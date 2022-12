Apecoin war gegen Ende des letzten Bullen Marktes eine der meistdiskutierten Kryptowährungen

Apecoin war gegen Ende der letzten Aufschwungsphase eine der gefragtesten Kryptowährungen. Auch nach Marktkapitalisierung gehört Apecoin immer noch zu den Top 50 Projekten . Doch im Jahr 2023 und darüber hinaus besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass jede Kursvorhersage für Apecoin von MCADE übertroffen wird.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, warum Ihre Prognose für den Apecoin-Kurs möglicherweise zu hoch ist.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade ist die erste virtuelle Web3-Spielhalle. Hier finden Sie die neuesten und besten GameFi- und P2E-Spiele, so ähnlich wie Steam für PC-Spiele. Bei der Vielzahl an Titeln, die Sie ausprobieren können, ist hier mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Das ist einer der Gründe, worin das Projekt so vielversprechend ist.

Ein weiterer Grund für den Optimismus, den Metacade ausstrahlt, ist das große Engagement für die Community. Metacade dient der Community, indem viele Möglichkeiten geschaffen werden, online Geld zu verdienen, z.B. P2E-Spiele, Einsätze, Preisverlosungen und sogar wettbewerbsfähige Turniere.

Außerdem vergibt Metacade über Metagrants finanzielle Mittel an aufstrebende Entwickler aus der Community mit überzeugenden Ideen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass es auf der Plattform immer wieder neue Spiele gibt, die Spaß machen, so dass Sie immer einen Grund haben, wiederzukommen.

Metacade wird erfolgreicher sein als Apecoin und zwar aus folgenden Gründen

Nachdem wir nun erklärt haben, was Metacade ist, wollen wir uns ansehen, warum unsere Kursprognose für Metacade höher ist als unsere Apecoin-Kursprognose. Hier sind vier Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Ihre eigene Kursprognose für Apecoin in der Zukunft bewerten.

Metacade bietet etwas für jeden Geschmack

Was Metacade wirklich besonders macht, ist die Tatsache, dass es viele verschiedene Web3-Spiele auf einer einzigen Plattform anbietet. Die meisten Projekte bieten den Nutzern nur ein einziges Spiel an. Das bedeutet, wenn jemandem dieses Spiel nicht gefällt, hat er keinen Grund, sich weiter mit der Plattform zu befassen.

Metacade gibt den Nutzern immer einen Grund, die Plattform zu nutzen, denn es gibt hier viele verschiedene Spiele. Dieser Aspekt sollte dazu beitragen, die Nutzerzahlen hoch zu halten und ein langfristiges Wachstum zu gewährleisten.

Apecoin hat eine begrenzte Anziehungskraft

Eine Besonderheit, die Sie bei Ihrer Prognose des Apecoin-Kurses beachten sollten, ist, dass das Projekt eine Erweiterung der Bored Ape Yacht Club NFT-Kollektion ist. Diese NFT-Kollektion ist eine der beliebtesten auf dem Markt, aber auch eine der am meisten belächelten in der Krypto-Community.

Es gibt viele Krypto-Enthusiasten, die den Bored Ape Yacht Club und seine Besitzer nicht mögen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Leute sich jemals ernsthaft mit Apecoin beschäftigen werden, und das könnte das Projekt auf dem Weg ins Jahr 2023 bremsen.

Metacade ist für mehr als nur Gaming

Als Plattform bietet Metacade mehr als nur den Zugang zu den besten Spielen. Metacade ist außerdem ein Ort, an dem Freunde Zeit miteinander verbringen können, wo dem Menschen neue Freunde kennenlernen können und wo dem Menschen, die im Bereich Web3 arbeiten möchten, ihre ersten Jobs finden können, indem sie z.B. Spiele testen und Communities verwalten.

Metacade ist so konzipiert, dass es wie ein virtueller Community-Treffpunkt ist bzw. wie eine Art Rathaus funktioniert. Sein Potenzial geht über den Spielesektor hinaus.

Apecoin hängt davon ab, dass zu viele Elemente in die richtige Richtung laufen

Apecoin dient als native Währung für das kommende Otherside Metaverse-Projekt von Yuga Labs. Aus diesem Grund hat der Apecoin eine relativ hohe Marktkapitalisierung erreicht.

Wenn jedoch irgendetwas mit Otherside schief geht – wie zum Beispiel, dass es zum Start nicht viele Nutzer anlockt oder es zu Verzögerungen kommt – dann wird Apecoin zweifellos darunter leiden. Das Gleiche gilt für das Ökosystem des Bored Ape Yacht Clubs im Allgemeinen, wie wir bereits in einem früheren Unterabschnitt erwähnt haben.

Das bedeutet, dass Apecoin zu sehr von anderen Projekten abhängig ist, um allein erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund ist eine Investition in Apecoin mit vielen Risiken verbunden.

Metacade (MCADE) ist ohne Zweifel die bessere Anlagemöglichkeit

Angesichts all dessen, was wir bisher berichtet haben, sollte es Ihnen nun leichter fallen zu verstehen, warum unsere Vorhersage für den Apecoin-Kurs niedriger ausfällt als unsere Vorhersage für MCADE. Metacade und sein MCADE-Token könnten eine der allerbesten Investitionen des Jahres 2023 und darüber hinaus sein.

Der Vorverkaufspreis des Projekts begann bei 125 MCADE für 1 $ und wird bis zum Ende des Vorverkaufs allmählich auf 50 MCADE für 1 $ sinken, also lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, um dieses aufstrebende Projekt zu prüfen.