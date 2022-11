Top 11 Metaverse-Kryptowährungen, die dir im Jahr 2023 ein Vermögen einbringen werden

Da das Jahr 2023 in den Fokus rückt, bringt es eine Welt voller Möglichkeiten mit sich, in einige der besten Metaverse-Kryptowährungen zu investieren, die sowohl kurz- als auch langfristig gehalten werden können. Während der große Krypto-Crash die Werte auf der ganzen Linie zurückgesetzt hat, waren die Investitionsmöglichkeiten, die sich ergeben, tatsächlich noch nie so gut.

Das Jahr 2023 wird den Aufstieg einiger der besten Metaverse-Kryptowährungen mit sich bringen, sowohl neue als auch alte. Während einige ältere Metaverse-Kryptoprojekte länger brauchen könnten, um ihre einstigen Höchststände wieder zu erreichen, haben neuere Metaverse-Projekte eine realistische Chance, im Jahr 2023 dramatische Gewinne zu erzielen.

Die Zukunft des Metaverse

2022 war ein hartes Jahr für Projekte und Plattformen in der gesamten Kryptosphäre. Metaverse-Token stiegen gegen Ende des Jahres 2021 an, brachen aber in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ein.

Non-Fungible Token (NFTs) verloren praktisch genauso viel Wert wie fungible Währungen wie Bitcoin. Nichtsdestotrotz wird das Jahr 2023 Rekordgewinne im Web3-Bereich bringen, da GameFi explodieren wird , was den Wert von NFTs und Metaverse-Projekten in die Höhe treiben wird.

Spiele werden immer mehr zu einem integralen Bestandteil unserer Kultur, was sich darin zeigt, dass der weltweite Spielemarkt bis 2025 ein Volumen von 250 Milliarden Dollar überschreiten wird. Mit der steigenden Popularität des Metaverse, des Online-Glücksspiels und der Play-2-Earn Möglichkeiten von GameFi werden einige der besten Metaversum-Kryptowährungen zu wahren Glücksbringern werden.

11 Top Metaverse-Krypto-Chancen

1. Metacade (MCADE) – Stiehlt die Show – Community Run GameFi Hub

Metacade , dessen Pre-Sale gerade erst begonnen hat, ist eine der neuesten und aufregendsten Metaverse-Kryptowährungen, die im Jahr 2023 auf den Markt kommen wird. Metacade ist ein von der Community betriebener Gaming-Hub, in dem die Nutzer die Macht haben, die Zukunft des Gaming zu gestalten.

Play-to-Earn Gaming ist das Herzstück von Metacade, aber die Spieler haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, darüber hinaus zu verdienen, einschließlich der Veröffentlichung von Top-Spielen, das Schreiben von Rezensionen, die Teilnahme an den neuesten Gaming-Turnieren und Einsätze. Mit dem zusätzlichen Anreiz, an all diesen Beiträgen zu verdienen, wird der Großteil des Reichtums direkt an die Spieler selbst und nicht an Unternehmen gehen.

Die Belohnungen werden in Form von MCADE, dem Token des Spiels, ausgegeben.

Die Mitglieder der Metacade-Community können in Echtzeit kommunizieren und über Änderungen und Verbesserungen an Spielen diskutieren und abstimmen. Eine wichtige Ergänzung der Plattform werden Metagrants sein, eine Finanzierungsquelle für Spieleentwickler, um ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Die Mitglieder stimmen über Spielvorschläge ab, und der Gewinner erhält eine Finanzierung, um sein Spiel in die Realität umsetzen zu können.

2. Decentraland (MANA) – Erbauer virtueller Welten

Decentraland ist einer der ursprünglichen Metaverse-Räume, in dem die Nutzer die Möglichkeit haben, digitale Grundstücke zu kaufen und zu besitzen. Sie haben dann die Möglichkeit, dieses Land auf jede beliebige Weise auszubauen, z. B. durch die Entwicklung von Spielen oder Marktplätzen, um eine Einkommensquelle zu schaffen. Es ist auch möglich, das Land an andere zu vermieten.

Als einer der führenden Metaverse-Krypto-Standorte hat Decentraland einen guten Ruf und eine treue Anhängerschaft gewonnen. Der Krypto-Crash hat jedoch den Wert von Decentraland von seinem Allzeithoch deutlich sinken lassen und seine virtuellen Grundstücke teurer gemacht, als der Markt derzeit zu tolerieren scheint.

