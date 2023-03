Der Token-Verkauf von Metacade wird die Kryptomärkte wahrscheinlich im Sturm erobern – sagen Experten voraus

Das neue GameFi-Projekt von Metacade war eine der guten Nachrichten auf dem Kryptomarkt, während sich der Gesamtmarkt aus dem Krypto-Winter 2022 erholt. Bullische Kursanstiege, angeführt von der Rückkehr von Bitcoin über die Marke von 20.000 $, veranlassen viele Kryptoanalysten, sich auf den nächsten Bullenmarkt zu freuen. Die erfolgreiche Presale-Phase von Metacade ist eine hervorragende Investitionsmöglichkeit für Händler, die nun voll einsteigen wollen.

Wird der Token-Verkauf von Metacade auch im Jahr 2023 die Aufmerksamkeit der Kryptomärkte auf sich ziehen?

Wird die Web3-Technologie Metacade dazu verhelfen, neue Spieler anzuziehen?

GameFi, kurz für „Game Finance“, ist ein bahnbrechender Sektor innerhalb des Web3, der die Gaming-Welt mit den finanziellen Vorteilen der Blockchain-Technologie verbindet. GameFi-Projekte wie Metacade, die Spielern eine umfassende und immersive Plattform bieten, können dank der DeFi-Funktionalität zudem neue Einnahmequellen erschließen.

Folglich kann Metacade der User-Community ermöglichen, Einkommensquellen durch Gaming-Aktivitäten zu finden, nicht nur über den traditionellen GameFi Play-to-Earn (P2E) Ansatz, sondern über zusätzliche Kanäle. Dies könnte zu einer enormen Akzeptanz unter den Krypto-Markt-Fans führen, sobald der Mainstream die enormen Vorteile erkennt.

Eine Studie von Crypto.com veranschaulicht das enorme Potenzial des GameFi-Sektors. Laut dieser Studie könnte der Bereich Krypto-Gaming bis 2025 einen Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar erreichen. Diese Wachstumsentwicklung würde die traditionellen PC- und Konsolenspiele im gleichen Zeitraum um das Zehnfache übertreffen.

Dieses enorme Potenzial ist einer der vielen Gründe, warum die Anleger von Metacade begeistert sind, und das macht das Unternehmen zu einer überzeugenden Investitionsmöglichkeit für erfahrene Händler und Neulinge. Der Projektplan von Metacade skizziert eine realistische Strategie für die Plattform, um durch fesselnde Spielerlebnisse und ein potenzielles Publikum von drei Milliarden Menschen zu einem führenden Akteur im GameFi-Sektor zu werden und Innovationen in der breiteren Blockchain-Gaming-Arena voranzutreiben.

Kann MCADE im Jahr 2023 einen Kurswert von $1 erreichen?

Der native MCADE-Token von Metacade ist entscheidend für die Funktionalität des Ökosystems. Aus diesem Grund wird der Kurs von MCADE steigen, wenn die Nachfrage und die Zahl der Nutzer ebenfalls steigen.

Ein Großteil der Popularität dieser Coin ist auf das intelligente, anlegerfreundliche Design zurückzuführen. Mit einem Gesamtangebot von nur 2 Milliarden Token verfügt MCADE über einen hervorragenden eingebauten Nutzen, eine ausgezeichnete Tokenomics sowie eine Staking-Option, die es Nutzern ermöglicht, passive Einkommensströme aus ihren Beständen zu erzielen.

Angesichts mehrerer laufender technischer Veröffentlichungen in den nächsten Jahren und eines gut durchdachten, aggressiven Marketingplans im Jahr 2023 glauben Analysten, dass MCADE bis Ende 2023 einen Wert von 1 $ erreichen könnte und das geringe Angebot an Token könnte dem Projekt eine erreichbare Marktkapitalisierung von 2 Mrd. $ bescheren.

Was ist Metacade?

