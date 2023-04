7 Gründe, warum Metacade die beste GameFi Krypto-Investition für 2023 sein könnte

Nach dem erfolgreichen Ausverkauf seines Presale und der Anziehung von Tausenden von Investoren bietet das GameFi-Kryptoprojekt Metacade nun seinen MCADE-Token an den großen Kryptobörsen an. Aber was ist Metacade und warum könnte es eine der besten GameFi Krypto-Investitionen im Jahr 2023 sein?

Was ist Metacade (MCADE)?

Bei Metacade handelt es sich um ein aufstrebendes Projekt, das als ultimative Drehscheibe für Spieler, Entwickler und Krypto-Investoren im Spielesektor (P2E) konzipiert ist. Es bringt die GameFi-Krypto-Community in einem All-in-One-Ökosystem zusammen und bietet einen Ort, an dem man sich mit den neuesten Spielen, Trends und Möglichkeiten im sich schnell entwickelnden P2E-Bereich verbinden, diskutieren und engagieren kann.

Metacade will den Spielern bald alles bieten, was sie brauchen, um ihren Vorteil in der P2E-Arena zu finden, mit Bereichen zum Lesen der neuesten GameFi-Alpha, die von Branchenveteranen geteilt werden, Unterforen zum Diskutieren bestimmter Titel und einem umfassenden Bewertungssystem, um die Spiele zu finden, die es wert sind, gespielt zu werden. Es nutzt die Vorteile der Blockchain-Technologie, um Spieler für ihre Beiträge zur Plattform zu belohnen, für die Einrichtung einer virtuellen Spielhalle mit Bezahlfunktion und nicht zuletzt für ein dezentrales Finanzierungssystem, das als Metagrants bekannt ist.

Wie sieht die Zukunft von Metacade aus?

Seit April notiert Metacade seinen MCADE-Token an der Uniswap-Börse, wo der Preis der MCADE-Token weiter an Interesse und Wert gewonnen hat. Die Token sind an der Uniswap-Börse mit $0,22 notiert, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem letzten Presale-Preis entspricht. Diejenigen, die gleich zu Beginn des Presale von Metacade Token gekauft haben, konnten bereits eine beeindruckende Rendite von 150 % auf ihre Investitionen erzielen.

Inhabern von Metacade-Token könnte eine aufregende Zukunft bevorstehen. Denn der Spielesektor im Web3 besitzt das Potenzial, in den kommenden Jahren exponentiell zu wachsen. Sollte der Spielesektor, wie von Experten vorhergesagt, um das 10-fache wachsen, könnte der Wert der MCADE-Token bis 2027 leicht 2 $ erreichen.

Die Roadmap von Metacade sieht außerdem die Notierung an den Börsen Bitmart und MEXC im April und Mai vor, was den Preis nur noch weiter in die Höhe treiben wird. Viele erwarten, dass Metacade, sobald es sich herumspricht, schnell zu einer der besten GameFi-Krypto-Investitionen des Jahres 2023 aufsteigen wird.

7 Gründe, warum Metacade (MCADE) eines der besten GameFi Krypto-Investments im Jahr 2023 sein könnte

Doch was genau macht Metacade zum „besten GameFi Krypto-Investment“?

Community-getriebenes Ökosystem

Metacade’s Fokus auf den Aufbau einer soliden und engagierten Community bietet einen einzigartigen Mehrwert für Investoren. Community-basierte Projekte haben eine viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit als solche ohne eine starke Fangemeinde – ein gutes Beispiel dafür ist Shiba Inu. Die Projekte profitieren stark vom Netzwerkeffekt, der Tausende von neuen Nutzern auf die Plattform von Metacade bringen sollte.

Metagrant Programm

Dank dieses innovativen Finanzierungssystems können MCADE-Inhaber über die vielversprechendsten P2E-Spiele abstimmen und diese direkt aus der Kasse der Plattform finanzieren lassen. Indem die besten Entwickler und Projekte unterstützt werden, kann Metacade zu einer Ideenschmiede für die nächste Generation von Blockbuster-Spielen werden. Jedes Spiel wird in der virtuellen Spielhalle der Plattform gehostet, was bedeutet, dass schon ein großer Erfolg Metacade ins Rampenlicht katapultieren könnte.

Wachsende Jobmöglichkeiten

Metacades Jobbörse, die 2024 an den Start geht, wird Nutzer mit Spielesektoren und Web3-Unternehmen für Gelegenheits- und Vollzeitarbeitsplätze zusammenbringen. Für einige dieser Stellen wird die plattformeigene Testumgebung genutzt, in der Nutzer MCADE für ihr Feedback zu neuen P2E-Titeln verdienen können. Diese Funktion bietet einen zusätzlichen Mehrwert für die Community und unterscheidet Metacade deutlich von anderen GameFi Krypto-Projekten.

DAO-Governance

Für 2024 plant Metacade die Umstrukturierung in eine dezentralisierte, autonome Organisation (DAO), die den MCADE-Inhabern ein direktes Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen und der Verwaltung der Plattform einräumen wird. Dieser Schritt in Richtung Dezentralisierung stärkt die langfristige Nachhaltigkeit des Projekts und ermutigt die MCADE-Inhaber, gemeinsam an der Verbesserung der Plattform zu arbeiten.

Fokus auf Sicherheit

Metacade wurde von Certik, einem der führenden Wirtschaftsprüfer in der Krypto-Investmentbranche, zertifiziert. Das Team, der Smart-Contract-Code und die Spezifikation erfüllen nachweislich die hohen Standards des Web3. Darüber hinaus setzt die Plattform auf Multi-Sig-Wallets und will so den Missbrauch von Community-Geldern verhindern und das Vertrauen in die Funktion der Finanzverwaltung sicherstellen.

Nutzen des Tokens und Staking

MCADE ist ein vielseitig einsetzbares Token, das für verschiedene Zwecke auf der Plattform verwendet wird, z.B. für die Teilnahme an Turnieren, die Beteiligung an der Governance der Plattform und die Abstimmung über die Gewinner von Metagrant. Darüber hinaus können MCADE-Inhaber ihre Token staken, um Belohnungen zu erhalten, was einen Anreiz für langfristige Investitionen und eine Wertsteigerung der Token schafft. Es besteht sogar die Möglichkeit, Token zurückzukaufen und zu verbrennen, um das zirkulierende Angebot zu reduzieren.

Rasantes Wachstum des GameFi- und P2E-Sektors

Es wird erwartet, dass der GameFi-Sektor in den kommenden Jahren ein exponentielles Wachstum erfahren wird. Ein Bericht von Crypto.com prognostiziert, dass der GameFi-Kryptomarkt 10-mal schneller wachsen wird als der traditionelle Spielesektor und sich bis 2025 zu einer 50-Milliarden-Dollar-Industrie entwickeln könnte. Durch seine Positionierung als zentraler Knotenpunkt in diesem Bereich dürfte Metacade vom Wachstum des Gesamtmarktes profitieren, was zu beeindruckenden Renditen für MCADE-Anleger führen könnte.

Lassen Sie sich die Börsennotierungen von Metacade (MCADE) nicht entgehen

Ohne Zweifel hat Metacade das Potenzial, groß zu werden. Das Unternehmen hat nicht nur eine einzigartige Position in einer der am schnellsten wachsenden Branchen der Welt gefunden, sondern könnte mit seinem gemeinschaftsorientierten Ansatz leicht Tausende neuer und erfahrener P2E-Spieler anziehen. Die enorme Presale-Performance ist ein Beweis für den Glauben der Investoren an dieses aufregende GameFi-Kryptoprojekt und die bevorstehenden Notierungen an der MCADE-Börse sollten auf jeden Fall im Auge behalten werden.

Falls Sie erwägen, einige MCADE-Token zu erwerben, sind diese bereits bei Uniswap erhältlich. Wenn Sie jedoch lieber über eine zentrale Börse handeln möchten, dann ist das auf Bitmart ab Mitte April und auf MEXC hoffentlich ab Anfang Mai möglich. Behalten Sie die Twitter-Seite von Metacade im Auge, um auch sicher nichts zu verpassen.