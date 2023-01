Sind die Memecoins zurück, da Shiba und Doge steigen? Ähm … nein

Wichtigste Punkte

2023 hat auf den Kryptomärkten heiß begonnen, mit Memecoins, die deutliche Gewinne verzeichnen

Ein weicheres Makroklima hat die Gewinne angeheizt

Shiba Inu ist um 50 % gestiegen, auch wegen des Hypes um die Einführung eines Layer-2-Ökosystems

Unser Analyst warnt Anleger, dass jedoch möglicherweise nicht alles so ist, wie es scheint

Es fühlt sich ein bisschen verrückt an, dies zu schreiben, aber hier sind wir trotzdem. 2023 beginnt an den Kryptomärkten positiv, denn es herrscht Optimismus, dass die schwächeren Inflationsdaten früher als vom Markt erwartet zu einer Lockerung der Geldpolitik führen werden.

Und eine solche „Anlageklasse“, von der man profitieren kann, sind Meme. Doggy Coins drucken Renditen, die direkt aus dem ersten Quartal 2021 stammen, einer Zeit, als Reddit wegen GameStop mit der Wall Street in den Krieg zog, Elon Musk täglich über flauschige Hunde twitterte und, nun ja, der Gelddrucker fest eingeschaltet war.

Der König und die Königin des Weltraums, nämlich Dogecoin und Shiba Inu, sind in diesem Jahr derzeit um 22 % bzw. 49 % gestiegen.

Bonk, das neueste Meme auf der Party

Vielleicht fasst der merkwürdige Fall von Bonk dieses bizarre Wiederaufleben am besten zusammen. Die von Shiba Inu inspirierte Memecoin wurde am Weihnachtstag auf Solana eingeführt. Das gleiche Solana, das durch seine engen Beziehungen zu Sam Bankman-Fried, wiederholte Ausfälle, die das Netzwerk lahmlegten, und die Abwanderung einiger seiner Top-Projekte zu konkurrierenden Blockchains stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Objektiv gesehen war der Start auf Solana – und nicht weniger in den Tiefen des Bärenmarktes – eine objektiv seltsame Entscheidung. Und doch, was ist Logik auf dem Krypto-Meme-Markt? Der Coin stieg innerhalb von zehn Tagen um 2500 % und explodierte nach oben über eine Marktkapitalisierung von 200 Mio. $. Seitdem ist es ein wenig zurückgegangen, hat aber immer noch mit einer Marktkapitalisierung von 50 Mio. $.

Warum entwickeln sich Memes so gut?

Aber warum schneiden Memecoins so gut ab? Nun, die erste Antwort ist, dass der gesamte Kryptomarkt dies tut. Selbst die größten Kryptowährungen weisen alle beeindruckende Renditen auf. Meme sehen im Vergleich dazu nicht so schwindelerregend aus.

Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Inflationsdaten unter den Erwartungen liegen. Während die Zahlen immer noch extrem sind und weit über dem 2%-Ziel der Fed liegen, gibt es wahrnehmbare Anzeichen dafür, dass sie ihren Höhepunkt erreicht haben. Anleger haben dies als Zeichen dafür gewertet, dass das Todesurteil für Risikoanlagen, also hohe Zinsen, dadurch möglicherweise früher abgelöst wird.

Shiba Inu seinerseits profitiert nicht nur von positiven makroökonomischen Faktoren. Es ist um 20 % gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass es an der Upbit, der beliebtesten südkoreanischen Börse, aufgelistet wird. Dies geschieht inmitten des Hypes um den bevorstehenden und mit Spannung erwarteten Start von Shibarium Beta.

Shibarium Beta wird ein Layer-2-Netzwerk sein, das auf Ethereum aufbaut, genauso wie Polygon und Arbitum funktionieren.

Ist das nachhaltig?

Ich persönlich kann diesem (immer noch mysteriösen) Layer-2-Projekt von Shiba nicht allzu viel Gewicht beimessen. Meme sind genau das – Meme – und diese waren nie ein grundlegendes Spiel. Es würde viel mehr als blinde Spekulationen über Sihbarium erfordern, um mich davon zu überzeugen, dass Shiba jemals für etwas anderes verwendet werden wird, als zu versuchen, es zu kaufen, in der Hoffnung, es zu einem höheren Preis zu verkaufen.

Aber das ist die Sache mit Memen. Es gab hier nie ein Argument, dass es irgendeinen Wert gibt. Sie waren schon immer eine Art Mittelfinger für umsichtiges Investieren, ein sich schlecht benehmendes jüngeres Geschwisterchen zur „Verantwortung“ des tatsächlichen Investierens.

Dies ist jedoch alles Spaß und Spiel in einem Klima, in dem mehr Geld gedruckt wird als jemals zuvor in der Geschichte. Schön, wenn die Zinsen bei null liegen und billiges Kapital allgegenwärtig ist. Und es ist erstaunlich, wenn eine Pandemie die Welt heimsucht und Millionen von Menschen eingesperrt sind und nichts haben, wofür sie ihre Stimulus-Checks ausgeben könnten.

Leider ist das nicht mehr die Welt, in der wir leben. Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal – der Witz ist vorbei mit Memen. Sie bieten keine Chance mehr, Rentengewinne zu erzielen. Sie waren immer ein rücksichtsloses Glücksspiel, und das ist in Ordnung. Aber jetzt sind sie nicht mehr diese neuartige Quelle endloser Unterhaltung, sondern sitzen einfach nur da, während die Welt mit der schlechtesten Wirtschaftslage seit der Einführung von Kryptowährungen zu kämpfen hat, als Bitcoin im Jahr 2009 eingeführt wurde.

Die Dinge sind vielleicht optimistischer als vor ein oder zwei Monaten. Aber die Inflation lähmt immer noch, obwohl sie leicht gesunken ist. Die Zinsen sind immer noch hoch und es gibt eine Million Variablen, die diese volatile Wirtschaft in sehr kurzer Zeit noch viel schlimmer machen könnten.

Es ist kaum umwerfend zu sagen, aber seien Sie vorsichtig mit den Doggy Tokens. Wenn die Musik aufhört – und das tut sie immer – ist es kein angenehmer Ort.