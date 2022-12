Ethereum vs. Ethereum Classic? Metacade (MCADE) scheint die bessere Krypto-Investition zu sein

Ethereum und Ethereum Classic sind zwei der bekanntesten Projekte in der Kryptowelt. Aber wenn du dich fragst: „Sollte ich in Ethereum oder Ethereum Classic investieren?“, dann solltest du das vielleicht noch einmal ganz neu überdenken. Es gibt ein neues Projekt namens Metacade, das darauf abzielt, eine der am schnellsten wachsenden Industrien auf dem Planeten zu dominieren, und es sieht sehr danach aus, dass es eine viel bessere Wahl für Krypto-Investitionen ist als ETH oder ETC.

Dieser Artikel befasst sich mit der Frage, warum du dich mit Ethereum und Ethereum Classic zurückhalten solltest und warum du über eine Investition in Metacade nachdenken solltest, solange es noch im Vorverkauf ist.

Ethereum (ETH) fällt nach dem Zusammenschluss und sieht sich einem starken Wettbewerb gegenüber

Obwohl Ethereum der zweitwertvollste Krypto-Token auf dem Markt ist, hat der jüngste Kursverlauf die Anleger nach einem jüngsten Abwärtstrend enttäuscht. Nachdem Ethereum Mitte August bis auf 2030 $ gestiegen war, fiel der ETH-Kurs ab und pendelte sich um die 1300 $-Marke ein.

Das lag zum Teil daran, dass nach der Ethereum-Fusion am 15. September die Devise galt: „Kaufe das Gerücht, verkaufe die News“, was dazu führte, dass ETH in der darauffolgenden Woche um mehr als -26 % fiel. Weniger versierte Anleger gingen davon aus, dass sich die Transaktionsgeschwindigkeiten und -gebühren plötzlich über Nacht verbessern würden, aber das war nicht der Fall, wie die Ethereum-Entwickler warnten.

Während die Vorteile der Ethereum-Verschmelzung für den Durchschnittsnutzer noch nicht sichtbar sind und Projekte wie Polygon und Solana bereits viel niedrigere Gebühren und schnellere Geschwindigkeiten anbieten, sieht es immer wahrscheinlicher aus, dass Ethereum weiter ausbluten wird, um den Bereich von $1100 zu testen.

ETH Classic (ETC) bleibt hinter seinem erfolgreicheren Schwesterprodukt zurück

Ethereum Classic ist die ursprüngliche Version von Ethereum, die entstanden ist, nachdem ein Teil der Community beschlossen hatte, den Kerncode von Ethereum nicht zu ändern. Einer der Hauptunterschiede zwischen den beiden ist, dass Ethereum Classic immer noch den Proof-of-Work-Konsensmechanismus verwendet, während Ethereum nach dem Merge nun Proof-of-Stake verwendet.

Wie Ethereum kann auch Ethereum Classic mit Smart Contracts umgehen, was die Ausführung von dApps ermöglicht. Doch während Ethereum laut State of the dApps über 4.000 dApps aufweist, bildet Ethereum Classic die Grundlage für nur 45 dApps, wie auf der Ethereum Classic-Website angegeben.

Manche betrachten Ethereum Classic nicht als Smart-Contract-Plattform, sondern als Wertaufbewahrungsmittel, da es einen festen Vorrat gibt. Aber wenn Bitcoin genau denselben Zweck erfüllt, ist es schwer herauszufinden, welchen Wert Ethereum Classic den Anlegern tatsächlich bietet.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade ist eine Plattform, die darauf abzielt, eine One-Stop-Lösung für alles GameFi zu sein. Es ist ein Ort, an dem sich Spieler verbinden, die neuesten Play2Earn-Spiele spielen und ihr Einkommen mit dem, was sie lieben, in einer lebendigen Community steigern können.

Um zu verstehen, warum Metacade bald deine nächste beste Krypto-Investition sein könnte, ist es wichtig zu verstehen, warum du überhaupt eine Investition in GameFi in Betracht ziehen solltest.

GameFi gibt den Spielern die Möglichkeit, während des Spielens auf eine Art und Weise zu verdienen, wie es bei traditionellen Spielen nie möglich war.

Die traditionelle Spieleindustrie hat gezeigt, dass sie viel mehr an den Gewinnen der Aktionäre interessiert ist als an den Spielern, die ihre Spiele tatsächlich spielen, was dazu geführt hat, dass viele Titel jetzt langweilige Pay2Win-Elemente und Mikrotransaktionen enthalten, die den Spielern scheinbar einen Wert nehmen, ohne viel zurückzugeben.

