Ethereum Preisprognose für Mai. Treibt der Shanghai Split den ETH-Kurs nach oben oder ist Metacade eine bessere Anlageoption?

Ethereum ist in der gesamten Krypto Branche als fester Bestandteil etabliert und ist nach wie vor der führende Anbieter von Blockchain Netzwerkdiensten für eine Vielzahl von dezentralen Apps (dApps), DeFi und GameFi Plattformen. Die Nachrichten über Ethereum überschlagen sich angesichts des jetzt abgeschlossenen Shanghai Updates der Plattform, nachdem bereits „The Merge“ in aller Munde war. Viele Analysten fragen sich, wie sich die Aufspaltung von Shanghai auf die Vorhersage des Ethereum-Preises im Jahr 2023 auswirken wird.

Obwohl die Nachrichten über Ethereum die Schlagzeilen beherrschen, hat die jüngste Partnerschaft von Metacade mit MetaStudio und die erfolgreiche Notierung des Coins auf Uniswap in der Zwischenzeit den Enthusiasmus, der während des unglaublichen Presale Events der Plattform entstanden ist, noch verstärkt. Mittlerweile erkennen viele Analysten das Potenzial von Metacade und fragen sich, was in diesem Jahr die bessere Anlagemöglichkeit ist: MCADE oder ETH?

Was ist der Shanghai Split?

Der Shanghai Split ist ein Upgrade, das am Mittwoch, dem 12. April, erfolgreich aktiviert wurde. Es ermöglicht Anlegern, die ihren ETH Bestand im Netzwerk gestaked haben, erstmalig Auszahlung von Geldern vorzunehmen.

Das Hauptmerkmal des Shanghai Split ist der Übergang von Ethereum vom schwerfälligen, teuren und umweltschädlichen Proof-of-Work (PoW) Konsensmechanismus zum günstigeren, flexibleren und umweltfreundlicheren Proof-of-Stake (PoS) Mechanismus. Durch diese Umstellung ist Ethereum nicht mehr auf energieintensive Blockchain Miner und die dazugehörige Computer-Hardware angewiesen, womit die Debatte über die Umweltauswirkungen von PoW Kryptowährungen endgültig der Vergangenheit angehören dürfte.

Ethereum (ETH) Kursprognose 2023

Die Auswirkungen des Shanghai Splits auf den Ethereum Kurs können noch nicht abgeschätzt werden. Analysten und Anleger haben sich jedoch in Artikeln über Ethereum besorgt über die möglichen Auswirkungen geäußert. Zudem befürchten viele Anleger, dass die Möglichkeit, gestakete ETH zurückzuziehen, die Preisprognosen für dieses Jahr negativ beeinflussen könnte.

Während die aktuellen Ethereum-Preisprognosen für Mai nach wie vor optimistisch sind (ETH dürfte bis zum Jahresende über die Marke von 2.500 $ steigen), sind die Märkte und Anleger dennoch darauf gefasst, dass die Preisprognosen infolge der möglichen Freigabe von nicht abgesicherten ETH an den Börsen nach unten korrigiert werden könnten.

Was ist Metacade?

Bei Metacade handelt es sich um eine brandneue GameFi-Plattform die das ehrgeizige Ziel verfolgt, die umfangreichste Online Spielhalle der Welt zu schaffen. Das Hauptziel von Metacade ist es, seiner Community Zugang zu einem möglichst breiten Spielerlebnis zu verschaffen, und so den adressierbaren Gesamtmarkt (TAM) zu maximieren.

Im Zentrum der Plattform soll eine florierende Community aus Spielern, Entwicklern und Krypto-Fans stehen. Auf dieser Plattform können sich Gleichgesinnte austauschen und zusammenarbeiten und so Metacade zu neuen Höhenflügen verhelfen und die Innovation im Web3 Spielesektor weiter vorantreiben. Die Möglichkeit, durch die hervorragende Play-to-Earn Mechanik (P2E) der Plattform Geld zu verdienen, ist nur ein Teil eines umfassenden Belohnungssystems, das sich von anderen GameFi Titeln abhebt.

So werden die Nutzer beispielsweise dazu angehalten, zum Aufbau der Community beizutragen, indem sie jedes Mal Belohnungen erhalten, wenn sie soziale Inhalte in Form von Alphas, Spielrezensionen und Beiträgen in Foren und Online-Chats veröffentlichen. Darüber hinaus bietet Metacade ein System zum Staken von Token, mit dem die Nutzer ein passives Einkommen erzielen und gleichzeitig in die Zukunft der Plattform investieren können.

Dank dieser Merkmale bietet Metacade und der MCADE Token ein außergewöhnliches Maß an Nutzen. Darüber hinaus soll mit dem Übergang der Plattform zu einer vollständig dezentralisierten, autonomen Organisation (DAO) die Governance in den Token integriert werden.

Ein wesentlicher Teil dieser Übertragung von Entscheidungsbefugnissen an die Community-Mitglieder ist das bahnbrechende Metagrants Programm. Über dieses Programm können Entwickler Krypto Zuschüsse beantragen, mit denen die Entwicklung exklusiver neuer Spiele für Metacade produzieren können. Die Inhaber von MCADE Coins erhalten ein Stimmrecht und können für ihre Lieblingsideen abstimmen. Die Ideen mit den meisten Stimmen erhalten einen Zuschuss aus der zentralen Kasse der Plattform und ermöglichen so in weiterer Folge die Weiterentwicklung der Plattform.

Metacade (MCADE) Kursprognose 2023

Ein Blick auf die Preisprognosen für MCADE in diesem Jahr gibt viel Anlass zur Freude. Nach der erfolgreichen Notierung bei Uniswap zu $0,022 dürften die bevorstehenden Notierungen bei Bitswap und MEXC im April bzw. Anfang Mai MCADE weiteren Auftrieb verleihen.

Zudem wird die Absicht von Metacade, Belohnungen in MCADE auszuzahlen, dazu beitragen, den Tokenfluss innerhalb des Ökosystems aufrechtzuerhalten, die Nachfrage hochzuhalten und damit den Preis nach oben zu treiben. In Verbindung mit der Einführung neuer Spiele und Funktionen in den kommenden Wochen und Monaten könnte MCADE bis zum Jahresende die Marke von 0,50 $ überschreiten. Damit würde sich die Rendite für Anleger, die zum Presale Einführungspreis von 0,008 $ gekauft haben, mehr als verfünfzigfachen.

ETH vs. MCADE: Was ist die bessere Investition in diesem Jahr?

Aufgrund der jüngsten Nachrichten über Ethereum sind viele Anleger berechtigterweise verunsichert, was den Wert ihrer Investitionen angeht. Zwar hat sich dies noch nicht in der Vorhersage des Ethereum Preises für 2023 niedergeschlagen, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Analysten in den kommenden Wochen und Monaten ihre Vorhersagen für den Ethereum-Preis nach unten korrigieren werden, falls das Shanghai Upgrade und die Token Rücknahmefähigkeit den Wert von ETH beeinträchtigen.

Für die Zukunft von MCADE gibt es keine solche Unsicherheit. Ganz im Gegenteil: Mit der bevorstehenden Notierung an weiteren Börsen kann die Plattform ein breiteres Publikum erreichen und die Nachfrage nach Token steigern. Die neuen Börsennotierungen in Verbindung mit dem sich entwickelnden Nutzen von MCADE in diesem Jahr machen ihn zu einer sicheren Anlageentscheidung im Jahr 2023.