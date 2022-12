Verlorene 100 BTC von der Betrugsbörse QuadrigaCX bewegen sich plötzlich

Wichtigste Punkte

QuadrigaCX meldete 2019 Insolvenz an, nachdem sein CEO Gerald Cotten unter mysteriösen und plötzlichen Umständen verstarb

Cotten soll der einzige gewesen sein, der Zugang zu Cold Wallets mit Geldern hatte

Später wurde bekannt, dass Cotten Kunden betrogen hatte, wobei QuadrigaCX ein Ponzi-Schema war

Über 100 BTC wurden 2019 nach dem Insolvenzantrag irrtümlicherweise in eine Wallet transferiert, wobei der Insolvenzverwalter EY erklärte, dass die Gelder nun verloren seien, da niemand Zugriff hatte

An diesem Wochenende erwachten die Wallets wieder, und die Gelder wurden an einen Krypto-Mischdienst übertragen

Schlafende Bitcoin-Wallets der umstrittenen Börse (nein, nicht diese) QuadrigaCX sind an diesem Wochenende aufgewacht. Über 100 Bitcoins, die an die nicht mehr existierende Börse gebunden sind, wurden aus Cold Wallets entfernt, die bisher als Wallets galten, auf die niemand zugreifen konnte.

QuadrigaCX, für alle, die es nicht kennen, ist die von Gerald Cotten gegründete Börse und Gegenstand des fesselnden Netflix-Dramas „Trust No One: The Hunt for the Crypto King“. Es war eine der frühen Mainstream-Börsen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt über 80 % des kanadischen Bitcoin-Volumens abwickelte. Nur war das alles ein Betrug.

Was ist mit QuadrigaCX passiert?

Das Unternehmen meldete 2019 Insolvenz an, wobei den Kunden fast 200 Mio. $ geschuldet wurden. Später stellte sich heraus, dass es sich um ein Schneeballsystem handelte, bei dem Cotten Konten unter Decknamen eröffnete und sich fiktive Guthaben gutschrieb, die er dann gegen ahnungslose Kunden eintauschte. Er führte die ganze Zeit ein Doppelleben, und die Börse war nichts als eine Fassade für ein altmodisches Ponzi-Schema.

Das Big-Four-Unternehmen Ernest and Young (EY) ist der Konkursverwalter und sorgte für zusätzliche Intrigen, als es berichtete, dass das Unternehmen fälschlicherweise 100 Bitcoins an eine Wallet geschickt hatte, auf die es keinen Zugriff hatte.

„Am 6. Februar 2019 übertrug Quadriga versehentlich 103 Bitcoins … an Quadriga Cold Wallets, auf die das Unternehmen derzeit keinen Zugriff hat. The Monitor arbeitet mit dem Management zusammen, um diese Kryptowährung nach Möglichkeit aus den verschiedenen Cold Wallets abzurufen.“

CEO stirbt unter mysteriösen Umständen

Der Grund, warum diese Wallet nicht zugänglich war, liegt natürlich darin, dass CEO Cotten auf Reisen unter mysteriösen Umständen starb und eine Million Verschwörungstheorien hervorbrachte. Er war anscheinend der einzige, der die Schlüssel zu den Offline-Wallets hatte, die die Krypto enthalten, weshalb ihn so viele beschuldigten, seinen eigenen Tod vorgetäuscht zu haben.

An diesem Wochenende wurde die Cold Wallet, die diese 100 BTC im Jahr 2019 erhalten hatte, plötzlich wieder aktiv. Es wurden 36 BTC von dieser Wallet und 33 BTC von dieser Wallet gesendet, was zwei der größten Transaktionen waren. Aber mehr als die Menge ist das Ziel interessant – die Coins wurden an den Mischdienst Wasabi gesendet, einen Krypto-Mischdienst, der die Quelle und den Bestimmungsort von Kryptogeldern verschleiert.

Was bedeutet das?

Ist Gerald Cotten also am Leben und gesund und gräbt er in seinen Bitcoin-Ersparnissen?

Magdalena Gronowska, Insolvenzprüferin und Mitglied des Gläubigerausschusses von Quadriga, sagte, die Gelder seien von EY nicht bewegt worden. Und frühere Berichte von EY besagten, dass Cotten der einzige war, der Zugang zu den Wallets hatte.

Ehrlich gesagt, niemand weiß es. Dies ist nur eine weitere mysteriöse Schicht in einer Geschichte, die bereits so bizarr, verwirrend und zwielichtig war, wie es nur sein konnte. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Gerald Cotten ein Betrüger und QuadrigaCX ein Schwindel war, und jetzt bewegen sich die Coins, über die angeblich nur er die Kontrolle hatte – die also als verloren galten, da er verstorben ist – wieder.

Entweder lebt Cotten oder jemand anderes hat Zugriff auf diese Wallets. Aber wenn der Akteur legitim war, dann frage ich: Warum schicken sie das Geld an einen Mischdienst?