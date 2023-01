Die besten ICOs zum Investieren im Februar 2023 laut Reddit

Ein Initial Coin Offering (ICO) ist eine Möglichkeit für Projekte, Gelder zu generieren, um sich selbst zum Laufen zu bringen. Diese werden in der Kryptowelt regelmäßig genutzt, um Unternehmen dabei zu helfen, Werbung zu machen, was wiederum weitere Investitionen und neue Nutzer für ihre Plattformen anlockt. ICOs werden in der Regel mit einem White Paper veröffentlicht, in dem die Zukunft der Plattform skizziert wird, und frühe Investoren können sich oft darauf freuen, Gewinne auf ihre anfängliche Investition zu erzielen, während das Projekt fortschreitet.

Dies sind die besten ICOs, die Sie Ihrem Krypto-Portfolio im Februar 2023 hinzufügen sollten:

1. Metacade – Eine revolutionäre Spielplattform für das Metaverse

Metacade ist eine neue Blockchain-basierte Plattform, die sich bereits in der Vorverkaufsphase großer Beliebtheit erfreut. Dieser Community-Gaming-Hub hat sich zum Ziel gesetzt, ein virtueller Gaming-Hub zu werden, der die Aufregung und die Gemeinschaft von realen Videospielhallen nachbildet, und das alles bequem von zu Hause aus. Die Plattform wird eine breite Palette von Play-to-Earn (P2E)-Spielen anbieten, die sowohl Gelegenheits- als auch Hardcore-Spieler ansprechen sollen, wobei ein starker Play-to-Earn-Mechanismus im Mittelpunkt steht.

P2E scheint nur eine von vielen Verdienstmöglichkeiten zu sein, die die Metacade-Community haben wird, um sich selbst ein Einkommen zu verschaffen. Dazu gehört das bahnbrechende Create2Earn-Programm, das auch die Metagrants-Initiative umfasst, über die Entwickler Zugang zu Krypto-Finanzierungen haben, um die Entwicklung neuer Spiele zu unterstützen. Darüber hinaus zielt eine Jobbörse darauf ab, die besten kreativen Web3-Talente mit spannenden Karrieremöglichkeiten in der Branche zusammenzubringen.

Warum MCADE kaufen?

Der native Token von Metacade, MCADE, ist vor kurzem in den Vorverkauf gegangen und hat seine Beta-Phase in etwas mehr als drei Wochen ausverkauft und dabei 1 Million Dollar eingenommen. Mit neun Vorverkaufsrunden, die den Wert von MCADE von seinem Betapreis von 0,008 $ auf 0,02 $ bis zum Abschluss des Vorverkaufs ansteigen lassen, wird erwartet, dass der Preis von MCADE stark ansteigen könnte, sobald er an dezentralen Börsen angeboten wird.

Dieser Spielraum für Gewinne während des aktuellen Bärenmarktes und das langfristige Wachstumspotenzial der bahnbrechenden GameFi-Plattform von Metacade machen Metacade zu einem der besten ICOs für Investoren, die ihr Krypto-Portfolio erweitern möchten.

2. VisaMetaFi (VISA) – Herausragendes neues, einfach zu verwendendes Krypto-Zahlungssystem

Die Plattform von VisaMetaFi bietet ein neues dezentrales Krypto-Zahlungssystem, das bei verschiedenen Online-Händlern und Blockchain-Plattformen eingesetzt werden kann. Es umfasst Web3-, DeFi-, DAO-, Metaverse- und MetaFi-Zahlungsfähigkeiten, was es zu einem der besten ICOs macht, in die man investieren kann.

Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, Stablecoins überall auf der Welt ohne Transaktionsgebühren zu transferieren, und beseitigt auch die Notwendigkeit für die Nutzer, digitale Coins zu tauschen oder Krypto in Fiat umzuwandeln, um Transfers durchzuführen. Zu den großen Namen, die VisaMetaFi nutzen, gehört die Urlaubsbuchungs-Website Booking.com

Warum VISA kaufen?

VisaMetaFi hat die Eröffnungsphasen des Projekts erfolgreich durchlaufen und Zehntausende von Nutzern weltweit erreicht, einschließlich der Veröffentlichung des nativen VISA-Coins.

Mit seinem einfachen und zugänglichen Rahmen zur Ermöglichung von Online- und Krypto-Zahlungen weltweit dürfte VISA langfristig die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Daher gehört VISA zu den besten ICOs, in die man im Februar 2023 investieren kann.

3. Heroes of Mavia (MAVIA) – Attraktives P2E Battle-Builder-Spiel

Heroes of Mavia ist eines der besten Blockchain-basierten Spiele-ICOs, die derzeit verfügbar sind, dank seiner spannenden Base-Building- und Player2Player-Battle-Funktionen. Spieler erstellen ihre eigenen Armeen, um feindliche Basen innerhalb des Heroes of Mavia-Ökosystems zu erobern und verdienen dabei Ruby-Token, während sie Fortschritte machen.

