit FNCY können Nutzer Transaktionen auf der Plattform über eine individuell zugeschnittene Kryptowährungs-Wallet und Börse abwickeln, die perfekt auf die Bedürfnisse des Projektes zugeschnitten ist.

Die Veröffentlichung von FNCY kommt mit mehreren Blockchain-Diensten, um den Inhabern die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, was ein Hauptgrund ist, warum es eines der besten ICOs ist, die man gerade kaufen kann. Die Plattform bietet Token-Käufern Zugang zu einer umfangreichen Auswahl an Immobilienangeboten der Marke, die mehrere wichtige Branchen umfassen.

Die Krypto-Wallet und der integrierte Austausch von digitalen Vermögenswerten bieten für jeden eine einfache Möglichkeit, mit dezentralen Technologien zu handeln. Darüber hinaus will I Fancy That eine Visa-Debitkarte auf den Markt bringen, die es den Nutzern ermöglicht, in Geschäften auf der ganzen Welt ihre FNCY-Token mit Leichtigkeit und niedrigen Gebühren auszugeben. Als eines der besten aktuellen ICOs ist der Vorverkauf der FNCY-Token eine erstklassige Möglichkeit zur Investition.

6. EstateX (ESX)

EstateX ist eine revolutionäre Blockchain-Lösung, die den Immobilienmarkt für Interessenten weltweit zugänglich machen soll. Dank dieser fraktalen Investitionsmethode können Nutzer einen Anteil an vielen realen Gebäuden erwerben, wobei jede gelistete Immobilie gekauft, verkauft und mit Gewinn gehandelt werden kann.

Darüber hinaus liegt der einzigartige Wert von EstateX darin, dass es einen zugänglichen Einstiegspunkt in die Immobilienbranche darstellt und einen chancengleichen Zugang zu Immobilieninvestitionen ermöglicht. Der ESX ICO ist daher eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit, die in den kommenden Jahren zu großen Gewinnen führen könnte.

EstateX ist eines der besten aktuellen ICOs, weil es traditionelle Immobilieninvestitionen mit brandneuer Technologie kombiniert und einen bedeutenden Teil des Marktes erobern könnte. Für alle, die mit tokenisierten Immobilien handeln möchten, ist EstateX die beste neue Kryptowährung zum Reinschnuppern.

7. Mr. Bob Token (MRBOB)

Mr Bob ist eine innovative, von Memes inspirierte GameFi-Plattform, die die besten Komponenten von Blockchain-Gaming und Virtual-Reality-Technologien kombiniert. Spieler können sich in einer ausgedehnten Metaverse-Welt frei bewegen, während sie in Mr Bob Freunde finden und durch die Play-to-Earn-Mechanik integrierte finanzielle Belohnungen verdienen.

Als eines der besten neuen ICOs, die derzeit auf den Markt kommen, bietet Mr. Bob endlosen Spaß mit fortschrittlichen Anreizstrukturen. Diese Art von Projekten haben in der Vergangenheit sehr gut performt, was das Potenzial von Mr Bob als eine der besten Kryptowährungen, die man jetzt kaufen kann, hervorhebt.

Der MRBOB-Token wird während eines Krypto-Vorverkaufs-Events (ICO) lanciert. Solche ICOs können einige der lukrativsten Investitionsmöglichkeiten im Web3 sein, und die unterhaltsame GameFi-Plattform von Mr Bob kann jedem frühen Investor zu beeindruckenden Gewinnen verhelfen. Es ist sicherlich eine der besten Kryptowährungen, die man jetzt kaufen kann, wenn man sein Investitionsportfolio mit Early-Stage-Perlen diversifizieren möchte.

Die beste Investitionsmöglichkeit des Jahres?

Metacade baut derzeit die größte On-Chain-Spielhalle mit der umfangreichsten Auswahl an P2E-Spielen auf allen Krypto-Plattformen auf. Darüber hinaus hilft das Projekt, den Fortschritt in GameFi voranzutreiben, indem es Arbeitsplätze für Blockchain-Nutzer schafft und Entwickler durch das Metagrants-Programm finanziert.

Bei einem so hohen langfristigen Potenzial für das derzeit beste neue Krypto-Projekt ist der Vorverkauf des MCADE-Tokens ein absolutes Muss. Der Token startete mit nur 0,008 $ pro Token und wird während der Dauer des Vorverkaufs auf 0,02 $ ansteigen. Dies gibt Investoren nur eine kurze Zeitspanne, um sich an dem Projekt Nummer eins auf dieser Liste zu beteiligen, vor allem da das Ende des Vorverkaufs in greifbarer Nähe ist.