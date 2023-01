Die 6 besten Kryptowährungen für eine solide, langfristige Krypto-Investitionsstrategie im Jahr 2023

Nach einem schwierigen Jahr beginnt sich der Staub auf den Kryptomärkten endlich zu legen. Die erschütternden Ereignisse des Jahres 2022 haben die Marktdynamik und die Anlagestrategien für die absehbare Zukunft verändert. Anstatt auf eine schnelle Rendite zu hoffen, setzen viele Investoren jetzt auf ein langfristiges Spiel. Welches sind also die 6 besten Kryptowährungen, die du für eine solide langfristige Krypto-Investitionsstrategie im Jahr 2023 kaufen solltest?

Die 6 besten Kryptowährungen für deine Krypto-Anlagestrategie

Metacade (MCADE) Ethereum (ETH) ApeCoin (APE) Ripple (XRP) Polygon (MATIC) Bitcoin (BTC)

1. Metacade (MCADE)

Den Bereichen Play-to-Earn (P2E), GameFi und Blockchain-Gaming wird für 2023 und darüber hinaus ein explosives Wachstum vorausgesagt. Deshalb ist das Interesse an Metacade (MCADE) mit seiner großen Auswahl an Metaverse- und Arcade-Spielen auch so groß. Das Unternehmen plant, der ultimative Web3-Gaming-Hub zu werden, in dem Spieler/innen, Entwickler/innen und Unternehmer/innen miteinander in Kontakt treten, kommunizieren und interagieren, um voneinander zu profitieren und möglicherweise finanzielle Gewinne zu erzielen.

So funktioniert Metacade (MCADE). Spieler/innen haben die Möglichkeit, mit P2E-Spielen, Online-Wettbewerben, der Erstellung eigener Inhalte, Alpha- und Beta-Tests und neuen Jobangeboten Geld zu verdienen. Entwickler können direkt mit den Spielern interagieren, um Produkte zu testen und zu entwickeln, neue Spiele auf den Markt zu bringen, bezahlte Wettbewerbe zu organisieren und qualifizierte Mitarbeiter einzustellen. Schließlich können Unternehmer und Krypto-Fans ihre MCADE-Token einsetzen und investieren.

Das Geschäftsmodell von Metacade (MCADE) richtet sich an alle, die sich für Krypto-Spiele interessieren. Dieser integrative Ansatz wird durch die erklärte Absicht des Unternehmens, eine DAO zu werden, in der jedes Mitglied die Kontrolle über die Beiträge und die Ausrichtung der Plattform erhält, noch verstärkt. Die vorausschauende Roadmap des Unternehmens umfasst auch Metagrants, ein Programm, das die Entwicklung der nächsten Generation von Titeln auf der Plattform finanziert.

Weshalb MCADE kaufen?

Metacade (MCADE) muss erst noch an den Start gehen. Wenn du also über deine Krypto-Investitionsstrategie nachdenkst, ist es wichtig, den Erfolg des Presale und die Vision der Roadmap im Auge zu behalten. Mit $4.1m, die in der Presale-Phase der Beta-Phase schnell eingesammelt wurden und bereits auf 5 Mio. USD zusteuern, ist MCADE ein überzeugendes Angebot in der P2E- und GameFi-Branche. Beide Zielmärkte werden explodieren, und mit einem heißen Presale-Preis ist Metacade (MCADE) der Top-Pick unter den besten Kryptowährungen.

>>> Du kannst am Metacade Presale hier teilnehmen <<<

2. Ethereum (ETH)

Der Krypto-Riese Nummer zwei steht auf dieser Liste der besten Kryptowährungen an zweiter Stelle. Manche Beobachter sehen Ethereum (ETH) im ständigen Schatten von Bitcoin (BTC), aber das geht an der Sache vorbei. Diese beiden Giganten sind digitale Währungen, aber Ethereum (ETH) bietet viel mehr, denn es unterstützt eine Vielzahl von Smart Contracts, dezentralen Apps und DeFi-Diensten.

Ethereum (ETH) hat viele Konkurrenten inspiriert, die die bekannten Kritikpunkte der Plattform angehen wollen, nämlich hohe Kosten, Skalierbarkeitsprobleme und langsame Transaktionsverarbeitung. Doch obwohl einige der Konkurrenten diese Ziele erreicht haben, ist Ethereum (ETH) dank seiner leistungsstarken Funktionen, weit verbreiteten Akzeptanz, Stabilität, Sicherheit und Liquidität immer noch auf dem Vormarsch. Die Anwärter auf den Ethereum (ETH)-Thron haben noch einen langen Weg vor sich, bevor sie mit den Qualitäten von Ethereum (ETH) mithalten können.

