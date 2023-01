Krypto-Ausblick 2030: Warum du in Cardano (ADA), Solana (SOL) und Metacade (MCADE) investieren solltest

Der Kryptomarkt entwickelt sich ständig weiter, was es schwierig macht, zu wissen, in welchen Coin es sich lohnt, langfristig zu investieren. In diesem Artikel stellen wir dir drei vielversprechende Krypto-Token vor, die ein großes Potenzial für zukünftiges Wachstum haben. Dabei handelt es sich um Cardano (ADA), Solana (SOL) und den kommenden Metacade (MCADE).

Warum in Cardano (ADA) investieren?

Cardano ist eine der führenden Layer-1-Lösungen und belegt derzeit den neunten Platz auf der Liste der Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Während es viele der gleichen Funktionen wie Ethereum erfüllt, unterscheidet sich Cardano in einigen Punkten, die es zu einer attraktiven Investition machen.

Der erste ist sein akademischer Ansatz. Jedes Upgrade wird vor der Markteinführung strengen akademischen Tests unterzogen. So ist beispielsweise das Konsensprotokoll Ouroboros mathematisch sicher und daher gut gegen Angriffe gewappnet.

Zweitens wird Cardano im Jahr 2023 einige bedeutende Änderungen an seinem Netzwerk vornehmen. Es wird der Djed-Stablecoin eingeführt, der wahrscheinlich die wachsende Position von Cardano im DeFi-Bereich beschleunigen wird. Es wird erwartet, dass die Cardano-Entwickler auch Hydra und Midnight bald implementieren werden. Hydra ist eine Skalierungslösung, die das Netzwerk eines Tages in die Lage versetzen könnte, 1 Million Transaktionen pro Sekunde (TPS) zu erreichen. Midnight ist ein Protokoll, das auf Datenschutzbestimmungen ausgelegt ist.

Cardano (ADA) Krypto-Ausblick 2030

Diese bevorstehenden Upgrades haben zweifellos den ADA-Krypto-Ausblick für 2030 gestärkt. Grundlegende Faktoren, wie der rigorose Ansatz zur Innovation, das Rockstar-Entwicklungsteam und strategische Allianzen, erhöhen das langfristige Potenzial von Cardano. Im Jahr 2030 wird ADA wahrscheinlich zwischen 6,50 und 11 US-Dollar wert sein, je nachdem, wie sich die Zukunft entwickelt. Dies liegt deutlich über dem aktuellen ADA-Kurs von 0,27 $.

Warum in Solana (SOL) investieren?

Solana ist wie Cardano eine Layer-1-Lösung, die der Dominanz von Ethereum Konkurrenz machen soll. Sie ist derzeit die 17. wertvollste Kryptowährung der Welt und fiel nach dem Zusammenbruch von FTX aus den Top Ten.

Obwohl Solana in letzter Zeit eine Niederlage einstecken musste, haben sich seine Grundlagen nicht verändert. In der Tat könnten seine Kernaspekte und zukünftigen Entwicklungen der Katalysator für viel höhere Preise sein. Zum Beispiel ist Solana eine der schnellsten und billigsten Blockchains der Welt, die bis zu 65.000 TPS zu vernachlässigbaren Kosten verarbeiten kann.

Firedancer, ein neuer Validator-Client, der von Jump Crypto entwickelt wurde, um die Effizienz des Solana-Netzwerks zu verbessern, kann in einer Testumgebung nachweislich 600.000 TPS verarbeiten. Dies ist wesentlich höher als die von Ethereum erwartete TPS von 100.000, sobald das Sharding im Laufe des Jahres eingeführt wird.

Darüber hinaus könnte das in Kürze erwartete Smartphone Solana Saga eine neue Welle der Akzeptanz für Solana auslösen. Die Saga „setzt einen neuen Standard für das Web3-Erlebnis auf dem Handy“, und Entwickler erhalten alle Tools, die sie für die Entwicklung Web3-fähiger mobiler Anwendungen benötigen, so ein Blogpost von Solana Mobile.

Solana (SOL) Krypto-Ausblick 2030

Obwohl Solana nicht so populär ist wie Cardano, scheint das Netzwerk eine glänzende Zukunft zu haben. Bis 2030 wird SOL wahrscheinlich mindestens 450 $ wert sein, wobei optimistische Schätzungen den Wert des Tokens zwischen 600 und 750 $ ansetzen. Wenn SOL einen Wert von 450 $ erreicht, würden Investoren, die zum heutigen Preis von 13 $ eingestiegen sind, einen Gewinn von über 3.300 % erzielen!

Warum in Metacade (MCADE) investieren?

Metacade ist ein Play-to-Earn (P2E)-Community-Hub, der darauf abzielt, ein Brennpunkt der GameFi-Revolution zu werden. Es ist eine Plattform, auf der sich die Nutzer mit gleichgesinnten Spielern vernetzen, herausfinden können, wie sie das Beste aus den neuesten P2E-Spielen herausholen können, und sogar an der Produktion der Spiele, die sie spielen werden, mitwirken können.

Community-basierte Funktionen wie Foren, Live-Chats, Rezensionen, Wettbewerbe und Turniere haben das Potenzial, Tausende von Spielern anzulocken, die im aufstrebenden GameFi-Bereich ein Zuhause suchen. Es gibt sogar MCADE-Belohnungen für Spieler, die Bewertungen, Tipps und andere Inhalte veröffentlichen, von denen die Community lernen kann.

Später in diesem Jahr wird Metacade voraussichtlich seinen ersten Metagrant verschenken. Metagrants sind eine Möglichkeit für das Metacade-Kollektiv, Finanzmittel an Entwickler zu leiten, die P2E-Spiele entwickeln, die sie am liebsten spielen würden. Um einen Metagrant zu erhalten, müssen die Entwickler lediglich ihre Ideen bei einem der Metagrant-Wettbewerbe einreichen und die meisten Stimmen für ihr Projekt erhalten. Der fertige Titel wird in die virtuelle Spielhalle von Metacade aufgenommen, in der sich Dutzende anderer von der Community unterstützter und klassischer Spiele befinden.

Mit Plänen für eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO), einer Job- und Gig-Börse und mehreren groß angelegten Werbegeschenken ist es sicher, dass Metacade die Spieler in den Mittelpunkt stellt. In Anbetracht der Tatsache, dass GameFi bis 2025 mit der 10-fachen Rate des traditionellen Glücksspiels explodieren soll ( Crypto.com ), könnte Metacade bis 2030 der beste Performer der drei hier besprochenen Kryptos sein.

Metacade (MCADE) Krypto-Ausblick 2030

Mit diesen Aspekten im Hinterkopf könnte Metacade schnell die Nummer eins der Web3-Community für P2E-Gaming werden. Die langfristigen Krypto-Aussichten sehen positiv aus, da erwartet wird, dass MCADE bis 2030 mindestens 2 $ erreichen wird – eine Rendite von 9.900 % gegenüber seinem letzten Presale Preis von 0,02 $. Wenn die Nutzer wie erwartet auf die Plattform strömen, dann könnte MCADE bis zum Ende dieses Jahrzehnts bis zu $25 wert sein, was bedeutet, dass Investoren, die sich beim Presale beteiligt haben, einen Gewinn von 24.900% erzielen könnten!

In welchen Token sollten Sie investieren?

Es ist klar zu erkennen, dass diese drei Kryptowährungen das Potenzial haben, in den kommenden Jahren in die Höhe zu schnellen. Aber nach der Prüfung jedes einzelnen Tokens übernimmt Metacade die Führung, wenn es um die prognostizierten langfristigen Renditen geht.

Mit dem MCADE-Token, der sich noch im Presale befindet, und einer Philosophie, bei der die Gemeinschaft im Vordergrund steht, wird Metacade wahrscheinlich ein großer Erfolg bei den Anlegern sein. Tatsächlich wurden bisher über 2.695.000 MCADE verkauft, und es wird erwartet, dass diese Zahl weiter steigt. Wenn du auf der Suche nach einem Token bist, der zu den aussichtsreichsten Kryptowährungen auf dem Markt gehört, solltest du dir jetzt den MCADE Presale ansehen!

Du kannst Solana (SOL) und Cardano (ADA) bei eToro hier kaufen.