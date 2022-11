FTX insolvent – wie geht es mit Krypto weiter?

Ich habe vor drei Wochen eine Analyse veröffentlicht, in der ich die Befürchtung äußerte, dass Bitcoin nur noch ein schlechtes News-Event von einem Absturz in Richtung 15.000 $ entfernt sei.

Und das ist genau, was passiert ist.

Nun habe ich das nicht gerade vorausgesehen. Mein Artikel enthielt keinen Hinweis auf irgendetwas, das mit FTX zu tun hat. Und nicht nur das, ich habe mich in der Vergangenheit lyrisch über Bankman-Frieds Scharfsinn geäußert. Ich habe seinen Charakter völlig falsch eingeschätzt, und ich lag sehr falsch.

In einer am Montagmorgen veröffentlichten Untersuchung der Zahlungsfähigkeit von FTX hielt ich es immer noch für höchst unwahrscheinlich, dass FTX insolvent ist.

Ich habe auch oft das gleiche alte Sprichwort wiederholt: Das kurzfristige Spielen mit Bitcoin ist vergleichbar mit dem Drehen eines Roulettes.

Aber als der Preis um die 20.000 $ schwankte und wir uns auf einen Winter vorbereiteten, der von bedrohlichen Variablen wie einer Energiekrise, einer hohen Inflation, einem schlechten geopolitischen Klima und politischen Umwälzungen in den USA, Großbritannien und in vielen Ländern Europas geprägt war, war das Risiko extrem hoch.

Und dann noch eine Fremdvariable – FTX stürzt ab. Und mit den Worten der wunderbaren Black Eyed Peas: „Es stürzt jetzt ab und nicht etwas später“.

Ist es an der Zeit, den Rückgang auszunutzen?

Ich mag diese Frage aus zwei Gründen nicht.

Erstens: Woher soll ich das wissen, wenn ich nur ein Junge im Internet bin? Wie ich bereits vor ein paar Sätzen sagte, ist das kurzfristige Wetten auf Bitcoin wie das Drehen eines Roulettes. Meine Meinung darüber, ob ich auf Rot oder Schwarz tippe, wäre genauso richtig wie meine Meinung darüber, wie sich Bitcoin kurzfristig entwickeln wird.

Der zweite Grund ist, dass diese Frage fast eine Muskel-Gedächtnis-Reaktion auf den Fall der Kryptopreise ist. Ich nehme an, sie ist aus der Kultur in diesem Bereich entstanden. Im Mittelpunkt stehen Leute, die auf vergangene Zyklen verweisen und darauf, dass Bitcoin immer wieder zurückgekommen ist. Aber sie übersehen dabei etwas.

Bitcoin wurde im Januar 2009 während einer der längsten und explosivsten Haussephasen der Geschichte eingeführt. Seit diesem Jahr ist das nicht mehr der Fall. Das Freigeld wurde abgestellt – die US-Notenbank hat die Zinsen in historisch hohem Tempo angehoben, und die Inflation ist so hoch wie seit den 70er Jahren nicht mehr.

Dies ist das erste Mal, dass Bitcoin jemals einen breiteren wirtschaftlichen Bärenmarkt erlebt. Und aus diesem Grund sind alle Wetten ungültig. Und es liegt jetzt auf einem niedrigeren Niveau als vor 5 Jahren im Dezember 2017.

Man kann nicht einfach den Rückgang ausnutzen und den großen Reibach machen. Ein Blick auf die obige Grafik zeigt, wie viele Rückgänge es in diesem Jahr gegeben hat. Das ist hart. Der Handel ist schwierig. Krypto ist volatil. Für jeden Screenshot von 100-fachen Gewinnen, den Sie auf Twitter sehen, gibt es 100 weitere Leute, die alles verloren haben.

Aufmerksamkeit auf die Gesamtwirtschaft richten

Der Zusammenbruch von FTX ist wild. Und es ist unglaublich schlecht für die Kryptowirtschaft im Allgemeinen. Erwarten Sie eine gewisse Ansteckung, da wir noch nicht wissen, wer wem ausgesetzt war – aber FTX, als ein so großer Akteur in der Branche, wird zweifellos einige Leute mit nach unten ziehen.

Aber lassen Sie den größeren Trend nicht aus den Augen. Kryptowährungen folgen dem Aktienmarkt. Blue-Chip-Anlagen wie Bitcoin und Ethereum sind der Schwanz des Hundes, wobei der Hund der Aktienmarkt ist. Und dieser Aktienmarkt schwankt aufgrund der Inflationswerte und der Zinsstrategie der US-Notenbank hin und her.

Ich habe letzten Monat darüber geschrieben, dass diese Korrelation zwischen Aktien und Bitcoin so hoch ist wie nie zuvor. Sie zog im April 2022 deutlich an, genau zu dem Zeitpunkt, als wir in dieses Hochzinsumfeld übergingen.

Kurzfristig muss sich diese FTX-Episode erst noch entwickeln. Die Ansteckung wird sich ausbreiten, es wird Neuigkeiten geben, es wird Überraschungen geben. Und danach geht es zurück zur Beobachtung des Aktienmarktes. Falls es nicht schon klar war – die Kryptomärkte sind gnadenlos. Vergessen Sie das nicht, und bleiben Sie vorsichtig.