5 FTX-Alternativen, die Sie während der aktuellen FTX-Krise nutzen können

Der einstige Krypto-Börsenriese FTX steht nach der aktuellen Liquiditätskrise und finanziellen Instabilität vor einer ungewissen Zukunft. Die Situation eskalierte, nachdem Binance von einer unverbindlichen Vereinbarung zur Übernahme von FTX zurücktrat.

Laut Quellen, die mit den Entwicklungen vertraut sind, zieht sich Binance von seiner Absicht zurück, FTX zu übernehmen, nachdem es seine Finanzbücher durchgesehen hat.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f. — Binance (@binance) November 9, 2022

Die anhaltende FTX-Krise hat Tausende von Kunden dazu veranlasst, ihre Gelder von der Börse abzuziehen, um zu vermeiden, dass ihre Gelder im Falle eines völligen Zusammenbruchs der Börse gesperrt werden. Aber wohin wechselt man, wenn man FTX verlässt?

Beste FTX-Alternativen

Hier sind die 5 besten FTX-Alternativen, mit denen Anleger investieren können. Für den Fall, dass Sie nach einer bestimmten Krypto-Börse suchen, die nicht in der untenstehenden Liste enthalten ist, können Sie unsere vollständige Reihe von Broker-Bewertungen hier nachlesen.

1. Binance

Binance hatte eine strategische Investition in FTX im Jahr 2019. In den letzten Tagen wurde Binance in die FTX-Krise hineingezogen und bot irgendwann an, FTX zu übernehmen, obwohl es seitdem von dem Deal zurückgetreten ist. Binance selbst betreibt die größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, was sie zu einer der ersten Wahl für Investoren macht.

2. Coinbase

Coinbase bietet eine Handels- und Investitionsplattform für Kryptowährungen, mit der Benutzer über 170 Krypto kaufen, verkaufen und tauschen können, darunter Bitcoin, Ethereum und Dogecoin. Es ist die größte in den USA ansässige Krypto-Börse und wurde letztes Jahr nach der direkten Notierung an der Nasdaq-Börse auch die erste öffentlich gehandelte Krypto-Börse. Es kann eine gute Wahl für aktive Händler sein, die am Handel und der Speicherung mehrerer Kryptowährungen interessiert sind.

3. Gemini

Gemini ist eine regulierte Krypto-Börse mit Sitz in New York und in allen Bundesstaaten der USA verfügbar. Mit branchenführenden Sicherheitsfunktionen, einer eigenen Hot Wallet, einer anfängerfreundlichen Plattform, robusten Bildungsressourcen und einem umfassenden Support-Center kann Gemini sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader eine gute Wahl sein.

4. Kraken

Kraken ist eine in den USA ansässige Krypto-Börse und Bank, die 2011 gegründet wurde. Im September 2020 erhielt Kraken in Wyoming die Charter einer Special Purpose Depository Institution (SPDI) und wurde damit die erste Kryptobörse, die eine solche Charter in den USA hat. Sie war eine der ersten Bitcoin-Börsen, die am Bloomberg Terminal notiert wurde, und wurde bis Mitte des Sommers 2022 mit 10,8 Mrd. $ bewertet. Die Börse ist ziemlich etabliert, was sie zu einer guten Wahl für Investoren macht.

5. KuCoin

KuCoin ist eine sichere Krypto-Börse, mit der Sie Bitcoin, Ethereum und mehr als 700 Altcoins kaufen, verkaufen und handeln können. Es handelt sich um eine Krypto-Börse mit Sitz auf den Seychellen, die 2017 ins Leben gerufen wurde. KuCoin wurde als „Börse des Volkes“ bezeichnet und ist mit seinen zahlreichen Funktionen und niedrigen Gebühren eine überzeugende Wahl für fortgeschrittene Krypto-Investoren, insbesondere außerhalb der USA.