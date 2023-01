ApeCoin (APE) Preisvorhersage: So wird Metacade (MCADE) den Apecoin im Jahr 2023 überflügeln

Investoren in der gesamten Krypto-Szene blicken auf ein schwieriges Jahr zurück, während sie aktiv nach Möglichkeiten für lebensverändernde Gewinne suchen. Es ist keine Überraschung, dass einige etablierte Projekte wie Apecoin genau unter die Lupe genommen werden, aber es ist ein Newcomer, Metacade, der wirklich anfängt, die Dinge aufzurütteln.

Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren, und sehen Sie, ob die untenstehenden Preisvorhersagen für Metacade und ApeCoin Ihnen helfen können, die beste Investition für Ihr hart verdientes Geld zu finden.

Was ist Metacade?

Metacade hat sich der Welt der Spiele angenommen und versucht, eine neue Community zu etablieren, die das Beste aus Spielen und Kryptowährungen in einer immersiven Erfahrung vereint – und es Spielern und Krypto-Liebhabern ermöglicht, sich miteinander zu verbinden, während sie ihre Lieblingsspiele spielen.

Metacade hat es sich zum Ziel gesetzt , Spielern einen One-Stop-Shop für alle ihre Spielbedürfnisse zu bieten. Vor allem bietet Metacade eine Spielhalle mit einer großen Anzahl von Titeln, die es den Nutzern ermöglicht, sich Belohnungen zu verdienen – auch durch wettbewerbsorientiertes Spielen in Turnieren und andere Möglichkeiten, sich mit der Community zu verbinden. Das Projekt unterstützt auch den Einsatz von Token-Inhabern, so dass MCADE-Inhaber ein passives Einkommen erzielen und gleichzeitig einen Beitrag zum Ökosystem leisten können.

Wie funktioniert Metacade?

Metacade verwendet auf seiner gesamten Plattform den MCADE-Token. Er wird benötigt, um einen Großteil der Funktionen zu aktivieren; für den Zugang zu Spielen sowie für die Teilnahme an Gaming-Turnieren und Preisverlosungen.

Das wohl neuartigste Element sind die Metagrants, bei denen talentierten Spieldesignern Mittel für die Entwicklung von Metaverse-Spielen zur Verfügung gestellt werden. Token-Inhaber innerhalb der Metacade-Community können darüber abstimmen, welche Projekte finanziert werden, und später sogar Belohnungen für das Testen der von ihnen unterstützten Spiele erhalten. All dies soll dank einer der Kernphilosophien der Plattform – Work2Earn – geschehen.

Das Team hinter Metacade arbeitet daran, bis zum 4. Quartal 2024 eine vollständige DAO-Governance zu erreichen. Um sicherzustellen, dass das Projekt die hohen Standards von Web3 erfüllt, hat Metacade seine Spezifikation, seinen Smart Contract und sein Team für ein Certik-Audit eingereicht.

Metacade scheint eine unglaubliche Investitionsmöglichkeit zu sein. Alle Anzeichen deuten auf eine glänzende Zukunft hin und bieten ein riesiges Potenzial für Entwickler und Spieler, die nach neuen Möglichkeiten auf Web3-Plattformen suchen.

MCADE Preisvorhersage Allgemein

MCADE ist der leistungsstarke Utility Token, der auf der gesamten Metacade-Plattform verwendet wird. Neben den Staking-Transaktionen bietet er auch zwei weitreichende Einsatzmöglichkeiten: als Tauschmittel und innerhalb des Metacade-Belohnungssystems.

Das Wertelement von MCADE bedeutet, dass mit zunehmender Akzeptanz auch der Bedarf an MCADE in der Nutzerbasis steigt – da mehr Nutzer Spiele spielen wollen, Entwickler nach Finanzierungsmöglichkeiten suchen und das Metacade-Ökosystem eine Vielzahl anderer Spieleaktivitäten ermöglicht.

Die Bindung von Nutzern wird durch die auf der Plattform angebotenen Belohnungen unterstützt, die durch die Vorteile der Sicherheit und der Transaktionsgebühren, die mit dem Ethereum-Netzwerk verbunden sind, noch verstärkt werden. All dies bedeutet, dass das Projekt wahrscheinlich weiterhin an Dynamik gewinnen wird, was einen anhaltenden Kaufdruck auf den MCADE-Token ausüben wird.

In Anbetracht dieser Faktoren scheint es klar, dass der Preis von MCADE wahrscheinlich deutlich ansteigen wird. Dies wird wahrscheinlich schon im Jahr 2023 der Fall sein, da die aufregende Roadmap sowohl die Einführung der klassischen Spielhalle als auch die Vergabe des ersten Metagrants vorsieht. Wenn immer mehr Nutzer die aufregende Realität der Plattform erkennen und die FOMO einsetzt, ist eine Preisprognose vom 30-fachen des Vorverkaufspreises nicht außer Frage.

Was eine Preisprognose für die fernere Zukunft angeht, so ist es sinnvoll, sich die Marktkapitalisierung von Projekten wie The Sandbox anzusehen, das trotz einer kleinen Nutzerbasis im Jahr 2021 eine Marktkapitalisierung von 6 Milliarden Dollar erreicht hat. Daher ist eine Marktkapitalisierung von 20 Milliarden Dollar für Metacade erreichbar, wenn die Vision in den nächsten Jahren auf Kurs bleibt, was bedeutet, dass der Preis um das 1.000-fache auf 10 Dollar steigen könnte.

ApeCoin Preisvorhersage Allgemein

ApeCoin ist selbst relativ neu und wurde im März 2022 eingeführt. Es wurde von den beliebten NFT-Veröffentlichungen Bored Ape Yacht Club (BAYC) und Mutant Ape Yacht Club (MAYC) übernommen. Das Ökosystem von Bored Ape konzentriert sich auf NFTs und insbesondere auf Sammlerstücke und Kunst.

Das Ziel von ApeCoin, das von der Community über eine DAO betrieben wird, ist es, ein Ökosystem zu schaffen, das sich auf Kunst konzentriert und der Kreativwirtschaft einen Mehrwert bietet.

Die Vorhersage des ApeCoin-Kurses ist schwierig, aber bei so vielen Unbekannten und regulatorischen Bedenken in den USA ist es schwer, einen dramatischen Kursanstieg zu sehen. Wenn ApeCoin im Jahr 2023 um 20 % auf 4,60 $ steigen kann, wäre das ein großer Erfolg für das Projekt – daher glauben viele, dass Metacade das bekannte Projekt eher früher als später übertreffen wird.

Metacade – Dramatischer Preisanstieg zu erwarten

Die Herausforderungen, mit denen APE konfrontiert ist, machen die Preisprognose für ApeCoin ernüchternd, aber es besteht immer noch die Chance auf ein angemessenes Maß an Aufwärtsentwicklung. Im Gegensatz dazu ist es schwer, das Potenzial von Metacade zu ignorieren. Die Überprüfung der Metacade- und ApeCoin-Kursvorhersagen lässt allen rationalen Investoren nur eine echte Wahl für lebensverändernde Gewinne.

Es ist kein Wunder, dass Metacade, selbst in seinem frühen Stadium, so viel Aufmerksamkeit von Krypto-Communities auf sich zieht. Da die erste Phase des Vorverkaufs bereits begonnen hat, werden die verfügbaren MCADE-Token wahrscheinlich schon sehr bald von versierten Anlegern erworben werden.