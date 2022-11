Krypto-Ansteckung während der FTX-Krise ist noch lange nicht vorbei

Ich habe das Wort „Ansteckung“ langsam satt.

Nichtsdestotrotz scheint das A-Wort für den Bereich der digitalen Assets wieder zu kommen. Inzwischen ist uns der Zusammenbruch von FTX, einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, bekannt.

Aber es ist noch lange nicht vorbei.

LUNA hat den Präzedenzfall geschaffen

Während der Absturz hier nicht mit der berüchtigten Todesspirale von UST und LUNA (um meine PTBS aufzufrischen) zu vergleichen ist, zeigt dieser Skandal, wie weitreichend die Tentakel eines solchen plötzlichen Kapitalverlusts sein können.

UST war am Vorabend der Terra-Zusammenbruch im Mai 18,6 Mrd. $ und LUNA 29,7 Mrd. $ wert. Innerhalb weniger Tage waren diese Zahlen gleich null. FTX hingegen hat Berichten zufolge ein Bilanzloch von 8 Mrd. $.

Die Zahlen sind also nicht so vergleichbar, aber der Dominoeffekt könnte es sein. Zahlreiche Firmen wurden in den Terra-Crash verwickelt, indem sie UST in ihren Bilanzen hielten und anderen Krypto-Assets zu stark ausgesetzt waren, die alle nach dem Skandal fielen.

Wir sahen, wie Celsius Konkurs anmeldete und über 100.000 Gläubigern 4,7 Mrd. $ schuldete. Voyager Digital, ein weiteres Krypto-Kreditunternehmen, hatte ebenfalls über 100.000 Gläubiger am Haken – allerdings für eine geringere Summe von 1,3 Mrd. $.

Dann war da noch Three Arrows Capital, das 27 verschiedenen Unternehmen 3,5 Mrd. $ schuldete. Ich könnte weitergehen, aber Sie verstehen, worauf es ankommt. Die Kryptoindustrie war viel zu inzestuös, da Unternehmen Anteile anderer Unternehmen hielten, obwohl alle dem gleichen systemischen Risiko ausgesetzt waren.

Rückblickend liest sich das alles wie ein Mahnmal für Risikomanagement und Diversifikation. Wie Krypto-Unternehmen es für klug hielten, ihre eigenen Staatsanleihen, Assets und jegliche andere Liquidität, die sie hatten, mit genau derselben hochvolatilen Anlageklasse zu handeln, der ihr Geschäft bereits ausgesetzt war, ist mir schleierhaft.

Aber sie taten es und der Dominoeffekt folgte.

Wer ist FTX ausgesetzt?

Nun stellt sich die Frage: Wer ist FTX ausgesetzt?

Man hofft, dass die Branche von Terra gelernt hat und daher diesmal vorsichtiger ist. Andererseits ist die Kehrseite, dass FTX so sicher wie möglich zu sein schien: Gelder wurden dort in Stablecoins und Fiat gespeichert – nicht nur in hochvolatilen Kryptowährungen.

Ähnlich wie diejenigen, die UST zum Opfer fielen, dachten, es sei ein stabiler Vermögenswert, der an 1 $ gebunden ist, gibt es diejenigen, die von FTX überrumpelt wurden und einfach ihre Gelder in der Fiat-Währung in der Börse ließen.

Wir wissen jetzt, dass Sam Bankman-Fried andere Ideen hatte und diese Gelder an seine Schwester-Handelsfirma Alameda Research schickte, nachdem eine Reihe von Fehlinvestitionen und Darlehen gekündigt wurden. Ironischerweise wurden diese Darlehen wahrscheinlich nach dem LUNA-Crash gekündigt, als verängstigte Investoren umzogen, um mit allen Mitteln an ihre Kryptogelder zu kommen.

Unternehmen geraten bereits ins Wanken. BlockFi, ein weiterer Krypto-Kreditgeber, pausierte die Auszahlungen und gab eine Erklärung ab, in der er darlegte, dass der Schaden enorm war.

„Wir haben ein erhebliches Engagement in FTX und verbundenen Unternehmen, das Verpflichtungen umfasst, die uns Alameda schuldet, Vermögenswerte, die bei FTX.com gehalten werden, und nicht in Anspruch genommene Beträge aus unserer Kreditlinie mit FTX.US“, sagte BlockFi.

Sie hatten im Juli einen Vertrag mit FTX über eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 400 Mio. $ unterzeichnet. Es ist schwer vorstellbar, dass sie sich nach einer Unterbrechung der Auszahlungen erholen – was wir inzwischen wissen, ist das Todesurteil.

Das Geld geht tatsächlich über aggressive Kryptofirmen hinaus. Sequoia Capital, SoftBank und Tiger Global, die so groß und langweilig sind wie traditionelle Investoren, wurden alle niedergebrannt.

„Basierend auf unserem derzeitigen Verständnis reduzieren wir unsere Investition auf 0 $“, sagte Sequoia in einer Mitteilung an LPs. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das eine faire Entscheidung ist.

SoftBank soll 100 Mrd. $ verloren haben, während Tiger Global offenbar 38 Mrd. $ verloren hat.

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence — Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022

Ein kurzer Blick auf die nachstehende Grafik zeigt Ihnen alles, was Sie wissen müssen:

Künftige Entwicklung

Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass dies eine so schwerwiegende Liquiditätskrise wie LUNA sein wird. Aber es wäre illusorisch, keine weiteren Schmerzen zu erwarten – und dazu gehören einige düstere Ankündigungen, die aus heiterem Himmel kommen werden. Es wird Unternehmen geben, die in dieses Chaos geraten, das die Menschen überraschen wird.

10 Mrd. $ sind verdammt viel Geld. Es kann nicht verschwinden, ohne dass es an anderer Stelle einen Nachhall findet. Hoffentlich ist der Schaden so gering wie erhofft, wenn man die Lehren aus dem LUNA-Fiasko zieht.

Aber sicherlich wird dies CEOs und Treasury-Manager endlich davon überzeugen, ihr Kapital klug zu allokieren, sorgfältige Stresstests durchzuführen, der Diversifizierung angemessene Aufmerksamkeit zu schenken und einfach … vernünftig zu sein.

Das muss es doch, oder?