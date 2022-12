Der Zusammenbruch von FTX öffnet die Tür für Newcomer wie Metacade (MCADE) – Hier ist der Grund

Der Zusammenbruch von FTX hat das Vertrauen der Krypto-Community schwer beschädigt

Projekte, die sich auf Community, Dezentralisierung und Transparenz konzentrieren, werden wahrscheinlich profitieren

Metacade, ein neuer Play-to-Earn-Community-Hub, ist ein Paradebeispiel für diese Projekte

In den letzten Wochen wurde die Kryptowelt durch den überraschenden Zusammenbruch einer der bekanntesten Kryptobörsen der Welt, FTX, erschüttert, der mehrere Milliarden Dollar verschlang. Aber es ist vielleicht nicht alles nur schlecht. Die Notwendigkeit von Transparenz und Dezentralisierung ist in letzter Zeit wieder ins Rampenlicht gerückt – zwei Dinge, die für die Wiederherstellung des Vertrauens in die Krypto-Community unerlässlich sind.

In diesem Artikel wird erklärt, warum der Zusammenbruch von FTX für neue Token wie Metacade sogar positiv sein könnte.

Was ist mit FTX passiert?

FTX war eine der weltweit größten zentralisierten Kryptobörsen, die mehr als fünf Millionen Kunden bediente und im Jahr 2021 ein Handelsvolumen von über 700 Milliarden US-Dollar ermöglichte. Sie wurde von Sam Bankman-Fried gegründet, der auch Alameda Research leitete, ein quantitatives Handelsunternehmen mit engen Verbindungen zu FTX.

Am 2. November berichtete ein Artikel von Coindesk, dass Alameda etwa 5 Milliarden Dollar in FTT, dem nativen Token von FTX, in seinem fast 15 Milliarden Dollar schweren Vermögen hält. Da diese Token praktisch aus dem Nichts geschaffen wurden, wurden Bedenken laut, ob Alameda und damit auch FTX in der Lage sein würden, zahlungsfähig zu bleiben, falls der Preis von FTT fallen sollte.

Der erste Dominostein fiel, als Changpeng „CZ“ Zhao am 6. November ankündigte, dass er die FTT-Bestände von Binance verkaufen würde, was eine Todesspirale negativer Spekulationen in Gang setzte, die den FTT-Preis fallen ließ. Dies führte zu einer Liquiditätskrise, da die Investoren sich beeilten, ihre Vermögenswerte von der FTX-Börse abzuziehen. Am 8. November pausierte FTX die Auszahlungen.

Am selben Tag stürzte der FTT-Kurs von 21,8 Dollar auf einen Tiefststand von 3,26 Dollar und dezimierte damit das Vermögen von FTX. In der Zwischenzeit kündigte Binance einen Plan zum Kauf von FTX an, zog diesen aber am nächsten Tag wieder zurück. Dies führte dazu, dass FTX keine Mittel hatte, um die Investoren zu bezahlen und schließlich am 11. November Konkurs anmelden musste. Im Rahmen des Konkursverfahrens wurde festgestellt, dass FTX seinen 50 größten Anlegern mehr als 3 Milliarden Dollar schuldet. Die vom Gericht bestellten Insolvenzverwalter führten schwere Betrugsfälle und schlechtes Risikomanagement als Gründe für den Zusammenbruch von FTX an.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade ist ein Community-Hub, der sich zum Ziel gesetzt hat, die erste Adresse für Play-to-Earn-Gaming zu werden. Hier können sich Spieler, Krypto-Investoren, Entwickler und Unternehmer treffen, um sich zu vernetzen und Spaß zu haben, während sie die aufstrebende GameFi-Industrie erkunden. Auf der Plattform kannst du die neuesten Spiele-Trends sehen, Bewertungen lesen und auf das fortschrittlichste GameFi-Alpha zugreifen, um das Beste aus deinem Play-to-Earn-Abenteuer zu machen.

