Wird der ASI Token-Presale mit der Cosmos-Rallye im Jahr 2023 Schritt halten können? Was jeder Anleger wissen muss

Die weitreichende Erholung des Kryptomarktes hat Investoren dazu veranlasst, die Zukunft des Cosmos-Kurses infrage zu stellen, denn die Entwicklung des ATOM-Kurses gibt Anlass zur Hoffnung. Es könnte sich eine langfristige Trendwende abzeichnen, von der insbesondere ein neues Projekt profitieren dürfte.

Der Krypto-Presale von AltSignals hat in kürzester Zeit $112k eingebracht, was der Blockchain-Bewegung für künstliche Intelligenz noch mehr Auftrieb gegeben hat. Wird sich Altsignals also in den nächsten Jahren besser entwickeln als Cosmos?

Cosmos-Preis erholt sich, während AltSignals im Web3 für Furore sorgt

Nachdem der Cosmos-Kurs während des Marktcrashs 2022 85 % seines Wertes verloren hat, hat er nun begonnen, sich von einem lang anhaltenden Einbruch zu erholen. Der Preis von ATOM hat sich seit Anfang 2023 mehr als verdoppelt, was viele Anleger dazu veranlasst hat, eine langfristige Trendwende für die Blockchain zu prognostizieren.

Während der Cosmos-Kurs weiter steigt, stößt der Token-Presale von AltSignals weiterhin auf großes Interesse. Bei $ASI handelt es sich um eine aufregende neue Entwicklung des AltSignals-Projekts, das seit 2017 kontinuierlich gewinnbringende Handelssignale innerhalb seiner Community verbreitet hat.

Mit dem branchenführenden algorithmischen Indikator AltAlgo™ wagt sich AltSignals nun in den Bereich der Blockchain-basierten künstlichen Intelligenz (KI) vor. Der $ASI-Token gewährt Zugang zu einem neuen und verbesserten Handels-Toolkit, das von KI angetrieben wird, während sich die Plattform als ein führender Innovator in der KI-Bewegung von Web3 positioniert.

Was ist Cosmos (ATOM)?

Bei Cosmos (ATOM) handelt es sich um ein hoch skalierbares, sicheres und interoperables Blockchain-Netzwerk. Mit dem Ökosystem können Entwickler benutzerdefinierte dezentrale Anwendungen (dApps) erstellen und bereitstellen, frei von Skalierbarkeits- und Interoperabilitätsbeschränkungen, wie sie bei anderen Blockchains üblich sind.

Cosmos ermöglicht es Entwicklern, ihre eigenen Token auszugeben und sich über das Inter Blockchain Communication Protocol (IBC) mit anderen Cosmos-basierten Blockchains zu verbinden. So ist ein Ökosystem verbundener Ketten entstanden, das die einfache Überbrückung von Vermögenswerten über verschiedene Protokolle hinweg ermöglicht und zu einer gleichbleibenden Nachfrage geführt hat, die den ATOM-Preis in Schwung gehalten hat.

Cosmos Preisvorhersage: Könnte der ATOM-Preis 20 Dollar im Jahr 2023 erreichen?

In den letzten Jahren hat der ATOM-Preis große Schwankungen erlebt, aber die Anleger bleiben zuversichtlich, was die Zukunft der Plattform angeht. Der Kurs von Cosmos dürfte in den kommenden Jahren die einzigartige und innovative Blockchain-Lösung des Ökosystems widerspiegeln, was zu einer vielversprechenden ATOM-Kursvorhersage führt.

Die ATOM-Preisprognose könnte bereits vor Ende 2023 $20 erreichen, da eine gewisse Aufwärtsentwicklung erwartet wird, bevor es zu einem weiteren Rückschlag auf den Kryptomärkten kommt. Da der Cosmos-Preis direkt von seinem Nutzen beeinflusst wird, bietet der aktuelle Preis von 12 $ für langfristige Anleger eine vielversprechende Einstiegsposition.

Was ist AltSignals?

Seit seinem Start im Jahr 2017 ist AltSignals eine der erfolgreichsten Daytrading-Gruppen im Web3. Die Plattform nutzt fortschrittliche algorithmische Tools, um Signale mit einem noch nie dagewesenen Maß an Genauigkeit zu liefern. In 19 von 32 aufgezeichneten Monaten haben Trader, die AltAlgo™ nutzen, einen 10-fachen Gewinn in ihrem Portfolio erzielt.

Unter dem Namen ActualizeAI bringt die Plattform jetzt eine Reihe von fortschrittlichen Handelsinstrumenten mit künstlicher Intelligenz auf den Markt. ActualizeAI ist eine bahnbrechende Entwicklung des Projekts, denn sie wurde speziell entwickelt, um die Genauigkeit älterer Tools zu verbessern und profitablere Handelssignale als je zuvor zu liefern.

Blockchain-basierte KI-Protokolle gehören zu den Token mit der höchsten Performance im Jahr 2023, wobei viele in diesem Sektor sogar den Cosmos-Kurs übertreffen. Die Zukunft der KI auf der Blockchain sieht rosig aus, und das neue KI-Toolkit von AltSignals macht den neuen Token $ASI zu einer sehr gefragten Investitionsmöglichkeit.

Wie funktioniert AltSignals?

Mit dem Token $ASI erhält man Zugriff auf den ActualizeAI-Stack. Der Service kombiniert maschinelles Lernen mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP), um eine Reihe von Kursindikatoren und Marktstimmungen zu analysieren. Da die Software auf KI basiert, kann ActualizeAI große Mengen komplexer Daten berücksichtigen, bevor es seinen Nutzern ein einziges Kauf- oder Verkaufssignal gibt.

Das maschinelle Lernen des Protokolls ermöglicht es ActualizeAI, seine Trefferquote kontinuierlich zu verbessern. Da AltAlgo™ bereits eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen kann, scheint der Weg für das neue und verbesserte ActualizeAI nach oben offen zu sein.

Nutzer können durch den Kauf des $ASI-Tokens Zugang zum ActualizeAI Club erhalten. Der Club bietet einen erweiterten Zugang zu ActualizeAI, Beta-Testmöglichkeiten für die neuesten Tools von AltSignals und exklusive Investitionsmöglichkeiten in der Welt von Web3. Der $ASI-Token kann auch eingesetzt werden, um passives Einkommen zu erzielen oder aktiv durch die Teilnahme an einer Vielzahl neuer Funktionen, die im ActualizeAI Club veröffentlicht werden, ein Zusatzeinkommen zu erzielen.

Kann ASI im Jahr 2023 die Marke von 0,50 $ erreichen?

Für den $ASI-Token werden in naher Zukunft große Zuwächse prognostiziert, da der Presale des Tokens eine positive Dynamik für die neuen Entwicklungen der Plattform erzeugt hat. $ASI hat eine deflationäre Tokenomik und sein enormer Nutzen innerhalb des ActualizeAI Clubs wird voraussichtlich eine stetig steigende Nachfrage erzeugen.

Experten rechnen mit einem bis zu 20-fachen Anstieg im Jahr 2023. Der Presale wird den Preis von $ASI von 0,012 $ auf 0,02274 $ anheben, bevor der Token an den Börsen veröffentlicht wird und in die Preisfindung eintritt. Bis zum Ende des Jahres könnte $ASI bis zu $0,50 pro Token wert sein.

ASI vs ATOM Kursprognose: Welcher Token ist im Moment die beste Wahl?

Während die ATOM-Kursvorhersage für die Zukunft sicherlich vielversprechend ist, repräsentiert $ASI eine wachsende Bewegung in der Blockchain, die die Märkte während des nächsten Bullenmarktes im Sturm erobern könnte. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sich der ATOM-Kurs besser entwickelt als AltSignals, das eine sehr vielversprechende Anlagemöglichkeit während des Krypto-Presales darstellt.

Krypto-Presales sind die früheste Investitionsphase für neue Token, weshalb sie für frühe Teilnehmer oft mehr als 100-fache Renditen abwerfen. Nach jeder ausverkauften Presale-Runde steigt der Wert des $ASI-Tokens. Anleger müssen also schnell sein, um das neueste KI-Projekt zum bestmöglichen Preis zu kaufen.