Mit diesen Token können sie ihre Basen aufrüsten, ihre Armeen ausrüsten und ihre Verteidigungsanlagen verstärken. Das Spiel verfügt über mehrere attraktive Funktionen, darunter einen NFT-Marktplatz, Live-Kampf-Streaming und einen Partnerschaftsmanager, mit dem die Spieler in militärischen Allianzen zusammenarbeiten und gleichzeitig ein passives Einkommen erzielen können.

Warum MAVIA kaufen?

Der native MAVIA-Token hat bereits eine große und treue Fangemeinde in den sozialen Medien von Investoren angezogen, die bei dieser neuen und aufregenden P2E-Gaming-Plattform vor dem NFT-Start im ersten Quartal 2023 und dem free2play-Start im zweiten Quartal einsteigen wollen.

Mit der Unterstützung von Krypto-Giganten wie Binance Labs, crypto.com und Genblock Capital ist MAVIA eine hervorragende Krypto-Portfolio-Investition im Februar 2023.

4. WombatExchange (WOM) – Spannende Stablewap-Währungsbörse

WombatExchange ist eine neue Krypto-Börse, die es Marktteilnehmern ermöglicht, Stablecoins zu tauschen und dabei eine Rendite durch das Setzen von Coins zu erzielen und von minimalen Slippage-Werten zu profitieren.

Die benutzerfreundliche Oberfläche macht WombatExchange zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt für Händler, die noch keine Erfahrung mit Krypto-Börsen haben. Darüber hinaus bedeutet der verfügbare Liquiditätspool, dass die Nutzer nicht gezwungen sind, mehrere stabile Währungen zu halten.

Warum WOM kaufen?

WombatExchange’s native currency coin, WOM, ist ein verlockendes ICO, das den Inhabern Zugang zu Stimmrechten bei den Governance-Vorschlägen der Plattform und Stablecoin-Liquidität gibt. Die Börse hat bereits die Fantasie und die Investitionen mehrerer großer Unternehmen, darunter Hailstone Ventures und Shima Capital, geweckt.

Inzwischen nähert sich das Twitter-Konto von Wombat Exchange 70.000 Followern und wächst schnell, was es zu einem der besten ICOs für Investoren macht, die nach neuen Möglichkeiten in der Welt der Kryptobörsen suchen.

5. CryptoCitizen (CCASH) – süchtig machende MMORPG-Metaverse-Gaming-Plattform

CryptoCitizen ist ein weiteres Metaverse-Gaming-Angebot, das Free-to-Play- und P2E-Funktionen in einer Welt mit einer unterstützenden Handlung bietet. Als Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) mit einer Vielzahl von Spielmöglichkeiten wie Shoot-‚em-up, Rennen und klassischen 1v1-Kämpfen hat die Plattform ein riesiges Publikum.

Die Nutzer können sich den nativen CCASH-Token durch den Erfolg in Herausforderungen und die Verbesserung ihres „Bürger-Rankings“ verdienen, was wiederum die Möglichkeit eröffnet, Zugang zu exklusiven NFTs zu erhalten.

Warum CCASH kaufen?

CryptoCitizen hat bereits einen Sturm in der Gaming-Welt ausgelöst, mit mehr als 200.000 Vorregistrierungen für seine Alpha-Testphase. Es wurde auf der Gamescom 2022 unter großem Beifall vorgestellt und hat bereits drei Vorverkaufszuteilungen von CCASH durch Polkastarter, Firestarter und Seedify vollständig zugeteilt.

Mit einem maximalen Angebot von 1 Milliarde CCASH-Token und nur 1,2 %, die freigegeben werden, wenn CCASH an den Börsen notiert wird, machen der bereits entfachte Furor und die Knappheit der Token an offenen Börsen CCASH zu einem der besten ICOs für frühe Investoren zum Kauf.

6. ByePix (EPIX) – Social2Earn-Plattform will Facebook herausfordern

ByePix ist eine Web3-basierte Plattform, die mehrere aufregende Elemente in einem einfach zu bedienenden Hub kombiniert. Zu den Attraktionen gehören DeFi-Apps, NFTs, P2E-Titel und ein voll funktionsfähiges Ökosystem, das auf alle Bedürfnisse der Spieler eingeht. Beispielsweise können Spieler für die Erfüllung von Aufgaben in „Gem Hunters“, einem der ersten P2E-Titel der Plattform, Belohnungen in Form von Tokens erhalten.

Weitere Features der Plattform sind virtuelle Grundstücke, die mit dem EPIX-Coin gekauft, gebaut und entwickelt werden können, bevor sie mit ordentlichem Gewinn verkauft werden. Weitere Verdienstmöglichkeiten ergeben sich durch das Erfüllen sozialer Aufgaben im Rahmen der Social2Earn-Initiative der Plattform und durch Investitionen in EPIX, um Renditen zu erzielen.

Warum EPIX kaufen?

ByePix hat mit beträchtlichen Investitionen prominenter Risikokapitalfirmen für viel Aufsehen gesorgt. Ihr ultimatives Ziel ist es, Social-Media-Giganten wie Facebook und Instagram herauszufordern. Auch wenn das ein hohes Ziel zu sein scheint, hat ByePix die Chance, die Social-Media-Landschaft langfristig zu verbessern, indem es Nutzer für ihre Inhalte entlohnt.

Dieser innovative Ansatz macht EPIX zu einem der besten ICOs, die für Investoren, die auf der Suche nach einer spannenden und potentiell bahnbrechenden Krypto-Chance sind, in Betracht gezogen werden sollten.

7. WeSendIt (WSI) – Spannende neue dezentralisierte Speicher- und File-Sharing-Plattform

WeSendit, ein neuer Kryptodienst, der dezentrale Cloud-Speicher- und File-Sharing-Optionen anbietet, hat vor kurzem seine neue Version WeSendIt 3.0 angekündigt, die es den Nutzern ermöglicht, jedes Mal, wenn sie Daten senden, eine Belohnung in Form von Token zu verdienen.

Dieser BEP-20-Token kann dann gegen Werbung, skalierbaren Datenspeicher und Abonnement-Rabatte eingetauscht werden, wobei weitere Belohnungen durch Kundenempfehlungen für die Plattform verfügbar sind.

Warum WSI kaufen?

WeSendIt wurde als kostengünstige Alternative zu den zentralisierten Dateifreigabe- und Datenspeicheroptionen von Tech-Giganten wie Amazon, Google und Microsoft entwickelt und stützt sich bei seinem Schritt in die Kryptowelt auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in diesem Sektor. In dieser Zeit haben sie mehr als drei Millionen Kunden in 150 Ländern gewonnen, was WSI zu einem der besten ICOs macht, die man im Februar 2023 kaufen kann.

WSI-Tokens wurden bereits im September 2022 erfolgreich privat verkauft. Da die Nachfrage nach dezentralen Datenspeichern in den kommenden Jahren weiter steigen wird, ist WSI ein ICO, in das es sich zu investieren lohnt, um potenziell hohe Gewinne zu erzielen.

8. Kryptview (KVT) – Interaktive Research2Earn-Plattform zur Information von Krypto-Investoren

Die neue interaktive „Research-to-Earn“-Plattform von Kryptview widmet sich der Erstellung und dem Austausch von Forschungsergebnissen über Kryptowährungen, Token und Plattformen. Die Nutzer werden ermutigt, mit der Community zu interagieren, indem sie Belohnungen für die Bewertung, Analyse und Überprüfung von Krypto-Projekten erhalten.

Darüber hinaus können Nutzer „Forschungsprämien“ für Vermögenswerte anbieten, um andere Mitglieder der Plattform dazu zu verleiten, den besagten Vermögenswert zu erforschen, Informationen zu liefern und somit einen potenziellen Wert zu schaffen. Der native KVT-Coin wird verwendet, um Belohnungen zu verteilen und untermauert das gesamte Ökosystem.

Warum KVT kaufen?

Mit dem Ziel, die erste Plattform ihrer Art zu werden, die den Durchbruch in den Krypto-Mainstream schafft, haben mehrere große Krypto-Geldgeber, darunter The Blox und Matters, dem Projekt ihre Unterstützung gegeben.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage hoch sein wird, wenn KVT an die Börsen kommt, und ein frühzeitiger Einstieg wird den Investoren helfen, potenzielle langfristige Gewinne zu erzielen. Dies macht es zu einem der besten ICOs, die derzeit verfügbar sind, mit potenziellen Belohnungen in der Zukunft mit seinem innovativen und potenziell marktführenden Angebot.

Zusammenfassung – Metacade ist der beste ICO zum Investieren in Februar 2023

ICOs sind eine hervorragende Möglichkeit für Investoren, früh und in erheblichem Umfang Gewinne zu erzielen, vorausgesetzt, sie können die richtigen Projekte unterstützen, bevor diese auf den Markt kommen. Da viele Vorverkäufe ähnliche stufenweise Wertsteigerungen über ihre Vorverkäufe bieten, ist es wichtig zu verstehen, wo Wert gefunden werden kann.

Das reichhaltige und multidimensionale Roadma von Metacade bietet eine Vielzahl von aufregenden Verdienstmöglichkeiten für die Nutzer, zusätzlich zu seinem hervorragenden Angebot an P2E-Titeln und dem Metagrants-Programm, das ihm helfen wird, die GameFi-Entwicklung anzuführen. Dies macht es zur besten ICO-Investitionsmöglichkeit im Februar 2023. Mit dem schnellen Ausverkauf der Beta-Phase und mehr als 1 Million Dollar, die bereits gesammelt wurden, wird MCADE in die Höhe schießen, wenn die Roadmap mit der Veröffentlichung neuer Funktionen in 2023 und 2024 Früchte trägt.

