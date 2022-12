Die besten Altcoins, die Sie während des Krypto-Crashs im Jahr 2023 kaufen können

Ein Krypto-Crash kann schmerzhaft sein, das steht fest. Manchmal sind wir bei Token, die wir kurz vor dem Höhepunkt des Bullenmarktes gekauft haben, übermäßig engagiert, und das kann dazu führen, dass wir zögern, wieder in neue Investitionen einzusteigen.

Eine Baisse ist jedoch immer eine hervorragende Gelegenheit. Token sind in der Regel unterbewertet, und nach Kursrückgängen von 90 % auf breiter Front gibt es einige großartige Optionen für Krypto-Investoren, die sich auf den nächsten Bullenmarkt vorbereiten wollen.

In diesem Artikel analysieren wir 5 der besten Altcoins, die Sie vor der Trendwende kaufen sollten. Diese Token haben ein hohes Potenzial für die Zukunft und können jeweils große Gewinne für Ihr Portfolio bringen.

Metacade (MCADE)

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade hat sich zum Ziel gesetzt, die größte On-Chain-Spielhalle der Welt zu werden. Das Projekt wird vollständig von der Community vorangetrieben und soll schlussendlich zu einer dezentralisierten autonomen Organisation ( DAO ) werden, die dem breiteren GameFi Ökosystem in vielerlei Hinsicht dient.

Die Plattform bietet nicht nur eine Vielzahl von Play-to-Earn-Spielen, sondern ist auch ein zentraler Ort für GameFi-Enthusiasten und verfügt über einige bahnbrechende Funktionen. Die Spieler können auf Web3-Jobangebote zugreifen, Token verdienen, während sie ihr Wissen über Spiele weitergeben, und über die besten aufstrebenden Spiele abstimmen, um das Wachstum des Ökosystems zu fördern.

Tokenomics

MCADE ist der native Token für Metacade. Er verfügt über ein festes Gesamtangebot von 2.000.000.000 MCADE, von dem 70% für den Vorverkauf zur Verfügung gestellt werden. Im Laufe der Zeit werden die verbleibenden 30% der Token freigeschaltet und für die Weiterentwicklung der Plattform verwendet, die sich zu einem zentralen Knotenpunkt für Play-to-Earn -Aktivitäten entwickeln wird.

Warum MCADE kaufen?

Metacade ist eine fortschrittliche GameFi-Plattform, die gerade ihre Entwicklung innerhalb der Web3-Welt begonnen hat. Die Plattform scheint dazu bestimmt zu sein, sich zu einem bedeutenden Projekt zu entwickeln, das es mit einigen der größten GameFi-Titel wie Axie Infinity und Decentraland aufnehmen kann.

MCADE bietet Spielern umfangreiche Verdienstmöglichkeiten, unterstützt die weitere Entwicklung der Blockchain-Gaming-Community und bietet damit einen enormen Wert. Im Moment scheint der Token unterbewertet zu sein, was sich auch im Kurs des Vorverkaufs widerspiegelt. Mit einem Zuwachs von über 100 % bei suboptimalen Marktbedingungen dürfte Metacade in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Akteur im Bereich GameFi werden.

Binance (BNB)

Was ist Binance (BNB)?

Binance ist eine globale Kryptowährungsbörse, die eine Plattform für den Handel mit 600 digitalen Währungen zur Verfügung stellt. Der native Token der Plattform, BNB, wurde geschaffen, um die Weiterentwicklung zu finanzieren und den Händlern Liquidität zu bieten. Der Token wird zur Zahlung von Gebühren verwendet und kann auch zum Kauf von Waren und Dienstleistungen mit der Binance VISA Debitkarte verwendet werden.

BNB ist derzeit der fünftgrößte Token nach Marktkapitalisierung und die Binance-Börse ist die Nummer 1 aller CEXs nach dem gesamten gehandelten Volumen. Eine CEX ist eine zentralisierte Börse. CEXs unterscheiden sich von dezentralen Börsen (DEXs) dadurch, dass alle Handelsdienstleistungen von einer zentralen Einheit kontrolliert werden, anstatt von Smart Contracts und automatisierten Market Makern, und dass alle Token in Wallets gehalten werden, die dieser zentralen Einheit gehören, anstatt von Einzelpersonen.

Tokenomics

Der BNB Token hat einige einzigartige Eigenschaften. Das Angebot ist deflationär, d.h. es können keine weiteren Token mehr gemint werden. Außerdem verfügt dieser Token über einen Verbrennungsmechanismus, der das zirkulierende Angebot im Laufe der Zeit kontinuierlich reduziert.

Ursprünglich hatte BNB 200.000.000 Token. Seit der Gründung des Projekts im Jahr 2017 verbrannte Binance vierteljährlich einen Prozentsatz aller Gebühren. Im Juli 2022 waren fast 20 % des gesamten Angebots verbrannt, und das zirkulierende Angebot liegt nun bei etwa 160.000.000 BNB. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis 50% des ursprünglichen Angebots verbrannt sind.

Warum BNB kaufen?

