Der größte Teil des Bitcoin-Angebots ist jetzt verlustbringend

Bitcoin war zwischen 2011 und 2021 die Anlageklasse mit der besten Performance, aber 2022 hat nur Schmerzen gebracht

Nach einem 14-fachen Anstieg von seinem Pandemietief im März 2020 auf sein Allzeithoch im November 2021 von 68.739 $ hat Bitcoin in einem risikoaversen Umfeld gekämpft

Der Rückgang war so stark, dass der Großteil des Angebots jetzt verlustbringend ist

Was für eine Fahrt war es für Bitcoin.

Aber während wir das Kapitel 2022 abschließen, hat sich die Party für die meisten zu einem Alptraum entwickelt. Buchstäblich die meisten. Denn der Großteil des Bitcoin-Angebots, das, während ich dies schreibe, 19,24 Millionen Bitcoins beträgt, befindet sich in einer Verlustposition.

Ich habe bereits zuvor über diesen Trend geschrieben, und wie die obige Grafik zeigt, haben wir zuvor mehr als 50 % des Angebots in einer Verlustposition gesehen. Aber nach einer Pause hat sich der Markt wieder nach unten bewegt, nachdem ein gewisser Herr Bankman-Fried aufgedeckt wurde.

Aber es ist eine ziemlich ernüchternde Statistik, wenn man bedenkt, dass Bitcoin im Jahrzehnt zwischen 2011 und 2021 die Anlageklasse mit der besten Performance der Welt war. Es explodierte letztes Jahr von Bruchteilen eines Pennys auf fast 69.000 $ und machte viele Menschen sehr, sehr reich.

Aber für alle, die es während der Pandemie gekauft haben, sieht die Geschichte wahrscheinlich ganz anders aus. Wenn man das obige Diagramm über den Verlauf des Jahrzehnts zurückverfolgt, werden die Höhen und Tiefen deutlich.

Ein beispielloses Makroumfeld für Bitcoin

Das einzige, was auffällt, ist, dass es zum ersten Mal in der Geschichte von Bitcoin jetzt einen Bärenmarkt in der Gesamtwirtschaft erlebt.

Bitcoin wurde 2009 eingeführt und hatte bis 2022 einen der längsten und explosivsten Bullenmärkte der Finanzgeschichte. Risikoanlagen auf der ganzen Linie stiegen in die Höhe, wobei der S&P 500 eine 7-fache Rendite von seinem Tiefpunkt während des Großen Finanzcrashs bis zu seinem Niveau von Anfang 2022 verzeichnete.

„In diesem Jahr gab es viele Skandale und idiosynkratische Risiken im Bereich der Kryptowährung. Nichtsdestotrotz ist Bitcoin trotz der heftigen Ereignisse in der Kryptoindustrie, die die Dinge zweifellos noch viel schlimmer gemacht haben, aufgrund des breiteren Makroumfelds eingebrochen, was jeden Gedanken, dass Bitcoin kein hochriskantes Gut ist, zum Gespött gemacht hat“, sagte Max Coupland, Direktor von CoinJournal, bei der Bewertung der Preisaktion von Bitcoin im Jahr 2022.

In diesem Sinne sieht alles gesund aus, wenn man das Preisniveau von Bitcoin gegenüber dem S&P 500 darstellt. Allerdings habe ich den Chart Anfang 2022 abgeschnitten.

Das folgende Diagramm tut dann dasselbe – stellt den S&P 500 gegen Bitcoin dar. Nur dieses Mal konzentriert es sich auf das Jahr 2022, was zeigt, dass sowohl der Aktienmarkt als auch Bitcoin abgestürzt sind.

„Bitcoin ist unkorreliert“-Narrativ ist vorbei

Natürlich ist das Narrativ, dass Bitcoin unkorreliert ist, vorbei. Nicht nur das, auch das fehlgeleitete Denken, das einige zu dem Schluss führte, dass Bitcoin eine Inflationsabsicherung ist, hat sich als töricht erwiesen.

Man kann es nicht anders ausdrücken – Bitcoin wurde wie eine hochriskante Anlage gehandelt.

Tatsächlich wurde er wie eine hochriskante Anlage gehandelt, die nicht nur zwischen 2011 und 2021, als die Märkte in die Höhe schnellten und all diese risikobehafteten Anlagen kometenhafte Zuwächse verzeichneten, die beste Performance des Jahrzehnts erzielte, sondern jetzt, wo wir die Kehrseite der Medaille erleben, schlechter abschnitt als fast alles andere.

Er ist so stark zurückgegangen, dass die Gewinne, die ihm den Anspruch auf den Titel des leistungsstärksten Assets eingebracht haben, nun nicht mehr ausreichen, um zu verhindern, dass der größte Teil des Angebots von Anlegern gehalten wird, die Verluste verzeichnen.