Metacade hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt der Videospiele mit einer virtuellen Spielhalle auf Ethereum-Basis zu verändern, die es den Nutzern ermöglicht, ein passives Einkommen zu erzielen, während sie ihrer Leidenschaft frönen. Dieser expansive Ansatz wird Gaming-Enthusiasten und Krypto-Fans auf einer Plattform zusammenbringen. Auf dieser kann jeder Spieler auf verschiedenen Wegen Prämien erhalten und gleichzeitig die umfangreichste Bibliothek an Blockchain-Gaming-Titeln genießen. Damit ist Metacade für einen enormen Erfolg gerüstet.

Neben der einzigartigen P2E-Mechanik der Plattform umfasst das Projekt zudem das Create2Earn-System, das Nutzern jedes Mal eine Prämie in Kryptowährung bietet, wenn sie soziale Inhalte in die Plattform einbringen. Dabei kann es sich um Spielrezensionen, das Teilen von Alphas und Beiträge zu Reddit-ähnlichen Foren und Live-Chats handeln. Das Token-Staking-Protokoll ist ein wesentliches Element des Compete2Earn-Programms, bei dem die Nutzer ihre MCADE-Bestände als Gegenleistung für die Teilnahme an Online-Turnieren und Verlosungen einsetzen.

Zu den wichtigsten Merkmalen, die Metacade auf den Kryptomarkt einbringt, gehört das bahnbrechende Metagrants-System. Entwickler erhalten einen Anreiz, die neuesten Blockchain-Spiele exklusiv für Metacade zu entwickeln, indem sie sich um Krypto-Finanzierung zur Unterstützung ihrer Projekte bewerben. Jeder dieser Vorschläge wird gebündelt und der MCADE-Community präsentiert, die für ihre Lieblingsideen abstimmt, die dann in die Produktionsphase gehen.

Wie funktioniert MCADE?

Innerhalb des Metacade-Ökosystems ist MCADE der Utility-Token, der zum Tausch von Werten gegen Play-to-Play-Titel und Handelswaren verwendet wird. Aufgrund des Nutzens des Tokens ist zu erwarten, dass der Kurswert steigen wird, wenn die Nachfrage nach dem begrenzten Angebot ebenfalls steigt.

Darüber hinaus wird MCADE im Zuge des Übergangs von Metacade zu einer vollwertigen dezentralen, autonomen Organisation zu einem Governance-Token, der den Besitzern ein volles Governance-Stimmrecht einräumt, mit dem sie die künftige Ausrichtung der Plattform bestimmen und sicherstellen können, dass im Mittelpunkt aller Entscheidungen auf der Plattform weiterhin die wichtigsten Personen stehen: nämlich die MCADE-Community.

Frühen Investoren wurde versichert, dass Metacade die Codierung und die Identifizierung des Teams für das strenge CertiK-Audit abgegeben hat, das vor kurzem genehmigt wurde. Investoren können MCADE-Token während der Presale-Phase gefahrlos erwerben, da die Sicherheit besteht, dass etwaige Mängel in der Codierung der Plattform erkannt und behoben und die Identität des Teams vollständig verifiziert wurde.

Metacade könnte eine großartige Investitionsmöglichkeit sein

Die Presale-Phase von MCADE startete vor kurzem mit einem Preis von $0,008 pro Token. Der aktuelle Kurswert in Höhe von $0,02 ist in der letzten Phase des Presales nur noch für eine begrenzte Zeit verfügbar. Das bedeutet, dass Investoren, die ihre Rendite bei den Bedingungen des Kryptomarktes maximieren wollen, jetzt einsteigen sollten, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Angesichts des grundsoliden Projektplans, des hervorragenden Nutzens und der exzellenten Tokenomics wird deutlich, warum Experten Metacade als beste Investitionsmöglichkeit im Jahr 2023 empfehlen, den Kryptomarkt im Sturm zu erobern.