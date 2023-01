Der Presale von Metacade (MCADE) ist mitten im Krypto-Winter ausverkauft – Hier sind die Gründe dafür

Nachdem der anhaltende Krypto-Winter viele Investoren mit geringen Gewinnen (wenn überhaupt) im Jahr 2022 unzufrieden gemacht hat, wird für das Jahr 2023 mit grüneren Weiden gerechnet. Während vielen Token ein rasantes Comeback vorausgesagt wird, gibt es vor allem einen, auf den viele in letzter Zeit große Wetten abgeschlossen haben. Er heißt Metacade, und der Hype um das Projekt hat dazu geführt, dass der Token Presale ständig ausverkauft war. Lies weiter und finde heraus, warum.

Der anhaltende Krypto-Winter lässt viele Anleger frösteln

Nach steigender Inflation, Zinserhöhungen und dem Niedergang einiger der bekanntesten Kryptoakteure im Jahr 2022 liegen viele Projekte im aktuellen Krypto-Winter deutlich unter ihren Höchstständen von 2021. Bitcoin – der oft als Maßstab für die Kryptowährung gilt – fiel von seinem Höchststand von 69.000 $ im November 2021 um 77,5 % auf einen Tiefstand von 15.476 $ etwa ein Jahr später.

Altcoins wie DOT stürzten im gleichen Zeitraum um über 92 % ab, während andere etwas mehr Widerstandskraft zeigten. TRX zum Beispiel hat sich in etwa so entwickelt wie BTC und ist von seinem Hoch im Jahr 2021 bis zu seinem Tief im Jahr 2022 um -74,9 % gefallen. Zwar haben sich die Preise Anfang 2023 wieder leicht erholt, aber einige sind der Meinung, dass der Kryptowinter noch lange nicht vorbei ist. Trotz dieser anhaltenden Baisse hat ein Token Millionen an Investitionen angezogen: Metacade.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade ist ein Play-to-Earn (P2E)-Community-Hub, der sich zum Ziel gesetzt hat, die GameFi-Revolution anzuführen. Ihr Ziel ist es, die erste Adresse im Web3 zu sein, um P2E-Gaming zu erforschen, zu lernen und das Beste daraus zu machen. Metacade gibt den Spielern alle Werkzeuge an die Hand, die sie brauchen, um in diesem schnell wachsenden Bereich voranzukommen, wie z.B. spezielle Foren, Rezensionen, Spiel-Ranglisten und führende GameFi-Alpha, die von P2E-Veteranen geteilt werden.

Außerdem fördert es eine loyale Gemeinschaft, indem es den Spielern so viel wie möglich bietet. Neben regelmäßigen Turnieren, Verlosungen und Wettbewerben nutzt Metacade die Macht der Dezentralisierung und der Kryptowährung für das Gute, indem es die Spieler für ihre Beiträge belohnt und ihnen ein Mitspracherecht bei den Spielen gibt, die sie spielen werden. Es gibt sogar Pläne für eine Jobbörse und für die Umwandlung des Projekts in eine dezentrale autonome Organisation (DAO) .

Ein tiefer Einblick in die wichtigsten Funktionen von Metacade (MCADE)

Traditionell werden Spieler/innen dazu aufgefordert, Bewertungen und Tipps mit anderen zu teilen, ohne dafür etwas zu erhalten. Wer profitiert davon? In erster Linie die Plattform, die diese Rezensionen und Tipps veröffentlicht.

Metacade hat das erkannt und bezahlt die Nutzerinnen und Nutzer direkt mit dem MCADE-Token für ihren Beitrag zum Wachstum der Community, anstatt selbst davon zu profitieren und nichts zurückzugeben. Das heißt, selbst wenn du gerade erst mit P2E anfängst, kannst du Geld verdienen, indem du einfach deine Meinung über ein neues Spiel, das du spielst, mitteilst oder Tipps postest, die andere Spieler/innen nutzen können, um weiterzukommen.

Ende 2023 wird Metacade außerdem seinen ersten Metagrant vergeben. Metagrants ermöglichen es der Community, die Mittel des Projekts an ausgewählte Spieleentwickler zu leiten, um die nächste Generation von P2E-Spielen zu finanzieren, die von der Community unterstützt werden. Entwickler/innen reichen ihre Spielvorschläge bei einem der Metagrant-Wettbewerbe ein, und die Idee, die die meisten Stimmen der MCADE-Inhaber/innen erhält, wird mit Mitteln aus der Schatzkammer unterstützt.

Der fertige Titel wird in der virtuellen Spielhalle von Metacade gehostet, wo sich jeder einloggen und spielen kann. Es braucht nur ein bahnbrechendes Spiel, das von der Community produziert wird, und Metacade könnte ins Rampenlicht der Mainstream-Medien rücken und den MCADE-Token in die Höhe schnellen lassen.

Wie bereits erwähnt, wird Metacade auch eine Jobbörse einrichten. Voraussichtlich im Jahr 2024 werden dort Gelegenheitsjobs, Teilzeitjobs und Vollzeitjobs bei den Titanen von Web3 und GameFi angeboten. Ganz gleich, ob du Spiele in der Testumgebung von Metacade testen möchtest, um dir ein Zubrot zu verdienen, oder ob du als Spieleentwickler/in Fuß fassen willst, du wirst bestimmt etwas finden, das deinen Fähigkeiten entspricht.

Ende 2024 wird Metacade vollständig in eine DAO umgewandelt. Während die Grundlagen dafür bereits im zweiten Quartal 2023 gelegt werden sollen, wird das Kernteam von Metacade zurücktreten und die Zügel an gewählte Metacade-Mitglieder übergeben. Von diesem Zeitpunkt an werden die MCADE-Inhaber/innen über die Zukunft der ersten demokratisch geführten virtuellen Spielhalle der Welt entscheiden.

Metacade (MCADE) könnte einer der besten Performer des Jahres 2023 sein

Wie gut hat sich Metacade trotz des anhaltenden Kryptowinters im Presale entwickelt? In den ersten sieben Wochen des MCADE Presale haben Tausende von Anlegern aus der ganzen Welt rund 3,4 Mio. $ gesammelt.

Der Preis der MCADE-Token ist bereits vom Startpreis von 0,008 $ auf 0,012 $ gestiegen, und es wird erwartet, dass die Preise bis zum Ende des Presale auf 0,02 $ steigen werden. Viele Analysten sind jedoch der Meinung, dass MCADE noch viel mehr Raum für Wachstum hat. Einige gehen davon aus, dass der Preis bis Ende 2023 auf mindestens 0,20 US-Dollar steigen wird, wenn der Kryptowinter wie prognostiziert nachlässt.

Dies wird durch die Tatsache gestützt, dass GameFi in diesem Jahr durchstarten wird. Absolute Reports schätzt die jährliche Wachstumsrate der Branche auf 20,4 % zwischen 2022 und 2028, während Crypto.com ein viel schnelleres Wachstum von 100 % pro Jahr vorhersagt. Wenn man bedenkt, wie wichtig Social Hubs für Spieler/innen sind und dass Metacade der erste Anbieter ist, könnte Metacade schon bald die erste Adresse für alle P2E-Aktivitäten sein.

Wenn du glaubst, dass Metacade auf dem richtigen Weg ist, solltest du dir den MCADE Presale so schnell wie möglich ansehen. Die Zeit wird schnell knapp, um MCADE-Tokens zum Preis von 0,012 $ zu ergattern, bevor es in die nächste Phase des Presale geht!