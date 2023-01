Was ist die Bitcoin-Hash-Rate und warum liegt sie auf einem Allzeithoch?

Wichtigste Punkte

Die Bitcoin-Hash-Rate ist die Menge an Rechenleistung, die zum Mining beigetragen wird

Es erreicht immer wieder neue Allzeithochs

Dies schmälert die Rentabilität der Miner in einer Zeit, in der die Stromkosten gestiegen und der Bitcoin-Preis gefallen ist

Insgesamt deutet eine hohe Hash-Rate auf ein gesundes und sicheres Bitcoin-Netzwerk hin

„Allzeithoch“ ist eine Phrase, die ich schon lange nicht mehr verwendet habe, wenn ich über den Kryptowährungsraum berichte. Aber wenn man genau hinsieht, gibt es etwas, das immer wieder neue Höchststände erreicht, und das ist die Bitcoin-Hash-Rate.

Die Hash-Rate von Bitcoin bezieht sich auf die Menge an Rechenleistung, die durch Mining in das Netzwerk eingebracht wird. Und wie die folgende Grafik zeigt, scheint sich sein unaufhaltsamer Aufstieg während der Pandemie nicht zu verlangsamen. Aber was bedeutet das und warum steigt sie?

Was ist die Bitcoin-Hash-Rate?

Vorbei sind die Zeiten, in denen jeder auf seinem PC minen konnte. Heute wird das Mining von großen Mining-Pools beherrscht, die speziell für diesen Zweck entwickelte Computer einsetzen.

Beim Mining müssen diese Computer komplexe mathematische Rätsel lösen. Sobald dieses Rätsel gelöst ist, kann der letzte Block von Transaktionen validiert und an die Blockchain angehängt werden, bevor sich der Prozess für den nächsten Block und das nächste mathematische Rätsel wiederholt. Sobald ein Rätsel gelöst und ein Block validiert ist, wird der Miner, der für diese Arbeit verantwortlich ist, in neu erzeugten Bitcoins bezahlt.

Das ist alles sehr kompliziert, aber es ist wichtig zu verstehen, dass Bitcoin so programmiert ist, dass eine bestimmte Anzahl von Bitcoin im Laufe der Zeit auf den Markt kommt, wobei die Blockchain so kodiert ist, dass alle zehn Minuten ein neuer Block hinzugefügt (validiert) wird.

Aber je mehr Computer dem Netzwerk beitreten und je höher die Hash-Rate ist, desto schneller sollten diese Rätsel gelöst werden, was bedeutet, dass die Blockzeit verkürzt und mehr Bitcoins in Umlauf gebracht werden. Richtig? Nun, hier ist die Sache. In Bitcoin ist eine Anpassung der Schwierigkeit kodiert – das bedeutet, je mehr Rechenleistung dem Netzwerk beitritt, desto schwieriger ist es, diese Rätsel zu lösen.

Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil ich nicht einmal annähernd verstehe, was sich unter der Haube des mythischen Ungetüms Bitcoin-Blockchain verbirgt, aber die Hauptsache ist, dass die Schwierigkeit steigt, je mehr Miner sich beteiligen.

Und da Bitcoin populärer geworden ist (und im Preis gestiegen ist), ist genau das passiert. Weitere Miner haben sich dem Netzwerk angeschlossen, und heute ist es ein hochentwickelter Prozess. Vor zehn Jahren, als es nur wenige Miner gab, hätten Sie und ich unsere Laptops herausholen und in einem vernünftigen Maß minen können.

Warum liegt sie auf einem Allzeithoch?

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum die Hash-Rate weiterhin auf neue Höchststände steigt. Aber unterm Strich lässt die Zunahme der Miner die Hash-Rate steigen.

Es stellt sich also die Frage, warum die Miner weiterhin mitmachen, obwohl der Bitcoin-Preis stark gesunken ist. Hier gibt es mehrere mögliche Antworten.

Erstens war während der Pandemie-Hausse die Mining-Ausrüstung knapp und die Preise für Gegenstände wie Chips stiegen ins Unermessliche. Viele Miner bestellten während der Hausse neue Mining-Rigs, erhielten die Ausrüstung aber erst vor kurzem (oder manche noch gar nicht).

Als der Bitcoin-Preis fiel, sank auch die Rentabilität des Mining, da die Einnahmen der Miner auf Bitcoin lauten. Es wurde neue Mining-Ausrüstung entwickelt, die zu einem niedrigeren Preis als zuvor verkauft wird, was zu einem Anstieg der Zahl der Miner beiträgt.

Eine andere Theorie ist die Ethereum-Merge. Dies geschah im September, als Ethereum von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake überging, was bedeutet, dass das Mining im Netzwerk eingestellt wurde. Daher wechselten einige dieser arbeitslosen Ethereum-Miner zum Bitcoin-Mining.

Was bedeutet eine höhere Hash-Rate?

Die erste Folge einer steigenden Hash-Rate ist offensichtlich ein größerer Druck auf die Miner. Mehr Wettbewerb und eine höhere erforderliche Hash-Rate schmälern ihre Rentabilität, insbesondere in einer Zeit, in der die Stromkosten gestiegen sind und die Einnahmen (Bitcoin) gesunken sind.

Dies lässt sich am besten erkennen, wenn man sich die Entwicklung der Aktienkurse einiger börsennotierter Mining-Unternehmen im Jahr 2022 ansieht.

Positiv zu vermerken ist, dass die Bitcoin-Hash-Rate als Sicherheitsmaßstab für das Netzwerk gilt. Je höher die Hash-Rate ist, desto sicherer ist das Netzwerk. In diesem Zusammenhang ist das Allzeithoch also eine gute Sache.

Aus diesem Grund wird eine hohe Hash-Rate im Allgemeinen als positiv angesehen, da sie ein gesundes Netzwerk impliziert. Das einzige Problem ist, dass die Miner den Druck spüren.