Aus diesem Grund wird laut B2Broker.com erwartet, dass GameFi sich in den nächsten Jahren extrem expandieren wird. Da sich Metacade als zentraler Knotenpunkt für GameFi positioniert, wird die Nutzerbasis und damit auch der MCADE-Token wahrscheinlich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit wachsen, da immer mehr Spieler sich der Gaming-Revolution anschließen.

Warum ist Metacade (MCADE) eine bessere Krypto-Investition?

Ein Teil dessen, was Metacade so besonders macht, ist seine Community-zentrierte Vision. Der Plan von Metacade ist es, eine Plattform aufzubauen, auf der du Bewertungen, Bestenlisten und Beiträge findest, die es jedem ermöglichen, unabhängig von seinem Hintergrund, in das Play2Earn-Gaming einzusteigen. Metacade wird auch Gastgeber für die heißesten GameFi-Alphas sein, die genau aufschlüsseln, wie du dein Einkommen maximieren kannst, während du Play2Earn-Spiele spielst.

Diejenigen, die diese Berichte und Best Practices veröffentlichen, werden mit dem MCADE-Token für ihre Rolle belohnt, anderen zu helfen, weiterzukommen. Tatsächlich bietet Metacade mehrere Möglichkeiten, auf seiner Plattform zu verdienen. Es gibt regelmäßige Preisverlosungen und Turniere sowie Beta-Tests, bei denen man mit der nativen Testumgebung von Metacade Geld verdienen kann.

Im Jahr 2024 wird Metacade eine Jobbörse einrichten, auf der du von Gelegenheitsjobs über Praktika bis hin zu Festanstellungen bei Unternehmen, die im Bereich Web3-Innovation führend sind, Arbeit finden kannst. Wenn du auf der Suche nach einer lebenslangen Karriere im GameFi bist, dann könnte Metacade deine Antwort sein.

Eine der aufregendsten Funktionen von Metacade sind die Metagrants. Metagrants sind eine Möglichkeit für Spieler, etwas von der Macht der milliardenschweren Spielstudios zurückzuerobern, indem sie die nächsten Play2Earn-Titel, die sie spielen möchten, direkt finanzieren können.

Spieleentwickler schlagen der Metacade-Community die Spiele vor, die sie gerne entwickeln würden, und stimmen darüber ab, welche Spiele sie gerne entwickelt sehen würden. Bei diesen Wettbewerben werden Dutzende potenzieller Spiele eingereicht – aber nur ein Gewinner erhält die Finanzierung, um die Entwicklung seines Spiels zu unterstützen. Metacade plant, diese von der Community unterstützten Titel in seiner virtuellen Spielhalle für jeden zum Spielen anzubieten.

Investieren in Ethereum (ETH) oder Ethereum Classic (ETC) vs. Metacade (MCADE)

Angesichts der starken Konkurrenz und der mangelnden Nachfrage nach ETH nach der Fusion ist Ethereum im Moment wahrscheinlich nicht die beste Krypto-Investition. In Bezug auf Ethereum Classic ist es schwer, einen echten Anwendungsfall außerhalb eines rein spekulativen Vermögenswerts zu sehen. Beide Token haben ihre eigenen Vorzüge, aber ihre Zukunft scheint zu diesem Zeitpunkt ungewiss zu sein.

Vergleiche das mit Metacade, einem neu gestarteten Projekt, das sich anschickt, eine führende Rolle in einer Branche zu spielen, die in den nächsten Jahren schnell wachsen wird. Sein auf die Gemeinschaft ausgerichteter Ansatz und seine vielfältigen Verdienstmöglichkeiten werden wahrscheinlich Tausende, wenn nicht Hunderttausende von Nutzern anziehen, die den derzeitigen Zustand der Spieleindustrie leid sind. Wenn Metacade seine Vision verwirklichen kann, könnte es bald zu einem der am besten abschneidenden Token des Jahres 2023 werden.

Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt zum Kauf als jetzt. Da sich Metacade noch in der Pre-Sale-Phase 1 befindet, kannst du 125 MCADE-Token für $1 erwerben. In der letzten Phase des Pre-Sales, Phase 8, wirst du nur noch 50 MCADE-Token für $1 kaufen können. Wenn du am Wachstum der GameFi-Branche und an Metacade als führendem Unternehmen in dieser Branche teilhaben möchtest, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt.