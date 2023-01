Die 7 besten Metaverse-Spiele für Investitionen im Jahr 2023

Metaverse-Spiele entwickeln sich ständig weiter und werden immer fortschrittlicher. Die Technologie bietet den Spielern neue Verdienstmöglichkeiten und neue Methoden zur Erkundung immersiver Online-Landschaften, was sie zu einer der begehrtesten Investitionsmöglichkeiten überhaupt macht.

In diesem Artikel werden die allerbesten Metaverse-Spiele besprochen und nach ihrem Investitionspotenzial bewertet:

Metacade (MCADE) Axie Infinity (AXS) Gods Unchained (GODS) Decentraland (MANA) Enjin (ENJ) The Sandbox (SAND) Star Atlas (ATLAS)

1. Metacade (MCADE)

Die beste Investitionsmöglichkeit für alle Metaverse-Spiele im Jahr 2023 ist Metacade . Metacade baut die größte Spielhalle auf der Blockchain auf und bietet eine Reihe verschiedener Spiele im Arcade-Stil an, die alle über eine Play-to-Earn-Mechanik (P2E) verfügen. Die Spieler können in PvP-Turnieren gegeneinander antreten und finanzielle Belohnungen für das Fortschreiten durch endlose Level in diesen klassischen Arcade-Titeln verdienen.

Darüber hinaus wird Metacade zu einem zentralen Knotenpunkt für die gesamte GameFi-Community. Die Plattform bietet einen Ort, um sich mit anderen Spielern zu treffen und die neuesten Trends zu entdecken. Die Spieler werden mit MCADE-Token belohnt, wenn sie nützliche Informationen zur Community beitragen.

Metacade ist in seinem Kern Community-gesteuert. Die Community hat Zugang zu bezahlten Beta-Tests, die helfen, Fehler zu entdecken und das Gameplay zu optimieren, bevor neue Spiele offiziell veröffentlicht werden. Metacade-Benutzer erhalten einen einzigartigen Einblick in den Spielentwicklungsprozess und erhalten ein Sprungbrett, um eine Karriere im Web3 zu starten.

Warum MCADE kaufen?

Metacade unterstützt die Entwicklung von Metaverse-Spielen direkt durch sein Metagrants-Programm. Metagrants werden an die gefragtesten Blockchain-Spiele vergeben, was dazu beitragen kann, das allgemeine Innovationsniveau im GameFi-Sektor zu steigern.

Der MCADE-Token ist ebenfalls brandneu und hat vor kurzem während seines Presales in nur drei Wochen Investitionen im Wert von 1,12 Millionen Dollar angezogen. MCADE kostet derzeit nur 0,01 $ pro Token und hat das Potenzial, im Jahr 2023 auf über 1 $ zu steigen, wenn die Metacade vollständig entwickelt ist.

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) ist ein digitales Sammelkartenspiel, das auf der Ethereum-Blockchain basiert. Axies sind einzigartige virtuelle Haustiere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Werten und Hintergrundgeschichten. Die Spieler können diese Tiere sammeln und ihr Level verbessern, während sie im Spiel vorankommen.

Das Axie Infinity-Metaverse-Spiel wird als eine Mischung aus Pokemon und Tamagotchi beschrieben. Wie diese beiden Spiele hat auch Axie Infinity bewiesen, dass es bei Spielern aus der ganzen Welt äußerst beliebt ist. Im Oktober 2021 zählte Axie Infinity über 2 Millionen tägliche Nutzer und ist damit eine der am meisten genutzten dezentralen Anwendungen (dApps) auf der Blockchain.

Axie Infinity war eines der ersten Spiele, das nicht-fungible Token (NFTs) für die Entwicklung eines Blockchain-basierten Spiels nutzte. Nach allem, was man hört, hat Axie Infinity die GameFi-Bewegung populär gemacht, als es 2018 auf den Markt kam, und der AXS-Token ist seitdem zu einer Top-50-Kryptowährung nach Marktkapitalisierung geworden.

Warum AXS kaufen?

Axie Infinity ist eines der ursprünglichen Blockchain-Spiele und wurde mit einem einzigartigen Design entwickelt. Die Ronin-Brücke ist eine Ethereum-Sidechain, die speziell für Axie Infinity entwickelt wurde, um die Kompatibilität des Spiels mit der Blockchain zu verbessern.

Es wird erwartet, dass sich der AXS-Token im Laufe der Zeit vollständig von seinen Tiefstständen am Bärenmarkt erholen wird. Der Preis von AXS liegt derzeit bei 6,31 $, mit einem Allzeithoch von 166 $ – der AXS-Token hat das Potenzial, diese Höchststände im Laufe der Zeit wieder zu erreichen, was ihn zum zweitbesten Metaverse-Spiel macht, in das man im Jahr 2023 investieren kann.

3. Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained ist ein Online-Strategiespiel, in dem Spieler NFTs handeln, ihr Deck aufrüsten und gegen andere Spieler um den Sieg kämpfen. Das Gods Unchained-Metaverse-Spiel nutzt P2E-Mechaniken, um den Spielern finanzielle Belohnungen zukommen zu lassen, wenn sie Kämpfe gewinnen und ihr NFT-Arsenal erweitern.

Das Projekt wird von einem erfahrenen Team geleitet, zu dem auch Chris Clay gehört, der ehemalige Game Director von Magic: The Gathering Arena (MTGA). Gods Unchained funktioniert ähnlich wie MTGA, nur mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Spieler über eigene digitale Vermögenswerte und integrierte finanzielle Belohnungen verfügen.

Gods Unchained hat seit Beginn der Entwicklung im Jahr 2018 eine große Fangemeinde angezogen. Das Spiel hat Millionen von einzelnen Sammelkarten verkauft und im November 2021 einen eigenen Token für die Plattform, GODS, eingeführt.

Warum GODS kaufen?

Gods Unchained ist ein etabliertes Metaverse-Spiel mit einem relativ neuen Token. Der GODS-Token wurde am Ende des Bullenmarktes im Jahr 2021 auf den Markt gebracht, sodass der aktuelle Preis von 0,1997 $ seinen Wert nicht genau widerspiegelt.

Wenn sich der breitere Kryptomarkt vor dem nächsten Bullenmarkt erholt, könnte GODS deutlich steigen und in die Preisfindung eintreten. Bullenmärkte sind dafür bekannt, dass neue Token parabolisch ansteigen – GODS wird von diesem anfänglichen Ausbruch profitieren und hat die zusätzliche Sicherheit, dass es bereits ein weit verbreitetes Metaverse-Spiel ist.

4. Decentraland (MANA)

Decentraland ist ein Metaverse-Spiel, das es den Nutzern ermöglicht, digitale Grundstücke zu erwerben und einzigartige Anwendungen und Erfahrungen zu entwickeln. Der MANA-Token wird als Tauschmittel auf der Decentraland-Plattform verwendet und gibt den Spielern die Möglichkeit, LAND-Token zu erwerben – einzigartige NFTs, die Parzellen mit virtuellem Grundbesitz darstellen.

Benutzer können auf ihrem erworbenen Land bauen, was immer sie wollen, einschließlich Kunstgalerien, Angriffskursen, Konferenzräumen und fast allem anderen, was man sich vorstellen kann. Die Kreationen können auf vielfältige Weise erforscht und monetarisiert werden, da die Nutzer die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte auf der Decentraland-Plattform haben.

Decentraland treibt die Expansion von Metaverse-Spielen voran, indem es eigene Inhalte ( User Generated Content, UGC) als Grundlage des Spiels unterstützt. Die Plattform ermöglicht es jedem, digitale Vermögenswerte im Metaverse zu kaufen und zu verkaufen, wodurch die Einstiegshürden für digitale Immobilien gesenkt werden und ein verbessertes Nutzererlebnis durch größere persönliche Kontrolle gefördert wird.

Warum MANA kaufen?

Decentraland kann aufgrund seiner einzigartigen Mechanik dazu beitragen, die Akzeptanz der Metaverse-Technologie zu erhöhen. Die Plattform kann sowohl für individuelle Ersteller von Inhalten als auch für Unternehmen, die virtuelle Erlebnisse schaffen wollen, von Nutzen sein. Dies ermöglicht ganz neue Möglichkeiten, mit anderen Menschen über das Internet zu interagieren, was sich im Laufe der Zeit als immer beliebter erweisen könnte.

Der Preis des MANA-Tokens liegt derzeit bei 2,00 US-Dollar und scheint auf diesem Niveau unterbewertet zu sein. Experten prognostizieren für MANA in den kommenden Jahren erhebliche Zuwächse, da sich das Metaverse immer mehr durchsetzt, was es zum viertbesten Metaverse-Spiel macht, in das man im Jahr 2023 investieren sollte.

5. Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) ist eine Blockchain-basierte Plattform, die die Entwicklung von Metaverse-Spielen erleichtert. Die Plattform zielt darauf ab, die Erstellung, die Verwaltung und den Handel von digitalen Vermögenswerten im Spiel leichter zugänglich zu machen. Jeder kann auf Enjin problemlos NFTs erstellen, da das Projekt eine Reihe von Tools anbietet, die den Prozess einfach und intuitiv gestalten.

Enjin bietet auch einige einzigartige Funktionen, die speziell entwickelt wurden, um die Benutzererfahrung in Metaverse-Spielen zu verbessern. ENJ-Tokens sind in NFTs gesperrt, die auf der Plattform erstellt wurden, was den Spielern sofortige Liquidität bietet. Diese Funktion ermöglicht den sofortigen Handel zu niedrigen Kosten.

Warum ENJ kaufen?