Metacade hat in letzter Zeit aufgrund seiner Community-First-Philosophie einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das Ziel von Metacade ist es, den Nutzen für die Spieler bei jedem Schritt zu maximieren und das Spielen wieder in die Hände der Spieler zu legen. So belohnt Metacade beispielsweise jeden, der Bewertungen, Tipps oder andere wertvolle Inhalte veröffentlicht, mit dem MCADE-Token. Metacade führt außerdem das Metagrants-Programm ein, das es den Nutzern ermöglicht, in einer wettbewerbsbasierten Arena Geld für die Spiele zu sammeln, die sie spielen möchten. Der fertige Titel wird dann der virtuellen Spielhalle von Metacade hinzugefügt.

Das Ziel von Metacade ist es, die erste virtuelle Spielhalle der Welt zu werden, die sich im Besitz von Spielern befindet, und dabei die Art und Weise zu revolutionieren, wie traditionelle Community-Hubs entstehen. Um diese Vision zu verwirklichen, plant Metacade, nach Abschluss der Entwicklung eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO) zu werden. Das bedeutet, dass jede Entscheidung, die die Community betrifft, den MCADE-Inhabern zur Abstimmung vorgelegt wird.

Warum könnte der Zusammenbruch von FTX ein Vorteil für Metacade (MCADE) sein?

Wenn man die Fakten zusammenfügt, ist es nun möglich zu sehen, warum der Zusammenbruch von FTX die Türen für neue Token wie Metacade öffnen könnte. Einige haben den Zusammenbruch mit der Dotcom-Blase verglichen, die das Vertrauen stark beeinträchtigte, aber internetbasierte Unternehmen dazu ermutigte, nachhaltigere Geschäftsmodelle zu übernehmen. Dasselbe wird wahrscheinlich auch auf dem Kryptomarkt passieren; geringes Vertrauen bedeutet, dass mehr Krypto-Investoren nach transparenten Projekten mit soliden Fundamentaldaten wie Metacade suchen werden.

Metacade hat zum Beispiel klargestellt, dass 70 % seiner Token im Pre-Sale verfügbar sein werden, ohne Gründer- oder Risikokapitalbeteiligung. Außerdem werden Multi-Signatur-Wallets eingeführt, bei denen mehrere Schlüsselinhaber Transaktionen aus der Metacade-Kasse abzeichnen müssen. Wie das Team im Metacade-Whitepaper schreibt, „ist es unsere höchste Priorität, maximale Sicherheit für $MCADE und seine Inhaber zu erreichen“, weshalb sie sich einer vollständigen Prüfung durch Certik unterziehen, einem der führenden Anbieter von Blockchain-Prüfungen.

Es wird wahrscheinlich auch eine stärkere Verlagerung hin zu dezentralen Projekten geben, die keinen zentralen Fehlerpunkt haben. Sobald Metacade zu einer DAO wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es den Nachteilen der Zentralisierung zum Opfer fällt, deutlich geringer, da die Entscheidungen von der Community und nicht von einer Handvoll Personen getroffen werden.

Vor allem aber werden Projekte, die sich auf ihre Nutzer und nicht auf den Gewinn konzentrieren, für Investoren wahrscheinlich viel attraktiver werden. FTX ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn eine zentralisierte Gruppe den Profit und nicht die Nutzer in den Vordergrund stellt, und Projekte wie Metacade könnten ein Gegenmittel gegen diese toxische Philosophie sein.

Metacade (MCADE) könnte nach dem FTX-Fiasko als Gewinner aussteigen

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Folgen des Zusammenbruchs von FTX auf die Zukunft der Kryptowährung auswirken werden. Es besteht eine große Chance, dass eine stärkere behördliche Aufsicht kommen wird, was für Projekte wie Metacade nicht schlecht sein könnte. Das Vertrauen ist derzeit gering, und diese Art von transparenten Projekten dürfte bei Krypto-Investoren auf der ganzen Welt sehr begehrt sein.

In Anbetracht des rasanten Wachstums von Play-to-Earn Games wie AXS oder SAND , kombiniert mit einer Reihe innovativer Funktionen und einem transparenten, auf die Community ausgerichteten Ansatz, scheint Metacade eine hervorragende Investitionsmöglichkeit nach dem Zusammenbruch von FTX zu sein. Und gerade jetzt gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um mit dem noch im Presale befindlichen MCADE-Token einzusteigen. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Token bist, bei dem die Investoren und nicht der Profit im Vordergrund stehen, solltest du dir den Presale von Metacade noch heute ansehen.