CEXs bieten einen nützlichen Service für Krypto-Inhaber. CEXs bieten eine Reihe von Handelsdiensten, darunter Derivate, Kreditvergabe, Einsätze und Anleihen. Binance, die größte CEX, zieht viele Millionen Nutzer an und hat das Potenzial, weiter zu wachsen, wenn die Branche weiter expandiert.

Wenn Binance CEX weiter wächst , dann können Sie sicher sein, dass mehr Menschen BNB kaufen werden, um die Vorteile der Plattform zu nutzen. In Kombination mit der einzigartigen Tokenomics des Tokens, einschließlich seines Brennmechanismus, hat dies langfristig eine vielversprechende Auswirkung auf den Kurs von BNB. Die steigende Nachfrage und das kontinuierlich sinkende Angebot bedeuten, dass der Kurs zwangsläufig steigen wird.

Polygon (MATIC)?

Was ist Polygon (MATIC)?

Polygon ist eine dezentrale Plattform, die die Skalierung von Ethereum ermöglicht. Das Netzwerk verfügt über eine innovative Skalierungslösung namens Matic Plasma, die einen höheren Transaktionsdurchsatz und niedrigere Gebühren ermöglicht. Matic Plasma nutzt Sidechains, um die hohen Gebühren von Ethereum zu senken, und schafft dabei ein besseres Nutzererlebnis für dezentrale Anwendungen (dApps) im Web3-Ökosystem.

Da Polygon eine Layer-2 -Skalierungslösung für Ethereum ist, weist es eine Reihe wichtiger technischer Merkmale auf. Das Polygon-Ökosystem baut auf dem Layer 1 von Ethereum auf und bietet das gleiche hohe Maß an Sicherheit wie Ethereum. Durch seine innovative Sidechain-Lösung bietet es eine schnellere Abwicklung sowie Transaktionsgebühren nahe 0, was die Nutzbarkeit der Standard-Ethereum-Blockchain verbessert.

Tokenomics

Der native Token für das Polygon-Netzwerk ist MATIC. Er wird für Transaktionsgebühren und zur Sicherung des Netzwerks mit Belohnungen für Validierer verwendet. Der Token hat einen maximalen Vorrat von 10 Mrd. MATIC und einen zirkulierenden Vorrat von 8,7 Mrd.

Warum MATIC kaufen?

MATIC verbessert das Benutzererlebnis für Plattformen, die auf Etherem – der größten Infrastruktur für dezentrale Anwendungen im Web3 – aufgebaut sind. Da es eine hohe Anzahl von Transaktionen zu geringen Kosten verarbeiten kann, wird Polygon als Netzwerk der Wahl für viele aufstrebende Blockchain-Spiele verwendet.

GameFi stützt sich auf digitale Ökonomien, um Liquidität für Play-to-Earn-Belohnungen bereitzustellen. Diese Ökonomien verarbeiten von vornherein eine hohe Anzahl von Transaktionen, und Polygon eignet sich aufgrund seiner optimierten Benutzerfreundlichkeit perfekt für die Bereitstellung dieses Dienstes.

Blockchain-Spiele können Spielern einzigartige Vorteile bieten, und man erwartet, dass dieser Bereich in der gesamten Spielebranche weiter expandieren wird. Vor diesem Hintergrund stellt MATIC eine erstklassige Investition für die Zukunft dar, da sie Bestandteil eines Netzwerks ist, das in den kommenden Jahren eine große Anzahl von Nutzern anziehen wird.

LooksRare (LOOKS)

Was ist LooksRare (LOOKS)?

LooksRare ist eine Blockchain-basierte Plattform, die das Erstellen, Sammeln und Handeln von digitaler Kunst und anderen Sammlerstücken ermöglicht. Es handelt sich hierbei um einen neuen NFT-Marktplatz, der im Januar 2022 gegründet wurde. Auf der Plattform finden Sie die besten Sammlungen digitaler Kunstwerke, darunter Bored Ape Yacht Club (BAYC) und CryptoPunks.

LooksRare bietet Ihnen eine breite Palette von Funktionen und Tools, die Ihnen dabei helfen, neue Werke zu entdecken und an Online-Auktionen teilzunehmen. Die Plattform unterstützt außerdem die Generierung von nicht-fungiblen Token (NFTs), die für jede Art von Sammlerstücken auf der LooksRare-Plattform verwendet werden können. Es handelt sich hierbei also um eine leistungsstarke und flexible Plattform, die NFT-Liebhabern einen nützlichen Service bietet.

Tokenomics

LOOKS ist der native Token für die LooksRare-Plattform und eignet sich für zahlreiche Anwendungsfälle. Dazu gehören hohe prozentuale Belohnungen für Händler, die NFTs zum Verkauf auf der Plattform gelistet haben.

Das maximale Angebot für LOOKS beträgt 1 Milliarde Token. Die derzeitige Anzahl der im Umlauf befindlichen Token beträgt etwa 47% dieser Menge, nämlich 470.000.000. Laut dem LooksRare-Whitepaper wird das Gesamtangebot an LOOKS-Token 2 Jahre nach dem Start der LooksRare-Plattform, also Anfang 2024, sein maximales Angebot erreichen.