GameFi wird immer beliebter, und die NFT-Technologie ist nach wie vor die Grundlage der Branche. Enjin kann dazu beitragen, das Nutzererlebnis für viele Blockchain-Spiele zu optimieren, indem es die Transaktionsgeschwindigkeit und Transparenz von NFTs über viele verschiedene Blockchain-Spiele hinweg verbessert, was ihm einen erheblichen Wert im breiteren GameFi-Ökosystem verleiht.

Der Preis des ENJ-Tokens liegt derzeit bei 0,247987 US-Dollar und damit unter seinem Allzeithoch von 4,82 US-Dollar. Es wird erwartet, dass Enjin Network sein Spiele-Ökosystem ausbauen wird, und der ENJ-Token wird von der hohen Nachfrage und dem daraus resultierenden steigenden Preis profitieren. ENJ ist ein Top-Projekt, in das man investieren sollte, da es das Wachstum von Metaverse-Spielen direkt unterstützt.

6. The Sandbox (SAND)

In der Sandbox können die Spieler ihre eigene digitale Welt erschaffen und eine große Anzahl von Spielerlebnissen erkunden, die von anderen Spielern geschaffen wurden. Im Gegensatz zu anderen Metaverse-Spielen, die sich auf Kämpfe und aktives Gameplay konzentrieren, ermutigt The Sandbox die Spieler dazu, die Landschaft zu erkunden, Geschichten mit Freunden zu erzählen und ihre eigenen Welten zu bauen.

The Sandbox konzentriert sich auf UGC und macht die Erstellung von Spielinhalten für jeden zugänglich. Benutzer können Spiele mit wenig oder gar keiner Programmiererfahrung erstellen, was dazu beitragen kann, das Innovationsniveau in der Spieleentwicklung mit der Zeit zu steigern.

Die Sandbox wurde aufgrund ihres Schwerpunkts auf UGC mit Minecraft verglichen. Minecraft ist das beliebteste PC-Spiel aller Zeiten, was die weit verbreitete Nachfrage nach der Art von Erfahrung widerspiegelt, die The Sandbox bietet.

Warum SAND kaufen?

SAND ist das Tauschmittel, das es den Nutzern ermöglicht, Spielwerte auf der Plattform zu kaufen und zu verkaufen. Die Sandbox ist ein beliebtes Metaverse-Spiel, das im März 2022 mehr als 2 Millionen aktive Nutzer anzog, und es wird erwartet, dass die Plattform im Laufe der Zeit weiter wächst.

Bei einem Preis von 0,413 $ wird erwartet, dass der Wert von SAND in den kommenden Jahren erheblich ansteigen wird. Aus diesem Grund ist es eines der besten Metaverse-Projekte, in die man im Jahr 2023 investieren sollte.

7. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas ist ein futuristisches Metaverse-Spiel, das im Weltraum spielt. Das Metaverse nutzt die Unreal Engine, die dabei hilft, kinoreife Grafiken zu liefern, die die Spieler in eine atemberaubende 3D-Welt versetzen können. Die Spieler können das Universum erforschen und neue Herausforderungen meistern sowie ganze Städte mit gekauften Grundstücken und handelbaren Gütern errichten.

NFTs können mit dem ATLAS-Token gekauft, verkauft und aufgewertet werden. Zu den handelbaren Gegenständen gehören ein Raumschiff, Besatzungsmitglieder, Landparzellen und andere Gegenstände, die zur Verbesserung des Spielerlebnisses verwendet werden können. Das Spiel nutzt die P2E-Mechanik, um allen Spielern Belohnungen mit finanziellem Wert zu bieten.

Warum ATLAS kaufen?

Star Atlas wurde 2021 auf den Markt gebracht und hat sich seither zu einem wichtigen Namen unter den Metaverse-Spielen entwickelt. Die Plattform bietet ein einzigartiges Erlebnis, das die Spieler in den Weltraum eintauchen lässt und neben einer fesselnden Handlung und fortschrittlicher Grafik auch integrierte finanzielle Belohnungen bietet.

Es wird erwartet, dass der Wert von ATLAS von seinem aktuellen Preis von $0,00292817 deutlich ansteigen wird. Es ist definitiv eines der Top-Metaverse-Spiele, die man im Jahr 2023 im Auge behalten sollte, da eine Investition auf diesem Preisniveau im Laufe der Zeit große Renditen bringen könnte.

Metacade: Das beste Metaverse-Spiel für Investitionen im Jahr 2023

Der Presale des MCADE-Tokens war während der Beta-Phase extrem schnell ausverkauft. Der Preis von MCADE begann bei $0,008 und stieg im Laufe des Presales allmählich auf $0,02. Da Metacade das Potenzial hat, in den nächsten Jahren zu einem der größten Krypto-Projekte zu werden, könnte der MCADE-Presale die größte Investitionsmöglichkeit des Jahres 2023 sein.