3. Quint (QUINT) – Boutique-NFT-Marktplatz

Quint ist eine der einzigartigeren der besten Metaverse-Kryptowährungen, die man im Jahr 2023 besitzen sollte, da sie versucht, das Metaverse und die reale Welt auf neuartige Weise zu vermischen. Wie viele der anderen Top-Metaverse-Krypto-Projekte ermöglicht es den Nutzern, auf einem NFT-Marktplatz zu kaufen und zu verkaufen, ihre Token zu Staken und zu spielen, um zu verdienen. Darüber hinaus werden Superstaking-Events veranstaltet, bei denen sich die Spieler reale Belohnungen wie Hotelaufenthalte und Restaurantrabatte verdienen können.

Quint wird auch einen Boutique-Marktplatz einrichten, der es den Nutzern ermöglicht, NFTs zu drucken, zu rahmen und auszuliefern, so dass die Menschen ihre digitalen NFTs auch in der physischen Welt nutzen können.

4. Sandbox (SAND) – Schaffung einer virtuellen Welt

Ähnlich wie bei Decentraland handelt es sich bei Sandbox um eine digitale Welt, in der die Nutzer ihre eigenen Grundstücke kaufen und bebauen können, so dass sie selbst bestimmen können, wie sie genutzt werden.

Unterstützt von den etablierten Investoren SoftBank und in Zusammenarbeit mit dem Spielehersteller Atari und dem Produktionsunternehmen Lionsgate will Sandbox einzigartige Welten erschaffen (z. B. ein Projekt zum Thema „Hellboy“, das in Arbeit ist), in denen die Nutzer erforschen, bauen, handeln und anderweitig nutzen können, wie sie es für richtig halten, um die digitalen Token, SAND, zu verdienen.

5. MetaHero (HERO) – Real World Asset Scanner

MetaHero ist eine weitere einzigartige Ergänzung der Liste der Top-Metaverse-Kryptowährungen, die man im Jahr 2023 besitzen sollte. Es möchte die Art und Weise verändern, wie das Metaverse aussieht, indem es die weltweit größte und realistischste Bibliothek von Metaverse-Assets erstellt.

Um dies zu erreichen, wird MetaHero reale Objekte und Menschen scannen, um das Metaverse so realistisch wie möglich zu gestalten. Das bedeutet, dass du statt eines digital erstellten Avatars einen haben wirst, der genau wie du aussieht, und in der Lage sein wirst, Gegenstände zu kaufen und zu tauschen, die exakte Repliken von Gegenständen aus der realen Welt sind.

6. Axie Infinity (AXS) – Spiel zum Kampf gegen Kreaturen

In diesem von Pokemon inspirierten Spiel können Nutzer ihre eigenen Kreaturen, liebevoll Axies genannt, in einem von Sky Mavis Studio geschaffenen digitalen Universum besitzen, verbessern und bekämpfen.

Durch das Erfüllen von Quests und anderen Aktivitäten innerhalb des Universums können die Spieler Belohnungen erhalten, allerdings gibt es ein Limit für den Betrag, den man täglich verdienen kann, was zu kontroversen Vermietungen von Vermögenswerten geführt hat. Trotz des Krypto-Crashs, der sowohl den Wert als auch die Popularität des Spiels dezimiert hat, gilt sein Token immer noch als einer der besten Metaverse-Kryptos, die man besitzen kann.

7. NFT Worlds (WRLD) – Von Minecraft inspirierte offene Welt

Dieser Top-Metaverse-Krypto stammt aus einem Spiel mit einer offenen Welt, die von dem überaus beliebten Minecraft inspiriert ist und den Spielern ein vertrautes Gefühl, eine vertraute Steuerung und eine vertraute Spielmechanik vermittelt. Mit einer Vielzahl von verschiedenen „Welten“ können die Benutzer aus einer Vielzahl von Karten wählen, um sie zu erkunden, zu bauen und mit anderen Benutzern zu interagieren.

Sie können Spiele oder Marktplätze erstellen, auf denen Waren aus dem Spiel gegen reale Werte getauscht werden können. Obwohl es nicht offiziell mit Minecraft verbunden ist, wird es eine plattformübergreifende Kompatibilität ermöglichen, was bedeutet, dass jeder, der ein Minecraft-Konto besitzt, auch auf NFT Worlds zugreifen kann.

8. Star Atlas (ATLAS) – Sci-Fi MMORPG Spiel

Star Atlas bietet ein gigantisches Multiplayer-Metaverse, in dem sich die Spieler für eine von drei einzigartigen Fraktionen entscheiden müssen, die um die Kontrolle von Territorien und Ressourcen kämpfen. Dieses Spiel kombiniert die weitläufige Welt eines MMORPGs mit den Verdienstmöglichkeiten von GameFi NFTs und bietet den Spielern die Möglichkeit, durch Kämpfe, Handwerk und Gildenkriege Geld zu verdienen.