Warum LOOKS kaufen?

LooksRare bietet ein profitableres Anreizsystem für Personen, die NFTs verkaufen. Wenn ein digitaler Kunstsammler ein NFT aus einer der von der Plattform unterstützten Sammlungen anbieten möchte, kann er alle 10 Minuten Prämien verdienen. Im Laufe der Zeit können sich diese Prämien aufaddieren, so dass Verkäufer einen hohen prozentualen Gewinn erzielen können, wenn sie die Plattform gegenüber alternativen NFT-Marktplätzen bevorzugen.

Es ist zu erwarten, dass digitale Kunstwerke in den kommenden Jahren an Beliebtheit gewinnen werden. Außerdem unterstützt LooksRare den Kauf und Verkauf jeder Art von NFTs. Wenn also die NFT-Technologie in Spielen und anderen Blockchain-Bereichen immer mehr Verbreitung findet, könnte sich der LOOKS-Token in den kommenden Jahren sehr gut entwickeln.

Avalanche (AVAX)?

Was ist Avalanche (AVAX)?

Avalanche ist eine Blockchain-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, digitale Vermögenswerte zu erstellen, zu übertragen und zu halten. Es handelt sich hierbei um eine Layer 1-Blockchain mit einem einzigartigen und innovativen Konsensprotokoll, das auf der Avalanche-Algo Consensus Engine (ACE) basiert. Dieser Mechanismus verwendet einen gerichteten azyklischen Graphen (DAG), um einen Konsens zu erreichen, der es dem Netzwerk ermöglicht, eine hohe Anzahl von Transaktionen zu verarbeiten und dabei weniger Energie zu verbrauchen als die Alternativen Proof of Work oder Proof of Stake.

Avalanche unterstützt eine breite Palette von Funktionen, darunter Smart Contracts, dezentrale Anwendungen (dApps) und Tokenisierung. Das Avalanche-Netzwerk ist hoch skalierbar und kann bis zu 4500 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeiten. Es handelt sich um eine Open-Source-Software, die von jedermann genutzt werden kann und eine sichere und benutzerfreundliche Alternative zu Block-Mining-Ökosystemen darstellt.

Tokenomics

AVAX ist der native Token für Avalanche. AVAX-Token werden zur Sicherung des Netzwerks verwendet, indem sie Belohnungen für Validierer sowie Transaktionsgebühren für den Peer-to-Peer-Versand digitaler Währungen bieten.

Derzeit sind 300.000.000 AVAX-Token im Umlauf, wobei das maximale Angebot 720.000.000 AVAX beträgt. Mit der Zeit werden die verbleibenden Token freigeschaltet und dem zirkulierenden Angebot hinzugefügt.

Warum AVAX kaufen?

Avalanche ist eine Blockchain der neuen Generation, die im Vergleich zu älteren Systemen ein verbessertes Benutzererlebnis bietet. Das Open-Source-Netzwerk ist hochgradig skalierbar, äußerst sicher und dezentralisiert, so dass das Avalanche-Protokoll das Blockchain-Trilemma gelöst hat.

Durch das Angebot von Smart-Contract-Kompatibilität neben günstigen Gebühren und hohen TPS kann Avalanche in Zukunft zu einer Hochburg der Blockchain-Aktivität werden. AVAX gehört zu den Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, mit einem Kurs von derzeit weniger als $14, nachdem er ein Allzeithoch von fast $150 erreicht hat. Der Token wird voraussichtlich im Laufe der Zeit wieder diese Höchststände erreichen.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Der Krypto-Winter 2022 verlief für viele Anleger düster. Einige Top-Projekte, wie LUNA und FTT, haben vollständig versagt. Der Silberstreif am Horizont ist jedoch, dass die Blockchain-Technologie sehr widerstandsfähig ist. Es gibt viele innovative Projekte, die unabhängig von den Kursbewegungen weiterentwickelt werden, und sie alle könnten in der nächsten Hausse große Gewinne erzielen.

Metacade hat gerade seine Vorverkaufsphase gestartet, und angesichts des großen Kurspotenzials in der Projektpipeline sind die Anleger sehr daran interessiert, sich zu beteiligen. Im Moment können Sie 125 MCADE pro investiertem Dollar erhalten, was 0,008 $ pro Token entspricht. Der Kurs soll auf 0,02 $ steigen, bevor der Token später in diesem Jahr für die Öffentlichkeit freigegeben wird.

Die in diesem Artikel vorgestellten Projekte haben alle ein hohes Potenzial und bieten innovative Lösungen in einer Vielzahl verschiedener Blockchain-Sektoren. Wenn uns der Crash von 2022 etwas gelehrt hat, dann, dass ein diversifiziertes Portfolio der Schlüssel zum Ausgleich der Marktvolatilität ist. Die 5 hier aufgelisteten Token reichen von CEXs bis zu dezentralen Marktplätzen, von Layer 1 bis Layer 2 und einem vielversprechenden Juwel in seiner frühen Phase.