Warum ETH kaufen?

In unsicheren Zeiten suchen Investoren oft nach stabilen, etablierten und langlebigen Unternehmen – und diese Regel gilt auch für den Kryptomarkt. Das bedeutet in der Regel auch, dass Anleger auf größere Unternehmen setzen, die besser in der Lage sind, kurzfristige Schwankungen oder Probleme zu überwinden. Die Größe von Ethereum (ETH) ist definitiv ein Faktor, der die Investitionsstrategie der Menschen in Kryptowährungen bestimmt, aber seine vielen anderen Qualitäten machen ihn auch zu einer der besten Kryptowährungen auf lange Sicht.

3. ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) ist vielleicht nicht jedermanns Sache, wenn es um die besten Kryptowährungen geht, aber bei seinen begeisterten Fans bleibt er hartnäckig beliebt. ApeCoin (APE), hinter dem berühmte Namen wie Paris Hilton und Justin Bieber stehen, scheint die Meinungen zu spalten, wenn es um Krypto-Investitionsstrategien geht. Kritiker verweisen auf den Wertverlust seit dem Start im März 2022, während glühende Befürworter die erfolgreichen NFT-Starts und die Tatsache erwähnen, dass der ApeCoin kaum vom FTX-Crash betroffen war.

Die sehr erfolgreichen NFT-Einführungen sind einer der Gründe, warum ApeCoin (APE) ein solcher Liebling der Kryptowelt ist. Bestimmte Inhaber von Bored Ape Yacht Club und Mutant Ape Yacht Club NFTs konnten spektakuläre Renditen erzielen, und dieses Versprechen – zusammen mit einem ausgeklügelten Marketing, cleverem Merchandising, aufregenden Zukunftsplänen und der Zusammenarbeit mit Yuga Labs – sorgt dafür, dass die Anleger in Scharen zu ApeCoin (APE) strömen.

Warum APE kaufen?

Da ApeCoin (APE) weithin akzeptiert und sehr beliebt ist, gibt es viele Investoren, die diesen Meme Coin als festen Bestandteil ihrer Krypto-Investitionsstrategie betrachten. Aber ist er eine gute langfristige Wette unter den besten Kryptowährungen? Ja, und zwar aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit, seiner unvergleichlichen Werbung, seines aufkeimenden Ökosystems, zu dem auch Spiele gehören, und seiner hohen Liquidität. ApeCoin (APE) kann durchaus beweisen, dass der Hype manchmal völlig gerechtfertigt ist.

4. Ripple (XRP)

Ripple (XRP) ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Kryptowährungen in der Lage sind, die altmodische Marktdynamik aufzurütteln und einen neuen Service anzubieten, der schneller, billiger und sicherer ist als herkömmliche Methoden. Wenn du jemals die Frustration erlebt hast, eine internationale Überweisung mit einem konventionellen Finanzinstitut zu tätigen, wirst du die blitzschnelle Geschwindigkeit, den Komfort und die niedrigen Gebühren von Ripple (XRP) zu schätzen wissen.

Manche Leute nehmen an, dass Ripple (XRP) sich auf Einzelkunden konzentriert, aber das Unternehmen richtet sich eher an Finanzdienstleister, die es nutzen, um ihren Kunden einen besseren Service zu bieten. Zu den Kunden von Ripple (XRP) gehören einige der bekanntesten Finanzinstitute der Welt, wie Santander, Bank of America und UBS. Namen wie diese unterstreichen, warum Ripple (XRP) unter den besten Kryptowährungen so gut abschneidet und eine langfristige Investition ist.

Warum XRP kaufen?

Trotz seines Rufs, zu den besten Kryptowährungen zu gehören, gibt es bei Ripple (XRP) ein Problem: der laufende Rechtsstreit mit der SEC wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Vorschriften. Ein negatives Urteil wird natürlich schwerwiegende negative Folgen haben, aber auch das Gegenteil ist der Fall. Wenn Ripple (XRP) seinen Prozess gewinnen kann – und vergiss nicht, dass es viele namhafte Kunden und Partnerschaften hat – dann sollte es definitiv Teil einer soliden langfristigen Krypto-Investitionsstrategie sein.

5. Polygon (MATIC)

Bei einigen Kryptowährungen dreht sich alles um den Hype, der durch prominente Persönlichkeiten, glitzerndes Marketing und prestigeträchtige Sponsoren unterstützt wird. Aber wenn du hinter all dem Stil nachsiehst, findest du oft nur wenig Substanz. Polygon (MATIC) könnte nicht weiter von diesem Modell entfernt sein. Wäre das Marketing von Polygon (MATIC) so gut wie seine Plattform, seine Produktpalette und seine Funktionalität, wäre es sicherlich ein noch größerer Erfolg, als es ohnehin schon ist.

Polygon (MATIC) ist weithin als die führende Layer-2-Lösung für Ethereum (ETH) anerkannt. Sie bietet eine schnellere, skalierbare, günstigere und flexiblere Transaktionsverarbeitung. Diese Eigenschaften und die einfache Handhabung haben Polygon (MATIC) bei Entwicklern und Investoren sehr beliebt gemacht. Da so viele Apps auf der Plattform laufen und so viele Entwickler an Bord sind, ist Polygon (MATIC) ein unverzichtbares Element in jeder langfristigen Krypto-Investitionsstrategie.

Warum MATIC kaufen?

Viele Anleger setzen heute lieber auf Branchenriesen wie Ethereum (ETH). Eine solche Krypto-Investitionsstrategie wird sich wahrscheinlich positiv auf Unternehmen wie Polygon (MATIC) auswirken, die eng mit Ethereum (ETH) verbunden sind. Sie unterschätzt jedoch die hervorragende Funktionalität, den guten Ruf und die Partnerschaften, die Polygon (MATIC) zu einer der besten Kryptowährungen machen, die es gibt. Der anhaltende Erfolg und die beeindruckenden Zukunftspläne machen Polygon (MATIC) auch langfristig zu einer guten Wahl.

6. Bitcoin (BTC)

Wenn du jemals einen Beweis für die Vorzüge einer langfristigen Krypto-Investitionsstrategie gebraucht hast, brauchst du nicht weiter zu schauen als Bitcoin (BTC) . Anleger, die BTC Anfang 2017 kauften, zahlten einen Preis von rund 1.000 US-Dollar. Zu Beginn des Jahres 2023 ist diese Investition ein 18-faches Wert. Zugegeben, dieser Wert ist nicht so beeindruckend wie der Höchststand von über 68.000 $ im Jahr 2021, aber er zeigt, wie wichtig es ist, langfristig zu denken.

Die schiere Größe von Bitcoin (BTC) bedeutet natürlich, dass er auf jeder Liste der besten Kryptowährungen zu finden ist. Bitcoin (BTC) hat seit seiner Einführung im Jahr 2009 viele Stürme überstanden. Andere Unternehmen sind gekommen und gegangen, aber Bitcoin (BTC) hat standgehalten und sich nicht unterkriegen lassen. Für viele ist er die „erste Wahl“ unter den Kryptowährungen, und es sieht nicht so aus, als würde seine Marktdominanz in nächster Zeit gefährdet sein. Alle langfristigen Investitionspläne für Kryptowährungen sollten Bitcoin (BTC) einschließen.

Warum BTC kaufen?

Die großen institutionellen Investoren sind sich einig, dass Kryptowährungen trotz allem Bestand haben werden. Diese Investoren wissen auch, wie wichtig es ist, dem größten, ältesten, beliebtesten und wertvollsten Akteur auf einem Markt zu folgen. Und schließlich wissen sie besser als jeder andere, dass sich die Märkte fast immer erholen, wenn man das lange Spiel spielt. Wenn Bitcoin (BTC) die erste Wahl für institutionelle Investoren ist, sollte es die erste Wahl für alle sein.

Die besten Kryptowährungen für deine Krypto-Investitionsstrategie: Das Fazit

Wenn du nach den besten Kryptowährungen für eine solide langfristige Krypto-Investitionsstrategie suchst, haben alle Kandidaten hier ihre besonderen Reize. ApeCoin (APE), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Metacade (MCADE), Polygon (MATIC) und Ripple (XRP) haben alle das Potenzial, eine lange und erfolgreiche Zukunft zu haben.

Es kann schwer sein, einen eindeutigen Gewinner zu wählen, aber am Ende ist es eigentlich eine einfache Entscheidung. Der Boom von P2E und GameFi macht Metacade (MCADE) langfristig zu einem vielversprechenden Unternehmen, dessen aktueller Presale auch kurz- und mittelfristig hervorragende Gewinne verspricht. Wenn du zum besten Presale-Preis einsteigen willst, solltest du nicht zu lange warten.

Hier kannst du die besten Kryptowährungen bei eToro kaufen.