Die Spieler können den Ausgang von Kämpfen beeinflussen oder das Sci-Fi-Universum in ihrem eigenen Raumschiff erkunden, um im Spiel Vermögenswerte mit realem Wert zu finden.

9. Illuvium (ILV) – Open World RPG Spiel

Illuvium kombiniert die Kreaturenwelt von Axie Infinity mit einem Open-World-Rollenspiel, in dem die Spieler eine lebendige und wunderschöne Landschaft erkunden können, um Quests zu erfüllen und Kreaturen namens Illuvials zu entdecken. Illuvials haben ihre eigenen Klassen, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, und mit über 100 von ihnen wird es einige Zeit dauern, sie alle zu sammeln.

Sie können auch unter den Spielern zusammen mit individuellen Skins und anderen Sammelobjekten gegen ILV-Token getauscht werden. Mit nur 10 Millionen Token, die jemals herausgegeben werden, hat der Wert von ILV die Chance, mit zunehmender Popularität im Spiel zu steigen, was Illuvium zu einem der Top-Metaverse-Kryptos macht, der die Chance hat, im Wert in die Höhe zu schnellen.

10. Wizardia (WZRD) – Fantasy-Magie-Rollenspiel

Der nächste auf der Liste ist Wizardia, ein beliebtes Fantasy-Rollenspiel, in dem die Spieler ihre eigenen einzigartigen Charaktere erstellen, sie aufleveln und ihre Ausrüstung verbessern, um der ultimative Zauberer zu werden. Das Spiel bietet nicht nur einen wunderschönen visuellen Stil, sondern auch wilde PvP- und PvE-Kämpfe, in denen die Spieler sowohl Strategie als auch Stärke einsetzen müssen, um in der Rangliste der besten Zauberer des Spiels aufzusteigen und WZRD-Marken zu verdienen. Da ein Token aufgrund des Krypto-Crashs seinen Höchststand verloren hat, bietet Wizardia einen günstigen Einstieg in die Welt der besten Metaverse-Kryptos.

11. Lucky Block (LBLOCK) – NFT-Lotteriespiel

Lucky Block ist eine andere Art von NFT-Spiel im Stil einer Lotterie, in der Benutzer die Chance haben, häufige Preisauszahlungen zu gewinnen, die einige große Preise umfassen, einschließlich Tickets für ein WM-Spiel und Luxusautos.

Mit seiner Blockchain-gebundenen Lotterie können die Spieler sicher sein, dass die Preisausschüttung gleichmäßig verteilt und fair ist. Um die großen Preise zu erhalten, musst du allerdings den Platinum Roller’s Club NFT kaufen, der natürlich einer der teureren NFTs ist, die sie anbieten.

Top Metaverse-Kryptowährungen für 2023 und darüber hinaus

Der Krypto-Crash von 2022 hat dem Wert vieler der besten Metaverse-Kryptos einen Schlag versetzt, was sich negativ auf ihre Fähigkeit auswirken könnte, im Jahr 2023 neue Höchststände zu erreichen. Glücklicherweise haben neuere Metaverse-Projekte wie Metacade nicht die negative Assoziation des Krypto-Crashs, was ihm eine deutlich bessere Chance gibt, schneller im Wert zu steigen als andere Metaverse-Krypto-Token.

Als GameFi-Hub, in dem Benutzer interagieren und MCADE-Token durch eine Vielzahl von Spielen und Aktionen wie Testen, Schreiben von Bewertungen, Teilen von Alpha und Einsätze verdienen können, könnte Metacade leicht eine der besten Investitionsmöglichkeiten sein, um dir im Jahr 2023 und darüber hinaus ein Vermögen zu verschaffen.

Es ist auf dem besten Weg, die Anlaufstelle für Spielbegeisterte und Spieleentwickler zu werden, um die Zukunft des Metaverse-Gaming zu gestalten. Metacade bietet einen Raum, der in seiner Popularität und seinem Wert genauso schnell wachsen sollte, wie die Menschen zu ihm strömen können.

Mit dem 9-stufigen Pre-Sale, der derzeit in vollem Gange ist, sind in der Anfangsphase 125 MCADE-Token für 1 $ zu haben, aber sie werden mit jeder Stufe teurer, was zu einem Endpreis von 50 MCADE für 1 $ führt. Es werden nur 1,4 Milliarden Token im Pre-Sale verfügbar sein, so dass sie wahrscheinlich schnell ausverkauft sein werden. Es wird empfohlen, dass sich Frühaufsteher auf den Weg machen, um den besten Preis für dieses Metaverse-Gaming-Angebot zu erhalten. .