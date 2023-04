1xBit ist in seinem Element und hat wieder einmal ein tolles Turnier auf die Beine gestellt, das allen Nutzern zur Verfügung steht. Dieses Mal ist es noch größer und besser. Wetten Sie auf die 6 besten europäischen Ligen und erhalten Sie einen Anteil am Preispool von 6 BTC! Dies ist eine Gelegenheit, mit Ihrer Unterstützung für Ihre Lieblingsteams große Preise zu gewinnen. Toll, oder?

Wie man teilnimmt

Um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, folgen Sie den unten stehenden Schritten:

● Navigieren Sie zur offiziellen Website von 1xBit

● Melden Sie sich auf der Website an

● Sobald Sie eingeloggt sind und Ihr Konto aufgeladen ist, navigieren Sie zur Angebotsseite und klicken Sie auf „Teilnehmen“.

● Wetten Sie auf Spiele der EPL, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1, Primeira Liga und sammeln Sie Promo-Tickets

● Je mehr Promo-Tickets Sie sammeln, desto größer sind Ihre Chancen auf die Turnierpreise.

Dieses Turnier ist in mehrere Preisverlosungen aufgeteilt, bei denen es einen Gesamtpreispool von 6 BTC zur Verfügung steht. Dieses Turnier wird voraussichtlich am 29. März 2023 beginnen und bis zum 25. Mai 2023 laufen. Es ist genug Zeit, um sich auf dieses Angebot vorzubereiten, denn es gibt jede Menge Preise zu gewinnen.

1xBit-Vorteile

Nachdem wir nun alle Grundlagen des Turniers abgedeckt haben, werfen wir einen Blick auf einige der Vorteile der Verwendung von 1xBit.

Umfangreiche Liste von Sportarten

Wenn Sie ein großer Fan von Sportwetten sind, werden Sie höchstwahrscheinlich von dem umfangreichen Sportangebot auf dieser Plattform begeistert sein. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Rezension bietet 1xBit Wettmärkte für über 30 Sportarten an. Besonders beeindruckend an ihrem Marktangebot ist, dass sich die Wettmärkte nahezu gleichmäßig über alle Sportarten verteilen, allerdings gibt es im Fußball ein breiteres Angebot. Unabhängig davon, für welche Sportarten Sie sich interessieren, werden Sie auf dieser Website mit großer Wahrscheinlichkeit das Passende finden.

Live-Wetten

Die Live-Wettfunktion ist ein wichtiger Vorteil, der das Wetten auf 1xBit super spannend macht. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen als Wetter, Wetten auf Live-Spiele zu platzieren und Preise zu gewinnen. Das besonders Beeindruckende an den Live-Wetten von 1xBit im Vergleich zu anderen ist die große Auswahl an Live-Spielen, die ständig verfügbar sind, und die hochfunktionelle Statistik-Registerkarte für jedes Live-Spiel, die es Wettern ermöglicht, fundiertere Entscheidungen zu treffen, bevor sie Wetten platzieren.

Werbeaktionen mit großzügigen Preispools

Ein weiterer sehr lobenswerter Vorteil bei der Verwendung von 1xBit ist die breite Auswahl an Werbeaktionen mit großzügigen Preispools, die immer im Angebot sind. Genau wie bei der in diesem Artikel besprochenen Aktion gibt es noch mehr zu nutzen. Tatsächlich macht es 1xBit zur Tradition, jeden Monat mindestens zwei neue Aktionen mit köstlichen Preispools zu veröffentlichen. Auf diese Weise gehen Ihnen die Angebote zum Erkunden nie aus.

Über 40 Kryptowährungen

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Rezension gibt es über 40 Kryptowährungen, die derzeit auf 1xBit akzeptiert werden. Da es sich bei der Plattform um eine kryptobasierte Wettplattform handelt, ist es nur vernünftig, dass sie eine Reihe von Kryptowährungen bereitstellt, die für die Verarbeitung von Transaktionen maximiert werden können.

Willkommensangebot von bis zu 7 BTC

Eine große Anzahl von 1xBit-Benutzern hat sich heute der Plattform angeschlossen, weil der Willkommensbonus, der angeboten wird, einfach großartig ist. Bis heute gibt es keine Plattform, die auch nur annähernd einen Willkommensbonus von bis zu 7 BTC für 1-4 Einzahlungen anbietet. Erhöhen Sie Ihren Ersteinzahlungsbonus um bis zu 125% mit dem Promo-Code COINJOUR.

Dies ist einer der Vorteile, die die Plattform von anderen derzeit verfügbaren Plattformen unterscheidet.

Einfacher Registrierungsprozess

Die Eröffnung eines Wettkontos bei 1xBit ist super einfach. Was von Ihnen hauptsächlich benötigt wird, sind Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort. Nachdem Sie diese Daten eingegeben und auf die Registerkarte „Registrieren“ geklickt haben, haben Sie erfolgreich ein neues Konto eröffnet. Der gesamte Vorgang dauert voraussichtlich weniger als 1 Minute.

Schlussfolgerung

Melden Sie sich noch heute bei 1xBit an und nehmen Sie am Super Six-Turnier teil, bei dem es eine Vielzahl von Preisen zu gewinnen gibt! 1xBit-Willkommensbonus.